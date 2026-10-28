Premios Florencio 2026: quiénes son los nominados y cuándo se entregarán los galardones al teatro uruguayo

La Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU) anunció las nominaciones a los Premios Florencio 2026, que reconocen lo más destacado de la temporada teatral en Uruguay, tanto en espectáculos para niñas, niños y adolescentes como en propuestas para adultos. El lanzamiento se realizó el martes 27 de octubre en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís, donde también se entregaron reconocimientos a artistas, salas y colectivos por sus trayectorias.

La ceremonia de entrega de los premios dedicados al teatro para las infancias y adolescencias se realizará el 15 de noviembre a las 16.30 en la Sala Zitarrosa. Por su parte, los galardones correspondientes al teatro para adultos se entregarán el 3 de diciembre a las 20.00 en la sala principal del Teatro Solís. Ambas ceremonias serán transmitidas por Canal 5 y estarán conducidas por Ana Laura Barreto y Leonardo Lorenzo.

Entre las categorías principales de teatro para adultos, compiten por el premio a espectáculo y dirección Antígona, de Sófocles, en versión y dirección de Miguel del Arco; Cámara Hamlet, de Marcel Sawchik Monegal; El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, en versión y dirección de Santiago Ventura; El horizonte de sucesos, de María Rosa Oña; En familia, de Florencio Sánchez; y Margaritas en el mar, de Rossana Mutarelli.

En la categoría de actriz, las nominadas son Adriana Ardoguein (Cámara Hamlet), Pilar Cartagena (En familia), Fabiana Charlo (El sueño de la razón produce monstruos), Camila Durán (Personas, lugares y cosas), Mané Pérez (Antígona) y Lucía Sommer (Antígona).

Por el premio a mejor actor compiten Fernando Amaral (Margaritas en el mar), Gustavo Antúnez (La mujer de negro), Alain Blanco (El sueño de la razón produce monstruos), Dylan Cortés (Cámara Hamlet), Fernando Dianesi (Rasgar la tierra) y Gastón Torello (El beso de la mujer araña).

También se reconocerán trabajos en rubros como elenco, texto de autor nacional, escenografía, iluminación, vestuario, ambientación musical y revelación, además de categorías específicas para comedia, espectáculos musicales, unipersonales, escena alternativa y teatro del interior en Montevideo.

En el teatro dirigido a las infancias y adolescencias, las candidaturas abarcan espectáculos para distintas edades, propuestas de títeres y teatro de objetos, musicales, recitales, producciones multidisciplinarias e interpretaciones.

En la categoría de espectáculos para niños de entre uno y cinco años, los nominados son ¿A qué jugabas abuela?; La dulce tienda; Rolando y Tira tirabuzón.

Para el público de entre cinco y diez años, compiten Capibara, el Carpincho; El rey de los hongos; Isabella y el bosque de Caperucita Roja: Los miedos de Lupe; Mi Mundial y Parque Rodari.

En la categoría de musicales, la lista incluye Aladdin, un musical genial; Cenicienta, el musical; El ratón Pérez, el musical; El Sapo Ruperto, una aventura musical; Oz, el secreto de ciudad Esmeralda y School of Rock, el musical.

El listado también contempla reconocimientos a actuaciones, elencos, coreografías, vestuario, iluminación, producción integral y texto de autor nacional, entre otras disciplinas.

Durante el lanzamiento, la ACTU también distinguió a personas, salas y colectivos vinculados al teatro uruguayo. Entre los reconocimientos por trayectoria figuran los 150 años del Teatro Florencio Sánchez de Paysandú, los 65 años de Pequeño Teatro de Durazno y los 50 años de Teatro del Notariado, Horacio Merlo y Adriana Fernández Laguna.

También se reconocieron los 45 años de la Comedia Departamental de Colonia, los 40 años de Teatro Andando de Solymar y del Grupo Teatro de Cardona (GRUTECA), entre otras instituciones y agrupaciones.

Además, se entregaron distinciones por la apertura de nuevos espacios teatrales: Espacio Zorrilla, Lustrino, Mandrágora Teatro y Teatrón.