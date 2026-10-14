Ignacio Álvarez fulminó a Eduardo Lust por criticar la entrevista en "Doble Vía": "Demostró ser un pusilánime"

La entrevista del domingo en el programa de La Tele, Doble vía, continúa siendo tema de debate en redes sociales. Al ciclo que conducen Juanchi Hounie y Leonardo Haberkorn fue el exdiputado por Cabildo Abierto, Eduardo Lust, quien fue consultado sobre distintas temáticas.

La charla, disponible en Youtube y en las redes sociales de Teledoce, se volvió tendencia en X, con comentario a favor y en contra de las preguntas de los periodistas, y las respuestas del entrevistado. Entre ellas las vinculadas a cuestiones de índole privada. Lust contestó con simpatía, y durante la entrevista se mantuvo un tono cordial entre todos.

El lunes, Haberkorn publicó un descargo ante las críticas recibidas por las preguntas que se le realizaron al excongresista. Lust también se refirió a su pasaje por el programa pero con duros términos. En una extensa editorial en su canal de streaming del Espacio Constitucional Ambientalista, cuestionó el enfoque de las preguntas y reveló que el presidente Yamandú Orsi lo llamó para manifestar su solidaridad.

LUST ME CAÍA BIEN. Y me sigue cayendo bien. Pero demostró ser un pusilánime o un cínico. Después de la entrevista se quedó largo rato hablando de buena manera con los periodistas. Pero hoy se despachó con comentarios desubicados e insultantes hacia ellos, seguramente manijeado por la barra, como la mayoría de ustedes, que aplauden cuando los periodistas aprietan a los del otro bando, pero putean cuando lo hacen con los del suyo. Es lo que tienen los fanatismos. Ah, y obvio que es pertinente conocer el patrimonio de un exdiputado y fundador de un nuevo partido político, que aspira a ganar proyección en las próximas elecciones. Por eso vi bien tanto las preguntas como las respuestas (todas en buen tono), pero no así la reacción victimizada y tardíamente exacerbada de alguien que solía ser ejemplo de mesura y templanza. — ignacio alvarez (@igalvar71) October 14, 2026

El martes a la noche fue Ignacio Álvarez quien se refirió al tema en sus redes sociales, con una crítica a la actitud del exdiputado luego de la entrevista con Haberkorn y Hounie. "Hoy se despachó con comentarios desubicados e insultantes hacia ellos, seguramente manijeado por la barra", comentó en su cuenta en la red social X.

También dijo que las preguntas que se realizaron fueron oportunas, y criticó "la reacción victimizada y tardíamente exacerbada de alguien que solía ser ejemplo de mesura y templanza".

El exdiputado Eduardo Lust en entrevista con "En Clave País". Foto: Archivo. Foto: Nicolás Pereyra

El mensaje de Ignacio Álvarez contra Eduardo Lust

LUST ME CAÍA BIEN. Y me sigue cayendo bien. Pero demostró ser un pusilánime o un cínico. Después de la entrevista se quedó largo rato hablando de buena manera con los periodistas. Pero hoy se despachó con comentarios desubicados e insultantes hacia ellos, seguramente manijeado por la barra, como la mayoría de ustedes, que aplauden cuando los periodistas aprietan a los del otro bando, pero putean cuando lo hacen con los del suyo. Es lo que tienen los fanatismos. Ah, y obvio que es pertinente conocer el patrimonio de un exdiputado y fundador de un nuevo partido político, que aspira a ganar proyección en las próximas elecciones. Por eso vi bien tanto las preguntas como las respuestas (todas en buen tono), pero no así la reacción victimizada y tardíamente exacerbada de alguien que solía ser ejemplo de mesura y templanza.