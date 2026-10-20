¿Quién se fue de "Gran Hermano Uruguay"? Una de las figuras más polémicas quedó eliminada con porcentaje récord

La gala de eliminación de Gran Hermano Uruguay tuvo este lunes un resultado histórico: Victoria Campo abandonó la casa del programa de Canal 10 con el 80,27% de los votos del público, el porcentaje más alto registrado en esta edición. La participante perdió el mano a mano con Bruno Reyes, que obtuvo apenas el 19,73% y seguirá en competencia.

Sobre el final de la gala, Eduardo "Colo" Gianarelli puso fin al misterio y anunció la decisión de la audiencia. El duelo enfrentaba a Victoria y Bruno, luego de que el domingo Jessica Martínez saliera de placa por ser la participante que había recibido menos votos para abandonar la competencia.

Victoria Campo, participante de "Gran Hermano Uruguay".

Victoria había sido una de las participantes con mayor repercusión fuera de la casa. Entre otros motivos, llamó la atención al revelar que había sido novia del futbolista Nicolás "Diente" López. También protagonizó el primer acercamiento íntimo de esta edición del reality al pasar varias noches con Fabricio Bianchessi, una relación que ella misma definió como "muy fogosa".

Al conocer el resultado, Victoria recibió los saludos de sus compañeros y se despidió de Fabricio con un apasionado beso antes de abandonar la casa. La voz de Gran Hermano también le dedicó unas palabras y destacó su "educación, respeto y don de gente". "Sé que te espera una hermosa vida", le dijo al despedirla.

💔🏠 ¡VICTORIA SE DESPIDIÓ DE LA CASA MÁS FAMOSA! 👋 Así se vivió el versus que terminó con la eliminación de Victoria. 😢📺 ¡Repasamos cómo se dio todo y su despedida! 🎬 #GranHermanoUY https://t.co/NXLPUFjB3z — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 20, 2026

Ya en el exterior, la participante fue recibida por Eliana Dide, quien le preguntó por sus sensaciones tras conocer el resultado. "Me tenía muy ansiosa y no sabía qué podía pasar", respondió ella.

La comunicadora también quiso saber cómo quedaba su vínculo con Fabricio después de la experiencia compartida. Victoria aseguró que se iba del programa "con un compañero". Cuando Dide le preguntó si "lo que pasa en la casa queda en la casa", la exparticipante contestó: "La verdad es que no creo, veremos qué onda".

"¡Se va enganchada y todo! ¡Me gusta la actitud!", celebró Dide desde la puerta de la casa, mientras Victoria comenzaba su nueva etapa fuera del reality.