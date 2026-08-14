Yanina Latorre sufrió un percance de vestuario en vivo y sorprendió con su reacción: "Estoy con una lola afuera"

Yanina Latorre protagonizó un inesperado momento en vivo durante SQP (Sálvese quién pueda), el programa que conduce por América TV. En medio de la emisión de este jueves, la comunicadora argentina advirtió que su vestuario se había corrido y dejaba al descubierto parte del corpiño. Reaccionó con humor y fiel al estilo frontal que la caracteriza .

El episodio ocurrió entre dos tandas publicitarias, cuando Latorre se disponía a realizar una publicidad dentro del programa. La conductora lucía un mono bordó acompañado por un blazer negro, pero en determinado momento la prenda se desplazó y dejó visible el corpiño de encaje que llevaba debajo.

Al advertirlo a través de los monitores del estudio, Latorre interrumpió lo que estaba haciendo y lanzó una pregunta al panel: “¿Estoy con una teta afuera?”.

La situación provocó risas entre sus compañeros y Majo Martino salió al cruce con un elogio. “Es divino ese corpiño”, comentó la panelista.

“Es divino igual. Cuando me vi dije: ‘¡Qué horror esta señora, amor!’”, respondió Latorre entre risas, tomándose con naturalidad el percance de vestuario.

Martino quiso saber si la parte inferior del conjunto combinaba con el corpiño y Latorre volvió a responder sin filtros. “No, tengo una bombacha. Después te la muestro si querés, vos que sos media tortona”, bromeó, generando nuevas carcajadas en el estudio.

El reciente relato sobre Pampita y Pico Mónaco

El episodio se produjo pocos días después de que Latorre volviera a referirse en SQP a su larga historia de cruces con Pampita. La conductora recordó algunos de sus enfrentamientos con la modelo argentina y también reveló detalles de la fuerte discusión que mantuvo años atrás con Juan “Pico” Mónaco, expareja de Carolina Ardohain.

El tema había resurgido luego de un encuentro entre Latorre y Pampita en PH, Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff en Telefe. Allí, la modelo aseguró que los medios habían sido “uno de los detonantes” de su separación del extenista.

Latorre fue una de las periodistas que en aquel momento dio a conocer la ruptura. Según recordó ahora, la información había llegado a sus manos a través de una persona cercana a la pareja y contenía datos precisos.

Yanina Latorre

La difusión de la noticia provocó el enojo de Mónaco, quien se comunicó directamente con ella para intentar conocer la identidad de su fuente. “Me puteó en todos los colores. Me dijo de todo”, recordó Latorre sobre aquella conversación.

La discusión terminó con el extenista bloqueándola de WhatsApp, aunque antes ocurrió un curioso episodio: Mónaco le envió por error un mensaje que, según contó la conductora, no estaba destinado a ella.

Con el paso del tiempo, sin embargo, las diferencias quedaron atrás. Latorre relató que años después volvió a cruzarse con Mónaco en el salón VIP de un aeropuerto cuando regresaba de Miami. Tras dudar sobre si acercarse o no, finalmente se saludaron y se abrazaron.

De acuerdo con su relato, el extenista aprovechó ese encuentro para pedirle disculpas por la reacción que había tenido años antes. “Estaba ‘Pampitizado’”, fue la explicación que, según Latorre, le dio Mónaco.

“Me pidió disculpas, charlamos, era otro momento, era un pendejo”, recordó la conductora, dando por cerrado un enfrentamiento que durante años formó parte de la interna del espectáculo argentino.

