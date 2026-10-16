"Gran Hermano Uruguay": Gianarelli hizo dos anuncios importantes y se definió la placa final de nominados

Este jueves fue una noche con varias sorpresas en el reality Gran Hermano Uruguay que se emite por Canal 10 y conduce Eduardo "Colo" Gianarelli.

Eso se debe a que además de la jugada de la líder de la semana, Melanie, quien definió la placa de nominados; el conductor del ciclo hizo dos anuncios importantes, uno respecto a la gala de eliminación, y otro sobre el repechaje.

Luego de una noche movida tras conocerse los cuatro nominados del miércoles (Bruno, Catan, Jessica y Victoria), comenzaron las rispideces entre "la hermandad", o sea el grupo de hombres de la casa más famosa de la televisión. Catan anunció a sus compañeros que esperaba que Melanie, la líder de la semana, lo salvara, ya que comenzaron una relación hace pocos días. También se peleó con Bruno, a quien calificó de "panqueque" por criticar sus actitudes.

Finalmente Melanie salvó a su pareja en el juego, quien quedó más aliviado. De esta forma la placa final de nominados quedó compuesta por Bruno, Jessica y Victoria. Uno de ellos abandonará la casa por decisión del público.

🚨🔥 ¡ESTA ES LA PLACA! Mandá VOTO + NOMBRE de quien querés que se vaya al 7020 y participá de la eliminación de la casa más famosa. 🗳️👀 ¿Quién será el próximo en abandonar la casa? #GranHermanoUY https://t.co/oLPOMxx20b — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 16, 2026

Además de la definición de la placa, Gianarelli presentó dos sobres: uno respecto a la gala de eliminación, y otro sobre el repechaje.

Con respecto a la eliminación, el conductor del reality anuncio que esta semana se realizará el lunes, y que el domingo se anunciará qué jugador obtuvo menos votos negativos. El versus final será el lunes.

Catan y Melanie iniciaron su relación días atrás en la casa de "Gran Hermano Uruguay". Foto: Archivo.

En otro sobre, Gianarelli anunció la decisión de Gran Hermano: en esta edición no habrá repechaje. La intención, de acuerdo a lo que se señaló en charla con el panel de analistas, es que los participantes urugauyos "activen el juego", ya que no tendrán otra oportunidad de entrar a la casa.

🚨👀 ¡NO HABRÁ REPECHAJE! Gran Hermano lo confirmó y ahora cada gala cuenta. 🔥🏠 Es momento de ponerse las pilas porque quien se va, ¡se va! ¿Qué les parece esta decisión? #GranHermanoUY https://t.co/yxRPzsixuA — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 16, 2026

La decisión de anunciar que no habrá repechaje llega luego de la crítica que realizó Gianarelli a los jugadores días atrás. "Yo sé que hace 23 días que están aislados, que cada vez se hace más difícil, las rutinas, el peso de no tener vínculos con el afuera, extrañar; pero aprovechen estos contactos para sacar para afuera. Parece que el contacto sea para meterse para adentro, sino para sacar", comentó entonces Gianarelli a los participantes.