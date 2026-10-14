La molestia del Colo Gianarelli que descolocó a los jugadores de "Gran Hermano Uruguay": "Si quieren me voy"

A 23 días del ingreso a la casa más famosa de la televisión, los participantes de Gran Hermano Uruguay tuvieron una jornada con pocas novedades el martes. Por eso, cuando el conductor Eduardo “Colo” Gianarelli entró a la casa para conversar con ellos, no hicieron mucho por levantar el intercambio. El conductor terminó llamándoles la atención por su falta de iniciativa durante los momentos en vivo.

Todo ocurrió este martes a la noche, cuando Gianarelli se comunicó con los jugadores, como suele hacer durante el reality de Canal 10. Ante las preguntas, las respuestas de los participantes fueron breves y sin demasiado entusiasmo: “bien”, “sí”, "estamos todos contentos" y poco más. Una dinámica que dejó al conductor sin mucho margen para sostener la conversación.

Fue entonces que el Colo los cuestionó por “no activar” durante los contactos en vivo. "Chiquilines, si quieren me voy y no hablamos. Porque 'bien', 'bien'... (mientras los jugadores comienzan a reírse). No fue chiste. En esta ocasión no fue chiste", les dijo.

🔥👀 ¡SE CALENTÓ EL COLO! Ve la casa un poquito apagada y hoy, con la prueba del líder en juego, ¡quiere a todos despiertos! 🏠💪 ¿Se activarán los jugadores o seguirá todo tranquilo? #GranHermanoUY https://t.co/GWgpuHSMJ0 — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 14, 2026

Bruno, el salvavidas de Maldonado intentó hacer un repaso de las actividades que habían tenido durante el día. Según contó, los jugadores no habían usado la piscina, habían participado de la prueba del líder y varios se estaban aprontando para la llegada del Colo. Jazmín agregó que habían preparado bizcochos, y ella no había comido. Después de eso, no había mucho más para agregar.

"Gracias Bruno por contextualizar, pero aprovechen este momento para levantar. Yo sé que hace 23 días que están aislados, que cada vez se hace más difícil, las rutinas, el peso de no tener vínculos con el afuera, extrañar; pero aprovechen estos contactos para sacar para afuera. Parece que el contacto sea para meterse para adentro, sino para sacar", comentó Gianarelli.

"Sábés qué pasa Colo", respondió Bruno, "creo que es una clase muy ordenada (en referencia a que Gianarelli es profesor de matemáticas), tienen el docente en frente y están esperando a que le den la palabra. Creo que va por ahí, de orden y respeto me parece que va la cosa. No por falta de interés".

Estudio de "Gran Hermano Uruguay". Foto: Archivo. Foto: Estefanía Leal.

"Me encanta que sea así, pero les habilito a que se suelten un poco más. A veces entro y quiero hablar con alguno en particular, pero también está bueno que ustedes cuenten, y aprovechen estas conversaciones", dijo Gianarelli antes de darle el paso, nuevamente a Esteban para que hable.

"Bien Colo, feliz de estar en este hogar", dijo el chofer de ómnibus, mientras sus compañeros comenzaban a reír. "Es un placer encontrarte ahí, no ver el ojo de siempre. Tengo una consulta para hacerte, ¿se percibe del otro lado la tensión que hay dentro de este hogar el día de la prueba de líder?".

"Sí, todos los días se percibe tensión", respondió el conductor. "En la nominación estaban tensos, lo entiendo; en la eliminación están tensos, obviamente; en la prueba por el liderazgo están tensos. Tengo que entrar en la madrugada del miércoles para que no estén tensos. No sé qué hacer".

Los participantes le dijeron que podía intentar entrar antes de la fiesta, o los sábados al mediodía, cuando la casa está distendida.