"Gran Hermano Uruguay": a quién salvó el líder de la semana y cuándo será la próxima gala de eliminación

Ha sido una semana llena de vueltas de tuerca en el reality Gran Hermano Uruguay que se emite por Canal 10. El lunes, apenas Victoria abandonó la casa más famosa de la televisión, Catan ingresó al confesionario para hacer la nominación espontánea, aunque le dio a entender a Tai que la había realizado (lo que no está permitido), y la jugadora logró que se anularan sus votos.

Además, el martes se conoció que Matías, uno de los participantes más jóvenes de la casa era el líder de la semana, por lo que tenía inmunidad en la placa de nominados, y además podía bajar a un jugador de lo elegidos por sus compañeros. Finalmente los nominados por los jugadores fueron Laura, Catan y Facundo. A ellos se les sumó Estéban ya que luego de conocerse los nominados sonó el teléfono de la casa, Matías lo atendió y la voz de Gran Hermano le pidió que eligiera a un compañero; el líder escogió al chofer de ómnibus, quien quedó automáticamente en la placa de nominados.

Así, este jueves a la noche, en la gala que conduce Eduardo "Colo" Gianarelli, se repasó cómo había sido la prueba por el presupuesto de la semana (si la pierden tendrán solo el 30 por ciento del presupuesto) y el líder de la semana tuvo que hacer su jugada, y bajar a uno de los participantes: eligió a Laura.

De esta forma los nominados para abandonar la casa son: Catan, Facundo y Estéban, y al igual que la semana pasada, uno de ellos se irá el próximo lunes por decisión del público. Como siempre a través del voto telefónico se elegirá al eliminado.

Estudio de "Gran Hermano Uruguay". Foto: Archivo. Foto: Estefanía Leal.

Un día antes, el domingo a la noche, se conocerá qué jugador logró menor cantidad de votos negativos, y es bajado de la placa de nominados. De acuerdo al panel de analistas del programa, el domingo bajaría Estéban, ya que el foco no está en él esta semana, por lo que el versus final sería entre Catan y Facundo.