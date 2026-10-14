Jazmín se quebró en "Gran Hermano Uruguay": habló del abandono de su padre y la escena que nunca pudo olvidar

Entre estrategias, romances y las tensiones que empiezan a modificar las alianzas dentro de Gran Hermano Uruguay, una conversación entre Jazmín Esquivel y Agustina Zerbino cambió por completo el tono de la casa. La joven de 22 años se quebró al recordar uno de los capítulos más dolorosos de su infancia: el abandono de su padre y las consecuencias que tuvo aquella separación en su vida.

El relato llegó mientras ambas conversaban a solas en el cuarto donde duermen. Jazmín recordó que estaba en la casa de un amigo, en una piscina, cuando su hermano apareció en bicicleta para darle una noticia que la descolocó: "Papá se va de casa".

Su hermano la llevó inmediatamente hasta su hogar y allí alcanzó a ver a su padre mientras se marchaba. Según contó entre lágrimas, el impacto emocional fue tan grande que tiempo después empezó a perder el pelo.

"Toda esa tristeza hizo que me quedara pelada", reveló. Durante la escuela empezó a usar gorros y luego pelucas, mientras su madre intentaba acompañarla. "Mi madre me hizo feliz, me compraba pelucas, me llevaba a todos los médicos y psicólogos por esta situación", contó.

Pero el problema también provocó algunos de sus recuerdos más duros de la adolescencia. Jazmín aseguró que en el liceo sus compañeros le sacaban la peluca delante del resto de sus compañeros. “La resufrí. Fue horrible”, recordó, entre lágrimas.

Sin embargo, hubo otro episodio que todavía conserva con especial claridad. Años después estaba esperando un ómnibus cuando vio bajar a una persona conocida. Era su padre. "Me mira, lo miro y miró para otro lado. Se me cayó el mundo", relató.

Jazmín dijo que finalmente decidió contactarlo por Facebook y preguntarle directamente por qué la había abandonado. Según dijo, él responsabilizó a su madre, algo que ella rechazó: aseguró que la mujer nunca habló mal de su expareja y que sacó adelante sola a sus tres hijos.

❤️💬 ¡JAZMÍN SE ABRIÓ CON AGUSTINA! En una charla sincera, compartió un difícil momento que le tocó vivir y mostró una parte más íntima de su historia. 🏠✨

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"Mi infancia fue hermosa, con mi madre sola, nunca me faltó amor", afirmó antes de lanzar una de las frases más duras de la charla: “Mi padre, un hijo de p...”.

La confesión mostró una faceta especialmente vulnerable de una participante que desde el inicio se presentó como frontal y dispuesta a jugar fuerte. Jazmín fue la primera en ingresar a la casa y se definió entonces como independiente y sin filtros.

El momento llega además mientras Gran Hermano Uruguay atraviesa una semana movida. Guadalupe Conti se convirtió el domingo en la tercera eliminada, con el 67,88% de los votos frente a Bruno Acevedo, mientras dentro de la casa los vínculos siguen reacomodándose. En paralelo, Melanie y Matías Catán protagonizaron un apasionado beso en la piscina, otra de las situaciones que agitó las últimas horas del reality.

Pero lejos de las estrategias y los romances, esta vez fue Jazmín quien quedó en el centro de la escena por una historia completamente distinta. “No tengo rencor”, aseguró sobre su padre, aunque cerró con un deseo que resume la huella que dejó aquella experiencia: "El día que yo tenga un hijo, nunca me toque un hombre como mi padre. Porque fue fuerte".