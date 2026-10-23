"Esta vez, Charly por Charly”: Netflix anunció un documental sobre Charly García

"Esta vez, Charly por Charly". Con esa frase, el argentino Charly García anunció el documental que prepara Netflix sobre su vida y su obra, el día en que cumple 75 años.

La producción repasará la historia de una de las figuras más influyentes del rock argentino y el impacto de una carrera que atravesó generaciones y dejó una marca en la cultura del país.

Compositor, músico, leyenda y referente del rock en español, García construyó una trayectoria que va mucho más allá de sus discos y sus presentaciones en vivo. Su obra forma parte de la historia de la música argentina y continúa presente en el imaginario de varias generaciones.

El documental estará dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Haddock Films. Para Vanessa Ragone, productora y directora de la compañía, el proyecto representa una oportunidad especial por el lugar que ocupa el músico en la cultura nacional.

"Este documental es un orgullo, una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad. Producir un documental sobre la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida, es una oportunidad extraordinaria que nos ofrece la confianza que Charly y Netflix han depositado en nosotros", dijo Ragone en el anuncio difundido por la plataforma de streaming.

Hartmann, por su parte, también destacó el vínculo personal que mantiene con la música del artista. "Desde chico Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar", señaló.

Charly García. Foto: Archivo. Foto: Nora Lezano.

"La música de Charly se oye una y otra vez; incluso suena sola en la cabeza, sin necesidad de oírla. Solo los verdaderos clásicos pueden lograr eso. El desafío de contarlo a él y a su obra es un sueño hecho realidad", agregó el director.

Por ahora, Netflix no detalló la fecha de estreno del documental. El proyecto propone volver sobre la historia de García desde una perspectiva que, como anticipa el propio músico en su anuncio, tendrá a Charly como protagonista de su propio relato.