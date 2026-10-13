"Gran Hermano Uruguay" tiene una nueva pareja: las señales que confirmaron el romance entre Catan y Melanie

Una nueva pareja nació en la casa de Gran Hermano Uruguay. Después del romance entre Victoria y Fabricio y del ida y vuelta entre Juan Martín y Tai, ahora el amor parece haber florecido entre Catan y Melanie, dos participantes que comenzaron a mostrarse cada vez más cerca dentro del reality.

Las señales de que entre ellos pasa algo no tardaron en despertar comentarios entre sus compañeros. El jueves, durante una conversación en la casa, Eduardo “Colo” Gianarelli decidió poner el tema sobre la mesa y le preguntó a Catan por los rumores que circulaban sobre su vínculo con Melanie.

En tono distendido, Gianarelli le consultó si era el padre de Jaz y, en ese caso, quién era la madre. “Estoy divorciado”, respondió el participante, una contestación que provocó la reacción inmediata de los demás jugadores, que negaron entre risas esa supuesta separación.

Pero el intercambio no terminó ahí. Cuando el Colo le preguntó directamente a Jaz quién era su madre, ella respondió que era Melanie. Además, dejó entrever que la cercanía entre ambos iba más allá de lo que se veía durante el día y comentó que por las noches están juntos.

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La conversación alimentó las especulaciones dentro de la casa y puso el foco en una relación que, hasta entonces, se había ido construyendo entre miradas, complicidad y momentos compartidos.

Sin embargo, los rumores no quedaron solamente en las bromas de sus compañeros. Durante la fiesta semanal del viernes, Catan y Melania volvieron a mostrarse cercanos, en una actitud que no pasó inadvertida para quienes siguen de cerca los movimientos de los participantes.

👀❤️ ¿CATÁN Y MELANIE? ¿NACE UN NUEVO AMOR EN LA CASA? Los rumores ya empezaron a circular entre los participantes… ¿Habrá algo más que amistad entre ellos? 🔥

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La piscina también fue escenario de nuevas demostraciones de esa conexión. Allí, ambos dejaron en evidencia que entre ellos existe algo más que una simple amistad y terminaron por alimentar las versiones sobre el nacimiento de un nuevo romance en el programa.

Así, mientras Victoria y Fabricio ya dieron señales de su vínculo y Juan Martín y Tai mantienen su propio ida y vuelta, Catan y Melania se suman a la lista de protagonistas de las historias sentimentales que surgen en Gran Hermano Uruguay.