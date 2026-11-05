Premios Graffiti 2026: se entregaron nuevos galardones y esta noche continúa la ceremonia con shows en vivo

La primera parte de la XXIV Ceremonia de Entrega de los Premios Graffiti 2026 dejó nuevos ganadores en distintas categorías de la música uruguaya. Entre los artistas distinguidos se encuentran La Triple Nelson, La Nueva Escuela, Diego Matturro, Clipper y Eli Almic, en una edición que también reconoció el trabajo de la Comisión Gardel Rioplatense (CGR) con el Premio Graffiti Institucional.

Los galardones entregados se suman a los que ya se habían otorgado durante la Ceremonia de Lanzamiento, realizada en el Teatro Macció de San José.

En las categorías de álbum, Clipper se llevó el premio a Mejor Álbum Hip Hop por Doce golpes, mientras que La Nueva Escuela ganó Mejor Álbum Tropical con Directamente desde el tanque. Por su parte, Diego Matturro fue distinguido en Mejor Álbum Pop por No se cansen de buscar y La Triple Nelson obtuvo el reconocimiento a Mejor Álbum Rock por De amor, de locura y de guerra.

En los premios a singles, Lucía Severino ganó en Música Electrónica por "Río prendido Remix; El KB - Kung Fú", en Música Urbana por "Hablan por hablar"; y Eli Almic, en "Trap por Cuenco". En la categoría Mejor Single Reguetón, el reconocimiento fue para "MVD", de Uri, Agus Padilla, La Deskarga y Jotape.

La música tropical también tuvo su lugar entre los distinguidos: Luana ganó Mejor Canción Tropical por "Siento el calor", mientras que La Nueva Escuela obtuvo Mejor Canción de Plena por "Los mayores".

En tanto, La Marmita y Larbanois & Carrero fueron premiados en Mejor Canción de Música Popular Uruguaya por "1880". Bárbara Jorcin se llevó el galardón a Mejor Single Pop por "Complicada", y La Triple Nelson, junto a Mario Carrero, ganó Mejor Single Rock por "Pandemia de guerra".

El Premio Graffiti Institucional fue para la Comisión Gardel Rioplatense (CGR), por su rigor historiográfico y su compromiso con la memoria, la identidad y el patrimonio musical del país.

La ceremonia continuará esta noche, a partir de las 20.00, con nuevas entregas de premios y presentaciones musicales en vivo.

La programación artística incluye actuaciones de Garo, El Asado, Agustina Giovio, La Revulsiva, Modo Carrera y Ana Rodrigo, además de una invitada de España.

El pre show comenzará a las 20.00 horas en el lobby, con la presentación de la DJ Pamela Román. A partir de las 20.30, la ceremonia se transmitirá en directo por FiX, a través de Antel TV.