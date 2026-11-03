Cosquín Rock Uruguay 2027 reveló su grilla: qué artistas actuarán, cómo comprar entradas y los precios

Este martes, Cosquín Rock Uruguay anunció la grilla de su séptima edición, que se celebrará el sábado 10 de abril de 2027 en la Rambla de Punta Carretas. Será la segunda vez consecutiva que el festival ocupará ese predio, luego de su estreno en marzo, cuando dejó atrás la Rural del Prado.

La actividad iniciará a las 13.00 y se extenderá durante 12 horas, hasta cerca de la una de la madrugada. Los 21 espectáculos se repartirán en tres escenarios que, según la producción, tendrán la misma importancia: no habrá uno principal y otros secundarios.

Los Fabulosos Cadillacs y Tan Biónica encabezan una programación que combina nombres históricos, bandas de convocatoria masiva y proyectos en crecimiento. La banda de Vicentico y Flavio Cianciarulo llegará con un repertorio fundamental para el rock latinoamericano, mientras que el grupo liderado por Chano Moreno Charpentier volverá en uno de los momentos más exitosos de su historia.

Tan Biónica presentó en setiembre El regreso, su primer disco en una década, con tres funciones consecutivas y agotadas en el Antel Arena. Aquellas noches confirmaron el alcance de una vuelta que renovó su público y prolongó la vigencia de canciones como "La melodía de Dios", "Ciudad mágica" y "Obsesionario en La mayor".

La presencia argentina se extiende con Ciro y los Persas y Las Pelotas, dos nombres habituales de los grandes festivales rioplatenses, y con El Plan de la Mariposa, que atraviesa un fuerte crecimiento en Uruguay. La banda de los hermanos Andersen agotó el Teatro de Verano en 2025 y el sábado 19 dará su primer concierto en el Antel Arena, con varias localidades ya agotadas.

Tan Biónica. Foto: Ignacio Sánchez.

También estarán Cruzando el Charco, Marilina Bertoldi y Ángela Torres, además de Coti, quien viene de realizar una gira por seis ciudades del interior. El autor de “Antes que ver el sol” y “Nada fue un error” presentó su Serenata Tour, dedicado a sus clásicos y a su material más reciente.

Otro de los nombres destacados es La Kermesse, la formación integrada por exmúsicos de Los Redondos que mantiene en circulación canciones como “JiJiJi”, “La bestia pop” y “Un poco de amor francés”. Su inclusión fue anunciada apenas días después de su mayor espectáculo en Uruguay, celebrado el sábado en la Rural del Prado. Fue su quinta fecha montevideana del año.

Ángela Torres. Foto: Difusión

Entre los representantes locales estará Buitres, que este año publicó Nido de espinas, su primer álbum desde Mecánica popular, que presenta con funciones inmersivas en el Planetario de Montevideo. También actuará Julieta Rada, quien en los últimos años profundizó su vínculo con el candombe. Su disco Candombe, donde reinterpreta clásicos del género, fue nominado al Latin Grammy y tuvo una presentación con entradas agotadas en el Teatro Solís. El disco que documenta ese concierto está nominado al Latin Grammy 2026.

Completan el bloque más ligado al rock Trotsky Vengarán y ReyToro. Trotsky, que cumplió 35 años en 2026, acaba de celebrar una nueva Noche de los Muertos Vivos en el Teatro de Verano con Mariano Martínez, líder de Attaque 77, como invitado, y publicó Videoclub, su nuevo álbum.

Campo marcará otro regreso. El proyecto de Juan Campodónico, que combina electrónica, pop y ritmos rioplatenses, volverá a los escenarios después de que el músico concentrara su actividad reciente en su debut solista. También será parte Vicky Ripa, cantante que comenzó su recorrido al frente de Croupier Funk y luego desarrolló su carrera solista.

Julieta Rada. Foto: Darwin Borrelli.

La lista uruguaya incluye además a Camila Ferrari, Agustina Giovio, Catherine Vergnes y Valuto. Así, el festival cruzará distintas generaciones y lenguajes: del rock, el ska y el metal al pop, el folclore y la plena.

La Nueva Escuela llevará la plena al festival en el punto más alto de su convocatoria. La banda de Jona Suárez hizo historia en agosto al convertirse en la primera propuesta del género en ofrecer un espectáculo propio y agotar el Antel Arena. En octubre regresó al recinto para abrir el concierto de María Becerra. Su repertorio cruza plena y candombe con influencias del cubatón, el reparto y el afrobeat.

Jonathan Suarez Gularte, cantante de La Nueva Escuela. Foto: Leonardo Maine.

Entradas para Cosquín Rock Uruguay

La preventa exclusiva para clientes de Santander con todas las tarjetas empezó este martes a las 12.00, al mismo tiempo que se reveló la programación. La venta general, habilitada para todos los medios de pago, se abrirá mañana, miércoles 4, a las 12.00. Las entradas se venden en RedTickets.

El acceso general cuesta 2500 pesos y el VIP, 9150 pesos. El precio aumentará a medida que se agoten las tandas de entradas.

Según anuncia la producción del festival, la experiencia VIP dará acceso a un espacio gastronómico exclusivo, estacionamiento preferencial sujeto a disponibilidad, servicios y áreas de atención diferenciadas, además de sectores con ubicación y vistas privilegiadas hacia los escenarios.

La grilla completa de Cosquín Rock Uruguay 2027