Love The 90’s llega a Uruguay con 15 figuras de los noventa: fecha, lugar, artistas y precios de las entradas

Una verdadera fiesta para los nostálgicos. Eso es lo que propone Love The 90’s, el festival internacional que desembarcará por primera vez en Uruguay con una grilla que reunirá a 15 figuras de la música de los noventa en el Parque Roosevelt.

La cita será el sábado 20 de marzo des 2027 desde las 18.00 y tendrá como protagonistas a nombres como Vengaboys, Eiffel 65, 2 Unlimited, Haddaway, C+C Music Factory y Whigfield, responsables de varias canciones que dominaron las radios, discotecas y listas de éxitos de aquella década.

El espectáculo forma parte de una gira que también tendrá escalas en Argentina, Chile y México, y que busca trasladar al escenario el espíritu de una época marcada por el auge del eurodance y el house, y por una serie de éxitos que siguen vigentes en fiestas y radios de todo el mundo.

Uno de los principales nombres del desembarco uruguayo será Vengaboys, el grupo neerlandés que a fines de los noventa grabó clásicos como “We Like to Party! (The Vengabus)”, “Boom, Boom, Boom, Boom!!” y “We’re Going to Ibiza!”.

También estará Eiffel 65, el proyecto italiano que convirtió “Blue (Da Ba Dee)” en uno de los grandes fenómenos de 1999. A ellos se sumará 2 Unlimited, uno de los emblemas del eurodance gracias a canciones como “No Limit” y “Get Ready for This”, y Haddaway, cuyo “What Is Love” se transformó en un fenómeno mundial tras su lanzamiento en 1993. La canción llegó a los primeros puestos de los rankings de numerosos países y, con los años, se convirtió en uno de los grandes himnos bailables de la década.

La lista continúa con C+C Music Factory, el proyecto estadounidense asociado a “Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)”, otro clásico inevitable, y con la cantante danesa Whigfield, quien alcanzó fama internacional gracias a “Saturday Night”.

La grilla también incluirá a The Outhere Brothers, conocidos por canciones como “Boom Boom Boom” y “Don’t Stop”; Real McCoy, responsables de “Another Night”; y Londonbeat, el grupo británico detrás del irresistible “I’ve Been Thinking About You”.

Otro de los momentos clave de la fiesta llegará de la mano de Mad Stuntman, la voz de Reel 2 Real en “I Like to Move It”, canción publicada en 1993 que tuvo una segunda vida para nuevas generaciones gracias a su presencia en la saga animada Madagascar. También actuará Playahitty, el proyecto italiano detrás de “The Summer Is Magic”.

La pata latinoamericana de aquella explosión bailable también tendrá una presencia importante. La grilla anuncia al grupo argentino El Símbolo, asociado a éxitos como “1, 2, 3” y “Levantando las manos”; al rapero uruguayo Jazzy Mel, uno de los pioneros del género en el Río de la Plata; y a Machito Ponce, recordado por canciones como “Ponte el sombrero”. La programación se completa con Jumper Brothers.

Las entradas para el festival tendrán una preventa exclusiva para clientes de Banco Santander, que empezará este martes a las 12.00, mientras que la venta general se habilitará el jueves a las 12.00.

Quienes quieran comprar localidades pueden registrarse en la web de Love The 90’s Uruguay para recibir el aviso y la información necesaria para acceder a la venta, que se realizará a través del sitio del festival. Los precios, según supo El País, irán de 1.750 pesos en adelante.

Además de los shows, la propuesta apostará a recrear la estética de los noventa con una producción audiovisual de gran formato, pantallas gigantes, animaciones, efectos especiales y una puesta en escena pensada como un viaje a aquella década. Desde la organización explicaron que la llegada a Uruguay se definió tras la respuesta que tuvo la reciente gira latinoamericana.

“Desde el primer momento tuvimos claro que Uruguay debía formar parte de la siguiente edición”, señalaron. “Queremos ofrecer al público uruguayo una experiencia única, con un espectáculo de nivel internacional y con los artistas que pusieron banda sonora a toda una generación”.