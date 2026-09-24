Premios Graffiti 2026: lista completa de nominados, cuándo serán las ceremonias y quiénes serán protagonistas
Este jueves se anunciaron los nominados a los Premios Graffiti 2026, que reconocerán a la música uruguaya editada durante el año pasado. ¿Quiénes van por mejor álbum del año y mejor tema del año?
Los Premios Graffiti anunciaron ayer los nominados de su edición 2026, con Garo Arakelian y La Triple Nelson al frente de la lista. Ambos reúnen ocho menciones, incluidas las candidaturas de composición y producción vinculadas a sus trabajos. Los sigue Niña Lobo, con siete, mientras que Jorge Nasser y La Nueva Escuela suman seis cada uno.
La disputa por álbum del año reunirá a los protagonistas de esta edición: Icónica, de Luana; De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson; Milonga de Quirón, de Garo; Montevideo despierta, de Niña Lobo, y Mundo milonga, de Jorge Nasser.
Luana, que también compite como solista y en las categorías de pop, tropical y plena, acumula cinco nominaciones, al igual que Diego Drexler. En mejor álbum de rock, La Triple Nelson y Niña Lobo competirán con Graffolitas, La Marmita y Erika Chuwoki; en mejor álbum de pop, Luana se medirá con Boni, Cossi, Milonga Indie y Diego Matturro.
En tema del año se medirán “Estás perdiendo el tiempo”, de Diego Drexler con Jorge Nasser; “Llevo el viento del sur”, de Garo con Sebastián Teysera; “Montevideo despierta”, de Niña Lobo; “Pandemia de guerra”, de La Triple Nelson con Mario Carrero, y “Una risa así”, de Jorge Nasser y Ruben Rada.
La categoría banda del año enfrentará a Buceo Invisible, La Nueva Escuela, La Triple Nelson, Niña Lobo y Ninguna Higuera. Por el premio a solista femenina competirán Eli Almic, Ino Guridi, Luana, Laura Canoura y Maia Castro; en solista masculino, los nominados son Diego Drexler, Diego Matturro, Garo, Jorge Nasser y Nicolás Ibarburu.
El reconocimiento a compositor tendrá como candidatos a las integrantes de Niña Lobo; Christian Cary y Paco Pintos, por La Triple; Diego Presa y Guillermo Wood, por Buceo Invisible; Garo y Mateo Moreno.
La categoría mejor artista nuevo, en tanto, reúne 10 propuestas: Aldana, Boni, Daniel Mella, Fio Cerrone, Guadalupe Calzada, Julia Lunar, Maxi Obes, Modo Carrera, Verluz y Volvieron Las Carteras.
Es el apartado con más candidatos de una lista que abarca 38 categorías y contempla discos, canciones, videos, libros y ediciones especiales.
La entrega de la 24.ª edición de los Premios Graffiti se distribuirá en tres jornadas. La primera será el 21 de octubre, a las 21.00, en el Teatro Macció de San José, donde se realizará la ceremonia de lanzamiento y se conocerán los ganadores de 16 categorías.
Las otras dos galas tendrán lugar el 5 y el 6 de noviembre en la Sala Zitarrosa y repartirán los 22 premios restantes.
En San José se entregarán, entre otros, los reconocimientos a mejor libro sobre música uruguaya, edición especial, álbum en vivo y videoclip. También se conocerán los ganadores de los rubros de folklore, tango, candombe fusión, música infantil, instrumental, electrónica, metal y hard rock, pop alternativo y música popular y canción urbana.
La ceremonia del Macció, con acceso gratuito y retiro previo de invitaciones, tendrá actuaciones de Copla Alta, Martín Piña y Toto Riva, Soledad Ramírez, Yuli Urse, Pólvora en Chimangos y Lázaro Cócaro. Antes de la gala habrá un espectáculo de Ronda Maragata, con La Misma Cuadra como artista invitado.
La lista completa de nominados a los Premios Graffiti 2026
Mejor libro sobre música uruguaya:
- Un hombre curioso, de Tüssi Dematteis.
- El Peyote Asesino, de Pablo Izmirlian.
- Hugo Fattoruso, Música en las manos, de Daniel Colino.
- Pueblo chico, infierno grande, de Fernando Peláez.
- Que no quede en el tintero, de Mauricio Rodriguez.
Mejor edición especial:
- Inéditas, de Diane Denoir y Eduardo Mateo.
- Noche africana, de Alejandro Ferradás.
- Placeres del sadomusiquismo, de La Tabaré Riverock Banda.
- Radio Babilonia, de Traidores.
- Zitarrosa 4, de Alfredo Zitarrosa.
Mejor álbum en vivo:
- Acústico - Teatro Solís, 2012 (En Vivo), de Los Traidores.
- Candombe (En vivo - Teatro Solís), de Julieta Rada.
- Dulces Pecadoras, de Ana Prada, Samantha Navarro y La Dulce.
- El Asado 2025 Tiremos Unos Recuerdos, de Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez y Julio Cobelli.
- En vivo Teatro Solís Montevideo, de Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso.
Mejor video de larga duración:
- El Asado 2025 Tiremos Unos Recuerdos, de Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez y Julio Cobelli.
- Candombe (En vivo - Teatro Solís), de Julieta Rada.
- Celebration, de Martes on Fire y Francisco Fattoruso.
- Darnauchans bajo la noche, de Eduardo Darnauchans.
- El vuelo (en vivo), de Laura Canoura.
Mejor videoclip en vivo:
- “Aroma a sal”, de Vicky Ripa con Fede Lima.
- “Biromes y servilletas”, de Laura Canoura y Leo Maslíah.
- “Desconfío”, de El Asado.
- “Just be good to me”, de Martes on Fire, Francisco Fattoruso, Camila Sapin y Matías Rada.
- “Sigue siendo rocanrol”, de Alejandra Wolff y Tabaré Rivero.
Mejor videoclip:
- “Bye bye bye amor”, de Diego Drexler con Ana Prada.
- “Montevideo despierta”, de Niña Lobo.
- “Delirio en el tiempo”, de Fer O-Smith.
- “Sueño”, de La Triple Nelson.
- “Un amor así”, de Florencia Núñez.
Mejor álbum de inspiración religiosa:
- Amor verdadero, de Lucho Ferrés.
- Colección adoración, de Diego Reynolds.
- Escrito está, de Lourdes Verónica RS.
- Incomparable, de Flavia Guash.
- Sigues siendo Dios, de Banda Elyón.
Mejor álbum de música infantil:
- Casa Faro (inventario de canciones y otras fosforescencias), de Sebastián Rivero.
- Con los pies en la tierra, de RIM PUM PAM.
- La ciudad que sueña, de Luciano Supervielle.
- Pasear cantando, de Letu Ruibal.
- Supervoz, de Supervoz.
Mejor álbum de música instrumental:
- Entrelazados, de Washington Luzardo y Martín Luzardo.
- Ilusión de mi vida, de Cuarteto Yaguareté.
- Postales del éter, de Fede Graña.
- Surin, de Juan Ibarra y Ramiro Zayas.
- Tres otoños, de Makoto Shishio.
Mejor álbum de folklore:
- Amor de contrabando, de Juan José de Mello.
- Criollismos, de Dúo Matina.
- Criollo, de Tallo.
- La vida cotidiana, de Numa Moraes.
- Maia Castro canta a Zitarrosa y Amalia de la Vega, de Maia Castro.
Mejor álbum de tango:
- Fauna tanguera, de Lázaro Cócaro.
- Mar adentro, de La Mufa.
- Querencia, de Fernando López y Enzo Fernández.
- Tango animal, de Batimento Dúo.
- Testamento tanguero, de Hagopian - Irigoyen - Arenas.
Mejor álbum de candombe fusión:
- A puro candombe, de Eduardo Da Luz.
- Desempoderando las cabras, de Juan Mariño.
- Holograma, de Nacho Mateu.
- Manos, de The Rada’s Old Boys.
- Mirando, de La Banda Flotante.
Mejor álbum de música popular y canción urbana:
- A vos te hicieron peor que vos a mí, de Mateo Moreno.
- La mariposa monarca, de Laura Canoura.
- La ruta de la seda, de Nicolás Ibarburu.
- Milonga de Quirón, de Garo.
- Mundo milonga, de Jorge Nasser.
Mejor álbum de música electrónica:
- Balneario, de Par.
- Estribillos pop, de Eros White.
- La comedia recién empieza, de Max Tejera.
- Raíces del tambor, de Deibys Marquez.
- The Parque Rodo Tapes, de Ian Lampel.
Mejor álbum de metal y hard rock:
- Ciclos, de Fuego.
- Desde las cenizas, de Efímera.
- Liminal Space, de Regina.
- Reina de espadas, de Nameless.
- VHS, de VHS.
Mejor álbum de pop alternativo:
- Caminar, de Diego Drexler.
- La mañana del incendio, de Buceo Invisible.
- No hay nadie, de Fede Graña.
- Vigilia, de Ino Guridi.
- Metanlé, de Ninguna Higuera.
Mejor álbum de hip hop:
- Barras sobre barras / Bars on bars, de Hurakán Martínez.
- Doce golpes, de Clipper.
- La llave, de Eli Almic.
- Números rojos, de Gavo.
- Postal interna, de Avr.
Mejor álbum tropical:
- 2025, de Uri.
- Directamente desde el tanque, de La Nueva Escuela.
- La gente se vuelve loca, de Sonido Caracol.
- Vidas pasadas, de Enzo y la Sub 21.
- Yo sé bien quién soy, de Américo Young.
Mejor álbum de pop:
- Avant Première, de Boni.
- Icónica, de Luana.
- Mejor así, de Cossi.
- Menguar, de Milonga Indie.
- No se cansen de buscar, de Diego Matturro.
Mejor álbum de rock:
- De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson.
- Epístolas para un destinatario ausente, de Graffolitas.
- La teoría de las puertas, de La Marmita.
- Montevideo despierta, de Niña Lobo.
- Rumores chinos, de Erika Chuwoki.
Mejor single de música electrónica:
- “4 AM (Last Dance Remix)”, de Gia Love.
- “Dinero”, de Eros White.
- “Lluvias Remix”, de Pamela Román.
- “Maldición”, de Fernando Picon y Caio Martinez con Pablo Silvera.
- “Río prendido Remix”, de Lucía Severino.
Mejor single de música urbana:
- “Del otro lado”, de latejapride.
- “Dime”, de La Nueva Escuela y Elias Glz.
- “Distante”, de Zanto.
- “Fuck hhh freestyle”, de Hurakán Martínez.
- “Hablan por hablar”, de El KB - Kung Fú.
Mejor single de trap:
- “5 meses”, de Frijo.
- “Cada día +”, de KNAK.
- “Cositas”, de Sarah.
- “Cuenco”, de Eli Almic.
- “Hit the KWN”, de Malapraxxis.
Mejor single de reguetón:
- “Hacerte mía”, de El Super Hobby.
- “MVD”, de Uri, Agus Padilla, La Deskarga y Jotape.
- “Pon de tu parte”, de La Nueva Escuela.
- “Voilà”, de Eli Almic.
- “Yo te he visto pasar”, de El Reja.
Mejor canción tropical:
- “Fue mentira”, de Sole Ramírez.
- “Si te pillara”, de La Dosis y La Nueva Escuela.
- “Siento el calor”, de Luana.
- “Volvió el verano (Remix)”, de El Reja, Marama y El Villano.
- “Yo y tú”, de La Deskarga.
Mejor canción de plena:
- “A la hora que me llamen”, de Américo Young y Martín Quiroga.
- “Blin Blin”, de La Deskarga.
- “Cuando se baila la plena”, de Luana.
- “Los mayores”, de La Nueva Escuela.
- “Tú vas sin”, de La Revulsiva.
Mejor canción de música popular uruguaya:
- “1880”, de La Marmita y Larbanois & Carrero.
- “Aún no morí”, de Sofía Alvez con Isabel Lenoir.
- “El suncho”, de Ninguna Higuera.
- “Llevo el viento del sur”, de Garo con Sebastián Teysera.
- “Se vive se aprende”, de Diego González.
Mejor single de pop:
- “Enero”, de Diego Matturro.
- “Complicada”, de Bárbara Jorcin.
- “Nuevos trajes”, de Ino Guridi.
- “Perder algo de tiempo”, de Alfonsina con Paulinho Moska.
- “Tu falta de querer”, de El Reja y Agus Giovio.
Mejor single de rock:
- “Dillom, Paco y Rosalía”, de Astroboy.
- “Estás perdiendo el tiempo”, de Diego Drexler con Jorge Nasser.
- “Expreso”, de Garo.
- “Montevideo despierta”, de Niña Lobo.
- “Pandemia de guerra”, de La Triple Nelson y Mario Carrero.
Productor/a del año:
- Alejandro Vázquez, por De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson.
- Garo y Santiago Peralta, por Milonga de Quirón, de Garo.
- Diego Matturro, Tato Cabrera y Rodridi, por No se cansen de buscar, de Diego Matturro.
- Nicolás Ibarburu, por La ruta de la seda, de Nicolás Ibarburu.
- Mateo Moreno y Aníbal Buonarcorso, por A vos te hicieron peor que vos a mí, de Mateo Moreno.
Compositor/a del año:
- Camila Rodríguez, Camila Bustillo, Andrea Pérez e Isabel Palomeque, por Montevideo despierta, de Niña Lobo.
- Christian Cary y Paco Pintos, por De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson.
- Diego Presa y Guillermo Wood, por La mañana del incendio, de Buceo Invisible.
- Garo Arakelián, por Milonga de Quirón, de Garo.
- Mateo Moreno, por A vos te hicieron peor que vos a mí, de Mateo Moreno.
Solista masculino del año:
- Diego Drexler, por Caminar.
- Diego Matturro, por No se cansen de buscar.
- Garo, por Milonga de Quirón.
- Jorge Nasser, por Mundo milonga.
- Nicolás Ibarburu, por La ruta de la seda.
Solista femenina del año:
- Eli Almic, por La llave.
- Ino Guridi, por Vigilia.
- Luana, por Icónica.
- Laura Canoura, por La mariposa monarca.
- Maia Castro, por Maia Castro canta a Zitarrosa y Amalia de la Vega.
Banda del año:
- Buceo Invisible, por La mañana del incendio.
- La Nueva Escuela, por Directamente desde el tanque.
- La Triple Nelson, por De amor, de locura y de guerra.
- Niña Lobo, por Montevideo despierta.
- Ninguna Higuera, por Metanlé.
Mejor artista nuevo:
- Aldana, por Metanoia.
- Boni, por Avant Première.
- Daniel Mella, por Notas de voz.
- Fio Cerrone, por Una mujer.
- Guadalupe Calzada, por Abrir.
- Julia Lunar, por Nostalgia digital.
- Maxi Obes, por Vampira.
- Modo Carrera, por Modo Carrera.
- Verluz, por Resonante.
- Volvieron Las Carteras, por Raspando la olla.
Mejor EP:
- Acuerdos asimétricos, de Riki Musso.
- Capricho, de Diego González.
- Siempre podés volver en vivo, de Socio.
- Ver para creer, de Astroboy.
- Viejas novedades, de Eduardo Darnauchans.
Tema del año:
- “Estás perdiendo el tiempo”, de Diego Drexler con Jorge Nasser.
- “Llevo el viento del sur”, de Garo con Sebastián Teysera.
- “Montevideo despierta”, de Niña Lobo.
- “Pandemia de guerra”, de La Triple Nelson con Mario Carrero.
- “Una risa así”, de Jorge Nasser y Ruben Rada.
Álbum del año:
- Icónica, de Luana.
- De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson.
- Milonga de Quirón, de Garo.
- Montevideo despierta, de Niña Lobo.
- Mundo milonga, de Jorge Nasser.
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