Canal 12 estrenó su propio "Gran Hermano": así es la desopilante parodia que conduce Maxi De la Cruz

Canal 12 estrenó una parodia de Gran Hermano titulada Gran Culpable, como parte del ciclo de humor Verdaderos Culpables que conduce Maxi De la Cruz. La propuesta tuvo su presentación al comienzo de la emisión, cuando el anfitrión anunció la llegada de un "nuevo reality" a la pantalla.

"Vamos a estrenar un nuevo reality show que va a revolucionar a la televisión uruguaya y del mundo. Fuimos a Holanda a juntarnos con los creadores. Dicen que es la copia de Gran Hermano. ¡Esta! ¡Esta es mucho mejor!", comentó con humor De la Cruz antes de presentar Gran Culpable, un formato que, según adelantó, reuniría a "personajes rarísimos".

La falsa casa recibió a cinco participantes, todos interpretados por los integrantes del programa: el payaso adicto Torpedito (Marcel Keoroglian), el Conde Drácula (Diego Delgrossi), Cupido (Germán Medina), Julio Rollos (Leo Pacella) y El Richardt, uno de los personajes clásicos de Maxi De la Cruz.

Como ocurre en el reality original, los habitantes tuvieron su primera presentación en el confesionario. Allí, cada uno dejó una frase que anticipó el tono de la convivencia. "Estoy muy contento de estar en esta casa", dijo Torpedito con un tono que daba cuenta de que no estaba en su mejor estado. El Conde Drácula, por su parte, expresó una preocupación acorde a su naturaleza: "No hay sangre en la heladera", lanzó con humor.

Julio Rollos también dejó planteadas sus inquietudes: "No sé cómo vamos a hacer con el tema de la abstinencia", comentó preocupado sobre la actividad sexual dentro de la casa. Cupido, en cambio, se mostró entusiasmado con la experiencia. "Vengo a traer mucho amor. Estoy muy confiado", afirmó. El último en pasar fue El Richardt, quien resumió sus expectativas diciendo que era "el sueño de su vida".

Maxi de la Cruz conduce "Verdaderos culpables". Foto: Gentileza Canal 12.

Después del confesionario, los cinco se reunieron en el living de la casa. Fue Cupido quien propuso una primera consigna para romper el hielo: que cada uno dijera su nombre, su edad y qué esperaba de la experiencia en Gran Culpable. El propio ángel del amor abrió la ronda: "Soy un ángel y quiero que todas las personas se amen".

El momento dio pie a uno de los primeros intercambios humorísticos cuando el Conde Drácula reveló su edad: 438 años. "Es más viejo que Diego Delgrossi", acotó Julio Rollos, en referencia al actor que encarna al personaje. Torpedito se sumó con un comenentario sobre el aspecto del vampiro: "Está hecho m… para tener 438 años". Drácula respondió con un juego de palabras: "Es la mala sangre que me he hecho".

Verdaderos Culpables es una producción de Kubrick Media que se emite los viernes, al término de Algo que decir, y los domingos, después de Doble Vía, por Canal 12.