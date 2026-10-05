Cosquín Rock Uruguay 2027 confirma fecha y predio: dónde será y cómo comprar las entradas en preventa

La séptima edición del Cosquín Rock Uruguay tiene fecha y lugar oficial. Será el sábado 10 de abril de 2027 y, al igual que en la edición anterior, se celebrará en la Rambla de Punta Carretas.

También se anunció que las entradas estarán a la venta por RedTickets. La preventa exclusiva con Santander comenzará este miércoles a partir de las 12.00 y se extenderá durante 48 horas, para luego dar paso a la venta general. El precio será promocional, ya que todavía no se anunció la grilla de artistas.

El festival nació en Córdoba en 2001 y llegó a Uruguay en 2021, donde se consolidó como uno de los principales encuentros musicales de la agenda local. La nueva edición volverá a realizarse en la Rambla de Punta Carretas, predio que el festival estrenó en 2026 después de tres ediciones en la Rural del Prado. El cambio respondió a la intención de acompañar el crecimiento del evento y ofrecer mayor espacio y comodidad para el público. En aquella edición, la organización informó una convocatoria de más de 37.000 personas.

El festival de 2026 también significó un cambio de formato: pasó de dos jornadas a una sola fecha, con 12 horas de música en vivo y cuatro escenarios. La propuesta incluyó espacios gastronómicos, zonas de descanso, activaciones de marcas y diferentes experiencias para los asistentes.

En cuanto a la música, el Cosquín Rock Uruguay amplió progresivamente su propuesta más allá del rock, con artistas vinculados a la música urbana, el pop, la murga, el candombe y otros géneros. La última edición tuvo en su programación a WOS, YSY A, Divididos, Ciro y Los Persas, La Vela Puerca, El Kuelgue, Abuela Coca, Agarrate Catalina e Illya Kuryaki and The Valderramas, entre otros.