Gustaf reveló sus planes con Carmen Barbieri y el punto clave que tienen que resolver para compartir escenario

Carmen Barbieri cruzó el Río de la Plata para ver a Gustaf y, desde la platea del Teatro Movie, le lanzó una propuesta: "Quiero trabajar con vos". Aquella visita de agosto dejó abierta una posibilidad que ahora empieza a tomar forma. Este domingo, el actor uruguayo contó en Vamo arriba que es domingo, el magazine de Canal 4, qué pasó después de ese encuentro y en qué están las conversaciones.

"Estamos charlando eso", confirmó Gustaf sobre la posibilidad de compartir escenario con la diva argentina. El intercambio ya incluye cuestiones concretas, desde cómo organizar los ensayos hasta qué tipo de espectáculo podrían hacer. Por ahora, hay varias alternativas sobre la mesa y una dificultad práctica: compatibilizar las agendas profesionales de ambos.

"Ella tiene un programa que va todos los días de tarde, entonces estamos viendo la logística de los ensayos y qué hacemos: si un texto donde hay que comprar los derechos, un espectáculo internacional o si unimos nuestras propuestas. Estamos trabajando en eso", explicó.

Así, lo que empezó como una declaración de admiración frente al público continúa fuera del teatro. Gustaf no anunció una fecha de estreno ni un título, pero sus palabras muestran que la idea sigue en marcha. La elección de la obra y la organización del trabajo son parte de lo que todavía deben resolver.

El origen de esas conversaciones fue Crónica de un pequeño milagro, el espectáculo con el que el uruguayo celebra sus 30 años de trayectoria. Barbieri viajó especialmente a Montevideo para verlo por recomendación y terminó emocionada. Hasta entonces, contó Gustaf no habían tenido trato: "Yo no la conocía. Nunca había hablado con ella".

Más allá de los elogios, el actor destacó la atención con la que su colega siguió la función. "Me encantó que viniera porque hubo una devolución profesional al mínimo detalle", señaló. Y explicó qué le llamó la atención de esa mirada: "Es una persona que tiene 50 años de tablas, entonces te miraba hasta los botones, el calzado que uso para estar en escenario".

¡Primicia!🔴 El queridísimo @elgrangustaf nos cuenta sobre su gira por España, las últimas funciones de ''Crónica de un pequeño milagro'', las palabras de Carmen Barbieri y su preparación antes de cada actuación 🎭🗣️''Carmen Barbieri me propuso trabajar juntos, estamos en eso''⬇️ pic.twitter.com/CynQxD5nae — Canal 4 (@Canal4_UY) October 4, 2026

En agosto, El País fue testigo del encuentro. Sobre el final de la función, Gustaf saludó a la actriz desde el escenario y ella respondió desde su butaca: “Crucé el charco para venir a verte y valió la pena. Vi a un actor con tantos tonos, tantas pausas y matices, que estoy emocionada. No sos el Gran Gustaf, sos enorme. Quiero trabajar con vos”.

Los elogios continuaron en el camarín y en la charla que ambos mantuvieron con El País. "Me emocionaste y me hiciste reír. Si yo pudiera te daba todos los premios", le dijo Barbieri. También dejó clara su intención: "Yo quiero trabajar con él. Me lo quiero llevar un poquito a la Argentina, ¡pero no se los voy a sacar del todo!".

Este domingo, Gustaf habló sobre la historia que conmovió a su colega argentina. "Es un espectáculo muy especial porque narro mi historia cuando tengo dos años en el barrio Capurro y lo que les sucede a mis padres. Hice una reconstrucción con la gente que me vio nacer", explicó sobre una propuesta que combina humor y recuerdos familiares.