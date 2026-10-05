El presidente Trump crea una “Fuerza de Superinteligencia” en Estados Unidos, ¿en qué consiste y qué hará?

Varias noticias sacuden el tablero político a un mes de las elecciones de medio término en Estados Unidos. En ese marco, el presidente Donald Trump mostró ayer nuevamente su fuerte inclinación por la guerra tecnológica, al anunciar la creación de la “Fuerza de la Superinteligencia” (así llama a la Inteligencia Artificial, AI) en el país. En otro orden, arremetió contra Fox News, en una nueva avanzada contra los medios de comunicación. Mientras tanto, los demócratas se enfocan en demostrar a la población que el alto precio de la gasolina se ha convertido en una de sus principales argumentos a su favor.

Por lo pronto, Trump anunció ayer domingo la creación de la ‘Fuerza de la Superinteligencia’, un comité de coordinación dentro de la Casa Blanca y el Gobierno federal que liderará el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en el país.

“La Fuerza de la Superinteligencia tiene la tarea de coordinar los esfuerzos del Gobierno federal para garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en superinteligencia -la cual muchos afirman que es superior a la Revolución Industrial y a Internet-, además de proteger los intereses y mejorar la vida de todos los estadounidenses”, afirmó en su plataforma, Truth Social.

Trump explicó que esta unidad especial coordinará la relación del Ejecutivo federal con los consumidores, grupos de interés públicos, proveedores o empresas de inteligencia artificial, y rendirá cuentas directamente ante él y su jefa de gabinete, Susie Wiles.

Estará encabezada por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton; el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología, Emil Michael; y el director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor.

Este anuncio se produce después de que Trump ordenara el martes pasado a su Gobierno que sustituyera el término “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en las comunicaciones oficiales para mejorar la imagen de la IA en un momento de crecientes críticas contra esta industria en Estados Unidos.

Ese mismo día, Trump había recibido en la Casa Blanca a los máximos responsables de las principales empresas de inteligencia artificial y tecnología de Estados Unidos para un almuerzo de trabajo centrado en el desarrollo de la IA, la seguridad de sus avances y la expansión de los centros de datos necesarios para sostenerlos.

Al término del encuentro, Trump firmó junto a los líderes de las seis mayores tecnológicas estadounidenses involucradas en el desarrollo de la IA -Sundar Pichai (Google), Elon Musk (xAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Jensen Huang (Nvidia) y Greg Brockman (OpenAI)- un acuerdo voluntario para reforzar la seguridad del sector.

El compromiso promovía controles internos para vigilar capacidades y comportamiento de los modelos (especialmente frente a riesgos como ciberataques), evaluaciones de riesgos y revisiones externas.

Contra Fox News

Trump, arremetió ayer contra la cadena Fox News al criticar que no está dando la cobertura necesaria a sus mítines y acusar al canal de conceder demasiado espacio a voces de la oposición demócrata.

Trump señaló en un mensaje publicado en la plataforma Truth Social al programa ‘Fox & Friends’, que se emite todas las mañanas, por omitir el acto electoral que protagonizó el sábado en el estado de Ohio, así como otros que encabezó durante la semana en Alabama, Texas y Oklahoma.

“Nuestra gente quiere ver nuestros mítines e informes sobre nuestros mítines en Fox News, o rápidamente dejará de verlo (¡como estoy haciendo yo en este momento!). Fox pasa más tiempo hablando con comunistas, socialistas y ‘Dumócratas’ -juego de palabras en inglés entre ‘democrat’ y ‘dumb’ (estupido)-, a menudo sin réplica, y MAGA no está, por decirlo suavemente, contento”, afirmó el mandatario.

Además, aseguró que, si continúan minimizando la cobertura, los índices de audiencia del canal conservador caerán, recordando que la emisora ya sufrió pérdidas de espectadores en el pasado al distanciarse de su movimiento político en momentos electorales clave. Trump también lamentó la presencia de analistas y colaboradores de perfil progresista en la pantalla y vinculó la postura de la cadena a decisiones internas de la directiva de Fox News.

Pese a las protestas del presidente, Fox News ofreció el sábado de noche la señal en directo del mitin de Trump en Ohio, que se enmarca en una campaña de actos electorales que busca movilizar a sus bases a un mes de las elecciones de medio mandato.

El Partido Republicano podría perder el control de la Cámara de Representantes y del Senado en los comicios del 3 de noviembre, lo que limitaría profundamente la capacidad de gobernar de Trump durante los dos últimos años de su segundo mandato. la gasolina, un arma demócrata para disputar distritos clave en EE.UU.

Demócratas

El precio de la gasolina se ha convertido en una de las principales armas de los demócratas en distritos competitivos de EE.UU. de cara a las elecciones de medio mandato, entre ellos dos de Arizona, que podrían contribuir a definir el control del Congreso.

Este estado fronterizo con México es clave para los demócratas, que necesitan recuperar tres escaños para hacerse con el control de la Cámara de Representantes, en un contexto en el que la gasolina ronda los 4,41 dólares por galón (algo más de 3,7 litros), un 39 % más que hace un año.

La contienda que más acapara la atención nacional es la del Distrito 1, entre el republicano Jay Feely y el demócrata Amish Shah. “Los demócratas están recordando todos los días a los votantes que el precio de la gasolina está por lo cielos y eso es por la guerra con Irán, y los republicanos están siendo forzados a defender de alguna forma a Trump, algo que cada vez es más difícil para los republicanos lograr”, dijo el analista político Michael O’Neil.

Con ese argumento, los demócratas en Arizona -como los de otros estados- buscan conquistar un distrito que han estado cerca de ganar en varias ocasiones, pero en el que finalmente se han quedado cortos.

“En cualquier otra elección podría decir que los republicanos podrían mantener este distrito, sin embargo hemos visto cada vez más indicios que apuntan a una posible victoria para los demócratas”, agregó O’Neil. “Mientras tengamos el conflicto con Irán y no tengamos una solución real, los precios continuarán subiendo y bajando”, indicó Amy Cramer, profesora de Economía del Pima Community College, en Arizona. Agregó que esta carestía está teniendo un fuerte impacto en la vida diaria de los estadounidenses, y que sus efectos se harán aún más visibles durante el fin de año.

Subrayó que debido a la carestía, “Trump se ha convertido en una piedra amarrada al cuello de los candidatos republicanos y no ha hecho nada para ayudar a los candidatos de su partido”.

EFE