¿Quiénes quedaron nominados en "Gran Hermano Uruguay"? Complot, votos cantados y una advertencia a los jugadores

La gala de nominaciones de Gran Hermano Uruguay tuvo votos anulados y complot. Tras revisar las estrategias de los participantes, Gran Hermano decidió invalidar varias de las nominaciones y dejó a cuatro jugadores en placa: Victoria, Bruno, Catan y Jessica.

Ahora, Melanie, quien se consagró líder de la semana, tendrá la responsabilidad de salvar a uno de ellos. Su decisión será clave para definir cómo quedará conformada la placa de cara a la próxima instancia del reality de Canal 10.

La tensión no terminó cuando se anunciaron los nominados. Después de comunicar los resultados, Gran Hermano volvió a convocar a los participantes para explicarles que habría sanciones por las estrategias que habían acordado para votar.

"Antes de dar inicio al proceso de nominación, fueron advertidos acerca de las numerosas charlas que tuvieron sobre el tema. Les advertí sobre el riesgo de cometer voto cantado o complot, sin embargo, algunos acordaron una estrategia para nominar y en el confesionario lo llevaron a cabo. Eso es lo que se denomina complot, señores. Por lo tanto, les anuncio que habrá sanción", expresó.

Los votos anulados por complot y voto cantado

La sanción consistió en anular los votos de varios participantes. Gran Hermano invalidó todos los votos de Acevedo y también los dos votos que Victoria le había dado a Jessica. La misma situación se repitió con Laura y Catan, cuyos votos involucrados en la estrategia también fueron anulados.

Además, Agustina había realizado la nominación espontánea, con la que le otorgó tres votos a Laura. Sin embargo, esa votación quedó sin efecto porque se determinó que había sido pactada con Catan, lo que fue considerado complot.

🚨🗳️ ¡HUBO SANCIÓN! El Big anunció que todos los votos involucrados en los distintos complots quedaron anulados. 🔥 ¿Qué les parece esta decisión?

#GranHermanoUY pic.twitter.com/TqEwIg1q8c — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 15, 2026

La decisión de Gran Hermano modificó el resultado de una gala en la que las conversaciones previas entre los jugadores terminaron teniendo consecuencias concretas en el juego.

Con Victoria, Bruno, Catan y Jessica en placa, ahora todas las miradas están puestas en Melanie. Como líder de la semana, deberá elegir a quién rescatar de la nominación y, con esa decisión, alterar el escenario de cara a la próxima eliminación.