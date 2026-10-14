Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País TvShow TV y radio

Ignacio Álvarez fulminó a Eduardo Lust por criticar la entrevista en "Doble Vía": "Demostró ser un pusilánime"

El periodista se refirió en sus redes sociales a la polémica en torno a la entrevista realizada por Juanchi Hounie y Leonardo Haberkorn en "Doble vía" de Canal 12 al exdiputado Eduardo Lust.

El País
El País
14/10/2026, 09:55
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Ignacio Álvarez y Eduardo Lust.
Ignacio Álvarez y Eduardo Lust.
Foto: Archivo.

La entrevista del domingo en el programa de La Tele, Doble vía, continúa siendo tema de debate en redes sociales. Al ciclo que conducen Juanchi Hounie y Leonardo Haberkorn fue el exdiputado por Cabildo Abierto, Eduardo Lust, quien fue consultado sobre distintas temáticas.

La charla, disponible en Youtube y en las redes sociales de Teledoce, se volvió tendencia en X, con comentario a favor y en contra de las preguntas de los periodistas, y las respuestas del entrevistado. Entre ellas las vinculadas a cuestiones de índole privada. Lust contestó con simpatía, y durante la entrevista se mantuvo un tono cordial entre todos.

El fuerte mensaje de Gustavo Yankelevich tras el comunicado de su exyerno, Darío Giordano: "No es inocente"

El lunes, Haberkorn publicó un descargo ante las críticas recibidas por las preguntas que se le realizaron al excongresista. Lust también se refirió a su pasaje por el programa pero con duros términos. En una extensa editorial en su canal de streaming del Espacio Constitucional Ambientalista, cuestionó el enfoque de las preguntas y reveló que el presidente Yamandú Orsi lo llamó para manifestar su solidaridad.

El martes a la noche fue Ignacio Álvarez quien se refirió al tema en sus redes sociales, con una crítica a la actitud del exdiputado luego de la entrevista con Haberkorn y Hounie. "Hoy se despachó con comentarios desubicados e insultantes hacia ellos, seguramente manijeado por la barra", comentó en su cuenta en la red social X.

También dijo que las preguntas que se realizaron fueron oportunas, y criticó "la reacción victimizada y tardíamente exacerbada de alguien que solía ser ejemplo de mesura y templanza".

Eduardo Lust en entrevista con En Clave País.
El exdiputado Eduardo Lust en entrevista con "En Clave País". Foto: Archivo.
Foto: Nicolás Pereyra

El mensaje de Ignacio Álvarez contra Eduardo Lust

LUST ME CAÍA BIEN. Y me sigue cayendo bien. Pero demostró ser un pusilánime o un cínico. Después de la entrevista se quedó largo rato hablando de buena manera con los periodistas. Pero hoy se despachó con comentarios desubicados e insultantes hacia ellos, seguramente manijeado por la barra, como la mayoría de ustedes, que aplauden cuando los periodistas aprietan a los del otro bando, pero putean cuando lo hacen con los del suyo. Es lo que tienen los fanatismos. Ah, y obvio que es pertinente conocer el patrimonio de un exdiputado y fundador de un nuevo partido político, que aspira a ganar proyección en las próximas elecciones. Por eso vi bien tanto las preguntas como las respuestas (todas en buen tono), pero no así la reacción victimizada y tardíamente exacerbada de alguien que solía ser ejemplo de mesura y templanza.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Eduardo Lustignacio alvarez
Te puede interesar