La reacción de Victoria tras descubrir que Fabricio dudó sobre su género en "Gran Hermano": “Nunca más le doy bola”

Victoria estuvo en el panel de Gran Hermano Uruguay tras su eliminación este lunes y se enteró de una de las situaciones que protagonizó Fabricio durante su estadía en la casa. En el confesionario, el participante había preguntado si ella era trans antes de estar con ella, una situación que salió a la luz cuando le mostraron las imágenes a la exparticipante.

“Necesito confirmación, ¿entendés?”, le dijo a Gran Hermano después de explicarle que se trataba de un “tema muy delicado” relacionado con alguien de la casa. “Todas las mujeres que hay acá. ¿Todas nacieron con el sexo femenino?”, preguntó. Gran Hermano le respondió preguntándole si quería saber si todas las mujeres de la casa habían nacido siendo mujeres o si alguna había elegido otro género en el camino y luego le comunicó que no le podía dar esa información.

La reacción de Victoria no tardó en llegar. Mientras veía el tape, se tomó la situación con humor. Después, lanzó una advertencia dirigida a quien había sido su compañero dentro del reality. “Una patada le voy a dar a este, nunca más le doy bola”, comentó entre risas.

Sin embargo, enseguida cuestionó lo que había planteado Fabricio. “Aparte, cualquiera, ¿no ve que soy una mujer?”, expresó, sorprendida por la consulta que él había hecho a sus espaldas antes de involucrarse con ella.

¡VICTORIA SE ENTERÓ DE LA VERDAD! Conoció las dudas de Fabricio sobre el vínculo y, por suerte, se lo tomó de la mejor manera. ¿Qué opinan de su reacción? #GranHermanoUY https://t.co/freGSlH9PM — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 21, 2026

Fue entonces cuando Colo Gianarelli le señaló a Victoria la repercusión que había tenido el episodio fuera del reality. “Esto causó una sensación en todas las redes, fue una de las cosas más comentadas”, le comentó el panelista, aludiendo a las reacciones que había generado el tema entre los seguidores del programa.

Al tomar dimensión de cuánto se había hablado de la situación, Victoria volvió a manifestar su incomodidad. “Ay, qué horror. Me imagino, qué vergüenza”, respondió, al referirse a la exposición que había tenido el episodio.