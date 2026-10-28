Mariano Martínez llega al Teatro de Verano con Trotsky Vengarán: la historia detrás de su colaboración musical

La Noche de los Muertos Vivos se convirtió en un ritual anual de Trotsky Vengarán. Año a año, realizan un show entre Halloween (31 de octubre) y el Día de Los Muertos (2 de noviembre) que acerca a sus fanáticos. Este sábado, festejarán “La noche más terrible del año” en el Teatro de Verano y con un invitado especial: Mariano Martínez, lider de la banda argentina Attaque 77.

Martínez se unirá a la Trotsky para tocar temas de ambos repertorios. Las entradas están en Tickantel desde 890 a 1.400 pesos.

No es la primera vez que Martínez, quien además vive en Piriápolis, colabora con músicos de este lado de la orilla. En agosto, junto al dúo Spuntone y Mendaro, presentaron “Alquimia”, un espectáculo en el que repasan canciones de sus carreras de manera acústica.

En 2023, habían grabado “A cartas vistas”, de Buitres. “Había canciones viejas y que, al versionarlas, no tenían nada que ver con la original. Quiere decir que resiste a distintos formatos, habla bien de ellas”, explica Martínez a El País. Algo similar sucedía cuando componía para Attaque 77: a veces, nacían para tocarse en fogones, pero luego tomaba el sonido más potente de la banda.

Con los integrantes de Trotsky también se ha cruzado a lo largo de los años en diferentes escenarios y festivales. El show del sábado, en realidad, es la consagración de un trabajo que vienen realizando hace meses. Martínez produjo varias canciones nuevas de los uruguayos que se escucharán en el recital. “Son muy abiertos, se entregaron a la experiencia de ser producidos, me dijeron que haga lo que a mí me parezca. Fue muy relajado y divertido, además de que es un buen material”, recuerda.

Sostiene que, además de ser muy creativos, ve puntos en común con la trayectoria de su propia banda a raíz de los cambios que estuvieron dispuestos a hacer: “Attaque 77 venía del punk, pero fue moviéndose y se convirtió en una especie de rock clásico. Creo que Trostky tiene algo de eso, porque cuando quieren ser potentes, lo son, pero también pueden generar paisajes y climas”.

Estos solo son algunos de los proyectos que Martínez tiene entre manos en los últimos tiempos. En el momento de esta entrevista, se encontraba en España acompañando a Valeria Lynch, su pareja y con quien también trabaja. “Todas mis actividades son diversas, hay muchos sonidos, muchos estilos y muchas cosas diferentes”, explica.

Alejandro Spuntone, Guzmán Mendaro y Mariano Martínez. Foto: Difusión

Su relación con la música ha cambiado porque, como recuerda, comenzó con Attaque 77 a los 16 años, “solo quería tocar la guitarra y tener un grupo”. “Tenía que aprender a tocar bien mi instrumento, a hacer canciones y a que una banda suene bien. Con el tiempo me transformé en productor: en el estudio, en el armado de un espectáculo”, dice.

Sin embargo, hace poco encontró un cassette viejo que grabó durante un ensayo, cuando eran adolescentes, y descubrió que esa faceta la tiene hace más tiempo del que él cree.

“Me escuché cortando las canciones y dando indicaciones. Me dio como un poco de vergüenza escucharme tan chico y tan intenso. Pensé en mis pobres compañeros que me tenían que soportar”, afirma.

En definitiva, cree, la pasión es la misma y es lo que lo lleva a continuar haciendo música, aunque con más recursos. “Tengo otras herramientas y otro conocimiento. En aquel momento, la única manera era juntarnos en una sala de ensayo, empezar a tocar y a moldear las canciones. Ahora en mi casa tengo un estudio y en la habitación del hotel en la que estoy puedo trabajar con unos auriculares y mi computadora”.

Las influencias fueron fundamentales, desde George Martin hasta Phil Spector. “ De todos fui aprendiendo y al final todos se trata de eso, de dejarse llevar un poco por el momento, por el instinto y por lo que la música te va haciendo sentir, con todo ese bagaje”, concluye.