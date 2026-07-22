El romántico mensaje de Tini a Rodrigo De Paul tras la derrota de Argentina: "Te amo y admiro para siempre"

La cantante argentina Tini Stoessel publicó un mensaje en Instagram para su pareja, Rodrigo De Paul, luego de la final del Mundial. En la historia, compartió la publicación que hizo el futbolista tras perder 1-0 ante España.

"Gracias , selección por tanto, son y van a ser eternos", comenzó escribiendo en la historia de Instagram. "Mi vida... ya sabes todo. Se me hace difícil poder expresarlo por acá en este momento. Estoy profundamente orgullosa de vos. Te amo y admiro para siempre", concluyó, haciendo referencia a De Paul.

Foto: Instagram.

Luego, compartió otra imagen de la publicación del argentino. En ella, el volante de la selección escribió un sentido mensaje. "El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", expresó.

"Pero con el correr de las horas nos vamos dando cuenta de que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento", continuó escribiendo.

Además, hizo referencia a la cantidad de gente que esperaba la caída de la albiceleste e incluso habló de quienes instalaron "conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro". "Nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les joden", sentenció.

De Paul concluyó su mensaje afirmando que le dolerá mucho tiempo haber perdido, pero que está "más orgulloso que nunca" de ser argentino.

Stoessel estuvo presente en los partidos de la selección argentina durante el Mundial para acompañar a su prometido. Su historia de amor comenzó en 2021 y fue oficializada en 2022, a través de un posteo en Instagram del futbolista. En 2023 se separaron debido a la distancia y a las especulaciones mediáticas. Tras la ruptura, Tini fue ligada a la cantante Young Miko, aunque nunca hubo una confirmación oficial. De Paul y Stoessel retomaron el vínculo a principios de 2025.