Lollapalooza Argentina anunció la grilla para 2027: Tini, Charli XCX y David Guetta encabezan el festival

El festival Lollapalooza Argentina confirmó su grilla para la edición de 2027, que se realizará del 12 al 14 de marzo en su sede histórica, el Hipódromo de San Isidro de Buenos Aires.

Una de las sorpresas de los nombres grandes del cartel, los que encabezan y, en definitiva, aquellos que “venden” los tickets, es la presencia de Tini. La cantante, que viene de ser invitada de Lali en su show en el estadio de River y está en vuelta en un conflicto familiar y económico con su familia, se encuentra en medio de su elogiado tour Futttura. Con la confirmación de su nombre en el line-up, Tini Stoessel hará su debut en Lollapalooza.

Junto a Tini aparece el rapero Travis Scott, la estrella británica del pop Charli XCX, los históricos The Killers y el DJ y productor David Guetta. La primera línea se completa con Queens of the Stone Age, que regresa a la Argentina después de nueve años; The Neighbourhood, de vuelta con su cruce de rock alternativo y pop oscuro y Rawayana, la banda venezolana que continúa en plena expansión internacional. Además, Fontaines D.C. traerá al festival la intensidad que los convirtió en un fenómeno en vivo y Sombr, una de las revelaciones del pop de los últimos años, visitará el país por primera vez.

Toda la grilla del Lollapalooza Argentina

El line-up está conformado por Travis Scott, Charli XCX, The Killers, Tini, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr.

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Además, se presentarán The Prodigy, Dillom, Malcolm todd, Geese, Cage the Elephant, Dominic Fike, Raye, Lola Young,

Slayyypter, Adéla, Un Poco de Ruido, Marlon Hoffstadt, Four Tet, Angine de Poitrine, Tomora, K4os, Leon Bridges, Usted Señalemelo, Boys Noize, Snow Strippers, Carlita, Sammy virji, Ninajirachi, Julia Wolf, Die Spitz, Yorghaki, The Avalanches, Rivo, Boy Harsher, Mateo Dufour Live, Amaia, Midnight Generation, Mind Enterprises, Ayybo, Juan Hansen Live, Violet Grohl, Ela Taubert, Enzocerobulto, Juana Rozas, Francisca Valenzuela, Broke Carrey, Princesa Alba, Lolu Menayed, Folgar, Tiga, Santos Bravos, Daniela Spalla, Kchiporros, Natalia Lacunza, Zé Pequeña, Sofia Mora, Dandára, Joaco Burgos, Ara, Palo, Fabrizio, Mai Lawson, Hana Fox, Varese, Sol Porro, Hellolola, Molle, Pato Mallet, Las Sombras y La Ramona.

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La Nación/GDA