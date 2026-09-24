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Premios Graffiti 2026: lista completa de nominados, cuándo serán las ceremonias y quiénes serán protagonistas

Este jueves se anunciaron los nominados a los Premios Graffiti 2026, que reconocerán a la música uruguaya editada durante el año pasado. ¿Quiénes van por mejor álbum del año y mejor tema del año?

El País
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24/09/2026, 20:18
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Ceremonia de los Premios Graffiti en la Sala Zitarrosa.
Foto: Darwin Borrelli / El País

Los Premios Graffiti anunciaron ayer los nominados de su edición 2026, con Garo Arakelian y La Triple Nelson al frente de la lista. Ambos reúnen ocho menciones, incluidas las candidaturas de composición y producción vinculadas a sus trabajos. Los sigue Niña Lobo, con siete, mientras que Jorge Nasser y La Nueva Escuela suman seis cada uno.

La disputa por álbum del año reunirá a los protagonistas de esta edición: Icónica, de Luana; De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson; Milonga de Quirón, de Garo; Montevideo despierta, de Niña Lobo, y Mundo milonga, de Jorge Nasser.

Luana, que también compite como solista y en las categorías de pop, tropical y plena, acumula cinco nominaciones, al igual que Diego Drexler. En mejor álbum de rock, La Triple Nelson y Niña Lobo competirán con Graffolitas, La Marmita y Erika Chuwoki; en mejor álbum de pop, Luana se medirá con Boni, Cossi, Milonga Indie y Diego Matturro.

En tema del año se medirán “Estás perdiendo el tiempo”, de Diego Drexler con Jorge Nasser; “Llevo el viento del sur”, de Garo con Sebastián Teysera; “Montevideo despierta”, de Niña Lobo; “Pandemia de guerra”, de La Triple Nelson con Mario Carrero, y “Una risa así”, de Jorge Nasser y Ruben Rada.

Luana Persíncula.
Luana Persíncula.
Foto: Difusión.

La categoría banda del año enfrentará a Buceo Invisible, La Nueva Escuela, La Triple Nelson, Niña Lobo y Ninguna Higuera. Por el premio a solista femenina competirán Eli Almic, Ino Guridi, Luana, Laura Canoura y Maia Castro; en solista masculino, los nominados son Diego Drexler, Diego Matturro, Garo, Jorge Nasser y Nicolás Ibarburu.

El reconocimiento a compositor tendrá como candidatos a las integrantes de Niña Lobo; Christian Cary y Paco Pintos, por La Triple; Diego Presa y Guillermo Wood, por Buceo Invisible; Garo y Mateo Moreno.

La categoría mejor artista nuevo, en tanto, reúne 10 propuestas: Aldana, Boni, Daniel Mella, Fio Cerrone, Guadalupe Calzada, Julia Lunar, Maxi Obes, Modo Carrera, Verluz y Volvieron Las Carteras.

Es el apartado con más candidatos de una lista que abarca 38 categorías y contempla discos, canciones, videos, libros y ediciones especiales.

La entrega de la 24.ª edición de los Premios Graffiti se distribuirá en tres jornadas. La primera será el 21 de octubre, a las 21.00, en el Teatro Macció de San José, donde se realizará la ceremonia de lanzamiento y se conocerán los ganadores de 16 categorías.

Las otras dos galas tendrán lugar el 5 y el 6 de noviembre en la Sala Zitarrosa y repartirán los 22 premios restantes.

En San José se entregarán, entre otros, los reconocimientos a mejor libro sobre música uruguaya, edición especial, álbum en vivo y videoclip. También se conocerán los ganadores de los rubros de folklore, tango, candombe fusión, música infantil, instrumental, electrónica, metal y hard rock, pop alternativo y música popular y canción urbana.

La ceremonia del Macció, con acceso gratuito y retiro previo de invitaciones, tendrá actuaciones de Copla Alta, Martín Piña y Toto Riva, Soledad Ramírez, Yuli Urse, Pólvora en Chimangos y Lázaro Cócaro. Antes de la gala habrá un espectáculo de Ronda Maragata, con La Misma Cuadra como artista invitado.

La lista completa de nominados a los Premios Graffiti 2026

Mejor libro sobre música uruguaya:

  • Un hombre curioso, de Tüssi Dematteis.
  • El Peyote Asesino, de Pablo Izmirlian.
  • Hugo Fattoruso, Música en las manos, de Daniel Colino.
  • Pueblo chico, infierno grande, de Fernando Peláez.
  • Que no quede en el tintero, de Mauricio Rodriguez.

Mejor edición especial:

  • Inéditas, de Diane Denoir y Eduardo Mateo.
  • Noche africana, de Alejandro Ferradás.
  • Placeres del sadomusiquismo, de La Tabaré Riverock Banda.
  • Radio Babilonia, de Traidores.
  • Zitarrosa 4, de Alfredo Zitarrosa.

Mejor álbum en vivo:

  • Acústico - Teatro Solís, 2012 (En Vivo), de Los Traidores.
  • Candombe (En vivo - Teatro Solís), de Julieta Rada.
  • Dulces Pecadoras, de Ana Prada, Samantha Navarro y La Dulce.
  • El Asado 2025 Tiremos Unos Recuerdos, de Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez y Julio Cobelli.
  • En vivo Teatro Solís Montevideo, de Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso.

Mejor video de larga duración:

  • El Asado 2025 Tiremos Unos Recuerdos, de Fabián Marquisio, Spuntone & Mendaro, Mariano Martínez y Julio Cobelli.
  • Candombe (En vivo - Teatro Solís), de Julieta Rada.
  • Celebration, de Martes on Fire y Francisco Fattoruso.
  • Darnauchans bajo la noche, de Eduardo Darnauchans.
  • El vuelo (en vivo), de Laura Canoura.

Mejor videoclip en vivo:

  • “Aroma a sal”, de Vicky Ripa con Fede Lima.
  • “Biromes y servilletas”, de Laura Canoura y Leo Maslíah.
  • “Desconfío”, de El Asado.
  • “Just be good to me”, de Martes on Fire, Francisco Fattoruso, Camila Sapin y Matías Rada.
  • “Sigue siendo rocanrol”, de Alejandra Wolff y Tabaré Rivero.

Mejor videoclip:

  • “Bye bye bye amor”, de Diego Drexler con Ana Prada.
  • “Montevideo despierta”, de Niña Lobo.
  • “Delirio en el tiempo”, de Fer O-Smith.
  • “Sueño”, de La Triple Nelson.
  • “Un amor así”, de Florencia Núñez.

Mejor álbum de inspiración religiosa:

  • Amor verdadero, de Lucho Ferrés.
  • Colección adoración, de Diego Reynolds.
  • Escrito está, de Lourdes Verónica RS.
  • Incomparable, de Flavia Guash.
  • Sigues siendo Dios, de Banda Elyón.

Mejor álbum de música infantil:

  • Casa Faro (inventario de canciones y otras fosforescencias), de Sebastián Rivero.
  • Con los pies en la tierra, de RIM PUM PAM.
  • La ciudad que sueña, de Luciano Supervielle.
  • Pasear cantando, de Letu Ruibal.
  • Supervoz, de Supervoz.

Mejor álbum de música instrumental:

  • Entrelazados, de Washington Luzardo y Martín Luzardo.
  • Ilusión de mi vida, de Cuarteto Yaguareté.
  • Postales del éter, de Fede Graña.
  • Surin, de Juan Ibarra y Ramiro Zayas.
  • Tres otoños, de Makoto Shishio.

Mejor álbum de folklore:

  • Amor de contrabando, de Juan José de Mello.
  • Criollismos, de Dúo Matina.
  • Criollo, de Tallo.
  • La vida cotidiana, de Numa Moraes.
  • Maia Castro canta a Zitarrosa y Amalia de la Vega, de Maia Castro.

Mejor álbum de tango:

  • Fauna tanguera, de Lázaro Cócaro.
  • Mar adentro, de La Mufa.
  • Querencia, de Fernando López y Enzo Fernández.
  • Tango animal, de Batimento Dúo.
  • Testamento tanguero, de Hagopian - Irigoyen - Arenas.

Mejor álbum de candombe fusión:

  • A puro candombe, de Eduardo Da Luz.
  • Desempoderando las cabras, de Juan Mariño.
  • Holograma, de Nacho Mateu.
  • Manos, de The Rada’s Old Boys.
  • Mirando, de La Banda Flotante.

Mejor álbum de música popular y canción urbana:

  • A vos te hicieron peor que vos a mí, de Mateo Moreno.
  • La mariposa monarca, de Laura Canoura.
  • La ruta de la seda, de Nicolás Ibarburu.
  • Milonga de Quirón, de Garo.
  • Mundo milonga, de Jorge Nasser.

Mejor álbum de música electrónica:

  • Balneario, de Par.
  • Estribillos pop, de Eros White.
  • La comedia recién empieza, de Max Tejera.
  • Raíces del tambor, de Deibys Marquez.
  • The Parque Rodo Tapes, de Ian Lampel.

Mejor álbum de metal y hard rock:

  • Ciclos, de Fuego.
  • Desde las cenizas, de Efímera.
  • Liminal Space, de Regina.
  • Reina de espadas, de Nameless.
  • VHS, de VHS.

Mejor álbum de pop alternativo:

  • Caminar, de Diego Drexler.
  • La mañana del incendio, de Buceo Invisible.
  • No hay nadie, de Fede Graña.
  • Vigilia, de Ino Guridi.
  • Metanlé, de Ninguna Higuera.

Mejor álbum de hip hop:

  • Barras sobre barras / Bars on bars, de Hurakán Martínez.
  • Doce golpes, de Clipper.
  • La llave, de Eli Almic.
  • Números rojos, de Gavo.
  • Postal interna, de Avr.

Mejor álbum tropical:

  • 2025, de Uri.
  • Directamente desde el tanque, de La Nueva Escuela.
  • La gente se vuelve loca, de Sonido Caracol.
  • Vidas pasadas, de Enzo y la Sub 21.
  • Yo sé bien quién soy, de Américo Young.

Mejor álbum de pop:

  • Avant Première, de Boni.
  • Icónica, de Luana.
  • Mejor así, de Cossi.
  • Menguar, de Milonga Indie.
  • No se cansen de buscar, de Diego Matturro.

Mejor álbum de rock:

  • De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson.
  • Epístolas para un destinatario ausente, de Graffolitas.
  • La teoría de las puertas, de La Marmita.
  • Montevideo despierta, de Niña Lobo.
  • Rumores chinos, de Erika Chuwoki.

Mejor single de música electrónica:

  • “4 AM (Last Dance Remix)”, de Gia Love.
  • “Dinero”, de Eros White.
  • “Lluvias Remix”, de Pamela Román.
  • “Maldición”, de Fernando Picon y Caio Martinez con Pablo Silvera.
  • “Río prendido Remix”, de Lucía Severino.

Mejor single de música urbana:

  • “Del otro lado”, de latejapride.
  • “Dime”, de La Nueva Escuela y Elias Glz.
  • “Distante”, de Zanto.
  • “Fuck hhh freestyle”, de Hurakán Martínez.
  • “Hablan por hablar”, de El KB - Kung Fú.

Mejor single de trap:

  • “5 meses”, de Frijo.
  • “Cada día +”, de KNAK.
  • “Cositas”, de Sarah.
  • “Cuenco”, de Eli Almic.
  • “Hit the KWN”, de Malapraxxis.

Mejor single de reguetón:

  • “Hacerte mía”, de El Super Hobby.
  • “MVD”, de Uri, Agus Padilla, La Deskarga y Jotape.
  • “Pon de tu parte”, de La Nueva Escuela.
  • “Voilà”, de Eli Almic.
  • “Yo te he visto pasar”, de El Reja.

Mejor canción tropical:

  • “Fue mentira”, de Sole Ramírez.
  • “Si te pillara”, de La Dosis y La Nueva Escuela.
  • “Siento el calor”, de Luana.
  • “Volvió el verano (Remix)”, de El Reja, Marama y El Villano.
  • “Yo y tú”, de La Deskarga.

Mejor canción de plena:

  • “A la hora que me llamen”, de Américo Young y Martín Quiroga.
  • “Blin Blin”, de La Deskarga.
  • “Cuando se baila la plena”, de Luana.
  • “Los mayores”, de La Nueva Escuela.
  • “Tú vas sin”, de La Revulsiva.

Mejor canción de música popular uruguaya:

  • “1880”, de La Marmita y Larbanois & Carrero.
  • “Aún no morí”, de Sofía Alvez con Isabel Lenoir.
  • “El suncho”, de Ninguna Higuera.
  • “Llevo el viento del sur”, de Garo con Sebastián Teysera.
  • “Se vive se aprende”, de Diego González.

Mejor single de pop:

  • “Enero”, de Diego Matturro.
  • “Complicada”, de Bárbara Jorcin.
  • “Nuevos trajes”, de Ino Guridi.
  • “Perder algo de tiempo”, de Alfonsina con Paulinho Moska.
  • “Tu falta de querer”, de El Reja y Agus Giovio.

Mejor single de rock:

  • “Dillom, Paco y Rosalía”, de Astroboy.
  • “Estás perdiendo el tiempo”, de Diego Drexler con Jorge Nasser.
  • “Expreso”, de Garo.
  • “Montevideo despierta”, de Niña Lobo.
  • “Pandemia de guerra”, de La Triple Nelson y Mario Carrero.

Productor/a del año:

  • Alejandro Vázquez, por De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson.
  • Garo y Santiago Peralta, por Milonga de Quirón, de Garo.
  • Diego Matturro, Tato Cabrera y Rodridi, por No se cansen de buscar, de Diego Matturro.
  • Nicolás Ibarburu, por La ruta de la seda, de Nicolás Ibarburu.
  • Mateo Moreno y Aníbal Buonarcorso, por A vos te hicieron peor que vos a mí, de Mateo Moreno.

Compositor/a del año:

  • Camila Rodríguez, Camila Bustillo, Andrea Pérez e Isabel Palomeque, por Montevideo despierta, de Niña Lobo.
  • Christian Cary y Paco Pintos, por De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson.
  • Diego Presa y Guillermo Wood, por La mañana del incendio, de Buceo Invisible.
  • Garo Arakelián, por Milonga de Quirón, de Garo.
  • Mateo Moreno, por A vos te hicieron peor que vos a mí, de Mateo Moreno.

Solista masculino del año:

  • Diego Drexler, por Caminar.
  • Diego Matturro, por No se cansen de buscar.
  • Garo, por Milonga de Quirón.
  • Jorge Nasser, por Mundo milonga.
  • Nicolás Ibarburu, por La ruta de la seda.

Solista femenina del año:

  • Eli Almic, por La llave.
  • Ino Guridi, por Vigilia.
  • Luana, por Icónica.
  • Laura Canoura, por La mariposa monarca.
  • Maia Castro, por Maia Castro canta a Zitarrosa y Amalia de la Vega.

Banda del año:

  • Buceo Invisible, por La mañana del incendio.
  • La Nueva Escuela, por Directamente desde el tanque.
  • La Triple Nelson, por De amor, de locura y de guerra.
  • Niña Lobo, por Montevideo despierta.
  • Ninguna Higuera, por Metanlé.

Mejor artista nuevo:

  • Aldana, por Metanoia.
  • Boni, por Avant Première.
  • Daniel Mella, por Notas de voz.
  • Fio Cerrone, por Una mujer.
  • Guadalupe Calzada, por Abrir.
  • Julia Lunar, por Nostalgia digital.
  • Maxi Obes, por Vampira.
  • Modo Carrera, por Modo Carrera.
  • Verluz, por Resonante.
  • Volvieron Las Carteras, por Raspando la olla.

Mejor EP:

  • Acuerdos asimétricos, de Riki Musso.
  • Capricho, de Diego González.
  • Siempre podés volver en vivo, de Socio.
  • Ver para creer, de Astroboy.
  • Viejas novedades, de Eduardo Darnauchans.

Tema del año:

  • “Estás perdiendo el tiempo”, de Diego Drexler con Jorge Nasser.
  • “Llevo el viento del sur”, de Garo con Sebastián Teysera.
  • “Montevideo despierta”, de Niña Lobo.
  • “Pandemia de guerra”, de La Triple Nelson con Mario Carrero.
  • “Una risa así”, de Jorge Nasser y Ruben Rada.

Álbum del año:

  • Icónica, de Luana.
  • De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson.
  • Milonga de Quirón, de Garo.
  • Montevideo despierta, de Niña Lobo.
  • Mundo milonga, de Jorge Nasser.
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