Ignacio Álvarez durísimo contra Fernando Pereira por comentarios sobre Brasil: “No podés ser más caradura”

El periodista Nacho Álvarez lanzó duros cuestionamientos contra el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, luego de escuchar sus declaraciones sobre el resultado de la primera vuelta electoral en Brasil y sus expectativas de cara al balotaje entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro.

En su programa, Álvarez reprodujo parte de las declaraciones en las que Pereira analizó el desempeño electoral de la izquierda brasileña y se mostró esperanzado en una victoria de Lula en la segunda vuelta.

“La izquierda ha tenido 45% del electorado, que era lo que se esperaba, y Bolsonaro votó por encima de lo esperado. Si ese es su techo, Lula le puede ganar a Bolsonaro”, expresó Pereira.

El presidente del Frente Amplio aseguró que existe una “esperanza basada en evidencia” y al mismo tiempo, cuestionó a las agrupaciones de derecha en la región.

“La derecha ha crecido y ha crecido en base a un populismo muy terrible, que es la política del odio”, sostuvo. También habló de “quitarle derechos a la gente”, “generar la cultura de odio” y fomentar un “malestar social” que, según dijo, ha dado resultados electorales en algunos países de América Latina.

Finalmente, Pereira resumió sus expectativas con una frase: “Todas estas cuestiones nos dan esperanza para pensar que el amor puede vencer al miedo”.

Nacho Álvarez en "Todo se sabe". Foto: captura

La dura respuesta de Ignacio Álvarez: "No podés ser más caradura"

Luego de escuchar las declaraciones, Álvarez reaccionó con dureza, especialmente por la referencia de Pereira al populismo y consideró que la izquierda latinoamericana también debería hacer una autocrítica en ese terreno.

“El populismo está en el discurso de derecha. ¿Y la izquierda qué? Por favor, si algo han hecho los regímenes de izquierda en América Latina ha sido populismo”, expresó el periodista y mencionó al propio Lula, con planes de entrega de dinero.

Álvarez también cuestionó a Pereira cuando relacionó a la derecha con “la política del odio” y la “barbarie”. “¿Fernando, en serio? ¿Vos estás hablando? No podés ser más caradura, por favor”, dijo.

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Foto: Leonardo Mainé

El comunicador vinculó esas expresiones con anteriores declaraciones del presidente del Frente Amplio en las que había utilizado el concepto de “barbarie” para referirse a opciones políticas enfrentadas a la izquierda.

“Vos hablando de que la derecha lleva adelante la política del odio, vos que marcaste una grieta entre los uruguayos hablando de barbarie”, cuestionó.

Álvarez también ironizó con la frase final de Pereira sobre la posibilidad de que “el amor pueda vencer al miedo” y le dio vuelta el argumento. “¿El miedo es el que vos estás pretendiendo instalar? El miedo es el que vos estás sembrando”, afirmó.