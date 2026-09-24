Premios Graffiti 2026: lista completa de nominados, cuándo serán las ceremonias y quiénes serán protagonistas

Los Premios Graffiti anunciaron ayer los nominados de su edición 2026, con Garo Arakelian y La Triple Nelson al frente de la lista. Ambos reúnen ocho menciones, incluidas las candidaturas de composición y producción vinculadas a sus trabajos. Los sigue Niña Lobo, con siete, mientras que Jorge Nasser y La Nueva Escuela suman seis cada uno.

La disputa por álbum del año reunirá a los protagonistas de esta edición: Icónica, de Luana; De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson; Milonga de Quirón, de Garo; Montevideo despierta, de Niña Lobo, y Mundo milonga, de Jorge Nasser.

Luana, que también compite como solista y en las categorías de pop, tropical y plena, acumula cinco nominaciones, al igual que Diego Drexler. En mejor álbum de rock, La Triple Nelson y Niña Lobo competirán con Graffolitas, La Marmita y Erika Chuwoki; en mejor álbum de pop, Luana se medirá con Boni, Cossi, Milonga Indie y Diego Matturro.

En tema del año se medirán “Estás perdiendo el tiempo”, de Diego Drexler con Jorge Nasser; “Llevo el viento del sur”, de Garo con Sebastián Teysera; “Montevideo despierta”, de Niña Lobo; “Pandemia de guerra”, de La Triple Nelson con Mario Carrero, y “Una risa así”, de Jorge Nasser y Ruben Rada.

Luana Persíncula. Foto: Difusión.

La categoría banda del año enfrentará a Buceo Invisible, La Nueva Escuela, La Triple Nelson, Niña Lobo y Ninguna Higuera. Por el premio a solista femenina competirán Eli Almic, Ino Guridi, Luana, Laura Canoura y Maia Castro; en solista masculino, los nominados son Diego Drexler, Diego Matturro, Garo, Jorge Nasser y Nicolás Ibarburu.

El reconocimiento a compositor tendrá como candidatos a las integrantes de Niña Lobo; Christian Cary y Paco Pintos, por La Triple; Diego Presa y Guillermo Wood, por Buceo Invisible; Garo y Mateo Moreno.

La categoría mejor artista nuevo, en tanto, reúne 10 propuestas: Aldana, Boni, Daniel Mella, Fio Cerrone, Guadalupe Calzada, Julia Lunar, Maxi Obes, Modo Carrera, Verluz y Volvieron Las Carteras.

Es el apartado con más candidatos de una lista que abarca 38 categorías y contempla discos, canciones, videos, libros y ediciones especiales.

La entrega de la 24.ª edición de los Premios Graffiti se distribuirá en tres jornadas. La primera será el 21 de octubre, a las 21.00, en el Teatro Macció de San José, donde se realizará la ceremonia de lanzamiento y se conocerán los ganadores de 16 categorías.

Las otras dos galas tendrán lugar el 5 y el 6 de noviembre en la Sala Zitarrosa y repartirán los 22 premios restantes.

En San José se entregarán, entre otros, los reconocimientos a mejor libro sobre música uruguaya, edición especial, álbum en vivo y videoclip. También se conocerán los ganadores de los rubros de folklore, tango, candombe fusión, música infantil, instrumental, electrónica, metal y hard rock, pop alternativo y música popular y canción urbana.

La ceremonia del Macció, con acceso gratuito y retiro previo de invitaciones, tendrá actuaciones de Copla Alta, Martín Piña y Toto Riva, Soledad Ramírez, Yuli Urse, Pólvora en Chimangos y Lázaro Cócaro. Antes de la gala habrá un espectáculo de Ronda Maragata, con La Misma Cuadra como artista invitado.

La lista completa de nominados a los Premios Graffiti 2026

Mejor libro sobre música uruguaya:



Un hombre curioso, de Tüssi Dematteis.

El Peyote Asesino, de Pablo Izmirlian.

Hugo Fattoruso, Música en las manos, de Daniel Colino.

Pueblo chico, infierno grande, de Fernando Peláez.

Que no quede en el tintero, de Mauricio Rodriguez.

Mejor edición especial:



Inéditas, de Diane Denoir y Eduardo Mateo.

Noche africana, de Alejandro Ferradás.

Placeres del sadomusiquismo, de La Tabaré Riverock Banda.

Radio Babilonia, de Traidores.

Zitarrosa 4, de Alfredo Zitarrosa.

Mejor álbum en vivo:



Acústico - Teatro Solís, 2012 (En Vivo), de Los Traidores.

Candombe (En vivo - Teatro Solís), de Julieta Rada.

Dulces Pecadoras, de Ana Prada, Samantha Navarro y La Dulce.

El Asado 2025 Tiremos Unos Recuerdos, de Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez y Julio Cobelli.

En vivo Teatro Solís Montevideo, de Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso.

Mejor video de larga duración:



El Asado 2025 Tiremos Unos Recuerdos, de Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez y Julio Cobelli.

Candombe (En vivo - Teatro Solís), de Julieta Rada.

Celebration, de Martes on Fire y Francisco Fattoruso.

Darnauchans bajo la noche, de Eduardo Darnauchans.

El vuelo (en vivo), de Laura Canoura.

Mejor videoclip en vivo:



“Aroma a sal”, de Vicky Ripa con Fede Lima.

“Biromes y servilletas”, de Laura Canoura y Leo Maslíah.

“Desconfío”, de El Asado.

“Just be good to me”, de Martes on Fire, Francisco Fattoruso, Camila Sapin y Matías Rada.

“Sigue siendo rocanrol”, de Alejandra Wolff y Tabaré Rivero.

Mejor videoclip:



“Bye bye bye amor”, de Diego Drexler con Ana Prada.

“Montevideo despierta”, de Niña Lobo.

“Delirio en el tiempo”, de Fer O-Smith.

“Sueño”, de La Triple Nelson.

“Un amor así”, de Florencia Núñez.

Mejor álbum de inspiración religiosa:



Amor verdadero, de Lucho Ferrés.

Colección adoración, de Diego Reynolds.

Escrito está, de Lourdes Verónica RS.

Incomparable, de Flavia Guash.

Sigues siendo Dios, de Banda Elyón.

Mejor álbum de música infantil:



Casa Faro (inventario de canciones y otras fosforescencias), de Sebastián Rivero.

Con los pies en la tierra, de RIM PUM PAM.

La ciudad que sueña, de Luciano Supervielle.

Pasear cantando, de Letu Ruibal.

Supervoz, de Supervoz.

Mejor álbum de música instrumental:



Entrelazados, de Washington Luzardo y Martín Luzardo.

Ilusión de mi vida, de Cuarteto Yaguareté.

Postales del éter, de Fede Graña.

Surin, de Juan Ibarra y Ramiro Zayas.

Tres otoños, de Makoto Shishio.

Mejor álbum de folklore:



Amor de contrabando, de Juan José de Mello.

Criollismos, de Dúo Matina.

Criollo, de Tallo.

La vida cotidiana, de Numa Moraes.

Maia Castro canta a Zitarrosa y Amalia de la Vega, de Maia Castro.

Mejor álbum de tango:



Fauna tanguera, de Lázaro Cócaro.

Mar adentro, de La Mufa.

Querencia, de Fernando López y Enzo Fernández.

Tango animal, de Batimento Dúo.

Testamento tanguero, de Hagopian - Irigoyen - Arenas.

Mejor álbum de candombe fusión:



A puro candombe, de Eduardo Da Luz.

Desempoderando las cabras, de Juan Mariño.

Holograma, de Nacho Mateu.

Manos, de The Rada’s Old Boys.

Mirando, de La Banda Flotante.

Mejor álbum de música popular y canción urbana:



A vos te hicieron peor que vos a mí, de Mateo Moreno.

La mariposa monarca, de Laura Canoura.

La ruta de la seda, de Nicolás Ibarburu.

Milonga de Quirón, de Garo.

Mundo milonga, de Jorge Nasser.

Mejor álbum de música electrónica:



Balneario, de Par.

Estribillos pop, de Eros White.

La comedia recién empieza, de Max Tejera.

Raíces del tambor, de Deibys Marquez.

The Parque Rodo Tapes, de Ian Lampel.

Mejor álbum de metal y hard rock:



Ciclos, de Fuego.

Desde las cenizas, de Efímera.

Liminal Space, de Regina.

Reina de espadas, de Nameless.

VHS, de VHS.

Mejor álbum de pop alternativo:



Caminar, de Diego Drexler.

La mañana del incendio, de Buceo Invisible.

No hay nadie, de Fede Graña.

Vigilia, de Ino Guridi.

Metanlé, de Ninguna Higuera.

Mejor álbum de hip hop:



Barras sobre barras / Bars on bars, de Hurakán Martínez.

Doce golpes, de Clipper.

La llave, de Eli Almic.

Números rojos, de Gavo.

Postal interna, de Avr.

Mejor álbum tropical:



2025, de Uri.

Directamente desde el tanque, de La Nueva Escuela.

La gente se vuelve loca, de Sonido Caracol.

Vidas pasadas, de Enzo y la Sub 21.

Yo sé bien quién soy, de Américo Young.

Mejor álbum de pop:



Avant Première, de Boni.

Icónica, de Luana.

Mejor así, de Cossi.

Menguar, de Milonga Indie.

No se cansen de buscar, de Diego Matturro.

Mejor álbum de rock:



De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson.

Epístolas para un destinatario ausente, de Graffolitas.

La teoría de las puertas, de La Marmita.

Montevideo despierta, de Niña Lobo.

Rumores chinos, de Erika Chuwoki.

Mejor single de música electrónica:



“4 AM (Last Dance Remix)”, de Gia Love.

“Dinero”, de Eros White.

“Lluvias Remix”, de Pamela Román.

“Maldición”, de Fernando Picon y Caio Martinez con Pablo Silvera.

“Río prendido Remix”, de Lucía Severino.

Mejor single de música urbana:



“Del otro lado”, de latejapride.

“Dime”, de La Nueva Escuela y Elias Glz.

“Distante”, de Zanto.

“Fuck hhh freestyle”, de Hurakán Martínez.

“Hablan por hablar”, de El KB - Kung Fú.

Mejor single de trap:



“5 meses”, de Frijo.

“Cada día +”, de KNAK.

“Cositas”, de Sarah.

“Cuenco”, de Eli Almic.

“Hit the KWN”, de Malapraxxis.

Mejor single de reguetón:



“Hacerte mía”, de El Super Hobby.

“MVD”, de Uri, Agus Padilla, La Deskarga y Jotape.

“Pon de tu parte”, de La Nueva Escuela.

“Voilà”, de Eli Almic.

“Yo te he visto pasar”, de El Reja.

Mejor canción tropical:



“Fue mentira”, de Sole Ramírez.

“Si te pillara”, de La Dosis y La Nueva Escuela.

“Siento el calor”, de Luana.

“Volvió el verano (Remix)”, de El Reja, Marama y El Villano.

“Yo y tú”, de La Deskarga.

Mejor canción de plena:



“A la hora que me llamen”, de Américo Young y Martín Quiroga.

“Blin Blin”, de La Deskarga.

“Cuando se baila la plena”, de Luana.

“Los mayores”, de La Nueva Escuela.

“Tú vas sin”, de La Revulsiva.

Mejor canción de música popular uruguaya:



“1880”, de La Marmita y Larbanois & Carrero.

“Aún no morí”, de Sofía Alvez con Isabel Lenoir.

“El suncho”, de Ninguna Higuera.

“Llevo el viento del sur”, de Garo con Sebastián Teysera.

“Se vive se aprende”, de Diego González.

Mejor single de pop:



“Enero”, de Diego Matturro.

“Complicada”, de Bárbara Jorcin.

“Nuevos trajes”, de Ino Guridi.

“Perder algo de tiempo”, de Alfonsina con Paulinho Moska.

“Tu falta de querer”, de El Reja y Agus Giovio.

Mejor single de rock:



“Dillom, Paco y Rosalía”, de Astroboy.

“Estás perdiendo el tiempo”, de Diego Drexler con Jorge Nasser.

“Expreso”, de Garo.

“Montevideo despierta”, de Niña Lobo.

“Pandemia de guerra”, de La Triple Nelson y Mario Carrero.

Productor/a del año:



Alejandro Vázquez, por De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson.

Garo y Santiago Peralta, por Milonga de Quirón, de Garo.

Diego Matturro, Tato Cabrera y Rodridi, por No se cansen de buscar, de Diego Matturro.

Nicolás Ibarburu, por La ruta de la seda, de Nicolás Ibarburu.

Mateo Moreno y Aníbal Buonarcorso, por A vos te hicieron peor que vos a mí, de Mateo Moreno.

Compositor/a del año:



Camila Rodríguez, Camila Bustillo, Andrea Pérez e Isabel Palomeque, por Montevideo despierta, de Niña Lobo.

Christian Cary y Paco Pintos, por De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson.

Diego Presa y Guillermo Wood, por La mañana del incendio, de Buceo Invisible.

Garo Arakelián, por Milonga de Quirón, de Garo.

Mateo Moreno, por A vos te hicieron peor que vos a mí, de Mateo Moreno.

Solista masculino del año:



Diego Drexler, por Caminar.

Diego Matturro, por No se cansen de buscar.

Garo, por Milonga de Quirón.

Jorge Nasser, por Mundo milonga.

Nicolás Ibarburu, por La ruta de la seda.

Solista femenina del año:



Eli Almic, por La llave.

Ino Guridi, por Vigilia.

Luana, por Icónica.

Laura Canoura, por La mariposa monarca.

Maia Castro, por Maia Castro canta a Zitarrosa y Amalia de la Vega.

Banda del año:



Buceo Invisible, por La mañana del incendio.

La Nueva Escuela, por Directamente desde el tanque.

La Triple Nelson, por De amor, de locura y de guerra.

Niña Lobo, por Montevideo despierta.

Ninguna Higuera, por Metanlé.

Mejor artista nuevo:



Aldana, por Metanoia.

Boni, por Avant Première.

Daniel Mella, por Notas de voz.

Fio Cerrone, por Una mujer.

Guadalupe Calzada, por Abrir.

Julia Lunar, por Nostalgia digital.

Maxi Obes, por Vampira.

Modo Carrera, por Modo Carrera.

Verluz, por Resonante.

Volvieron Las Carteras, por Raspando la olla.

Mejor EP:



Acuerdos asimétricos, de Riki Musso.

Capricho, de Diego González.

Siempre podés volver en vivo, de Socio.

Ver para creer, de Astroboy.

Viejas novedades, de Eduardo Darnauchans.

Tema del año:



“Estás perdiendo el tiempo”, de Diego Drexler con Jorge Nasser.

“Llevo el viento del sur”, de Garo con Sebastián Teysera.

“Montevideo despierta”, de Niña Lobo.

“Pandemia de guerra”, de La Triple Nelson con Mario Carrero.

“Una risa así”, de Jorge Nasser y Ruben Rada.

Álbum del año:

