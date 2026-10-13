"Quisieron humillarme": Eduardo Lust cargó contra periodistas de "Doble vía" y reveló una llamada de Orsi

La entrevista que Eduardo Lust concedió el domingo al programa Doble Vía, de Canal 12, sigue generando repercusiones. Luego de que varios fragmentos del intercambio con los periodistas Juanchi Hounie y Leonardo Haberkorn se viralizaran en redes sociales, el exdiputado y docente dedicó una extensa editorial en su canal de streaming del Espacio Constitucional Ambientalista a cuestionar el enfoque de las preguntas y revelar las numerosas muestras de apoyo que recibió.

Lust cuestionó las preguntas sobre aspectos personales como deudas, embargos y la situación con su título de escribano en función de que no ocupa ningún cargo de responsabilidad pública. "Ni a Leonardo ni a Juan ni a nadie le interesa la vida personal de Eduardo Lust más que a Eduardo y a su familia. Y lo que yo haga o no haga no le afecta a nadie porque yo no estoy en un cargo de gobierno", expresó y definió lo sucedido como un "intento de humillación". Se preguntó el motivo de las preguntas, sin encontrar respuesta. "Solo lo saben ellos", dijo en referencia a los periodistas.

El abogado constitucionalista también se refirió las manifestaciones de apoyo que recibió en los últimos días. Entre ellas, destacó una reacción inesperada: una llamada telefónica del presidente Yamandú Orsi, quien, según relató el exlegislador, se comunicó personalmente para manifestarle su solidaridad y cuestionar el tratamiento que había recibido en televisión.

"Se pasaron los límites", fue la frase que, de acuerdo con el relato de Lust, le transmitió el mandatario durante una conversación que mantuvieron el lunes por la tarde.

El exdiputado comenzó su editorial repasando lo sucedido en el ciclo de entrevistas de Canal 12, donde fue consultado sobre diferentes asuntos políticos, pero también sobre su situación económica, los embargos que pesan sobre él y la suspensión de su habilitación temporal para ejercer como escribano.

Lust reconoció que la entrevista lo tomó por sorpresa y consideró que los conductores se apartaron de los asuntos de interés público para ingresar en cuestiones que, a su entender, pertenecen exclusivamente a su intimidad.

Juanchi Hounie y Leonardo Haberkorn en el avance de "Doble Vía", de Canal 12. Foto: Captura de X @doblevia12.

"Lo que sucedió fue algo inesperado, fuera de contexto, sorpresivo para mí", sostuvo. Luego relativizó su propia relevancia pública: "Yo, en el mundo de la política y de la comunicación, soy un don nadie". También recurrió a una metáfora para describir las dificultades que ha atravesado: "Las espinas y las rosas son mías. A las rosas las disfruto y a las espinas las sufro".

Lust denunció un intento de humillación: "Me gustaría saber por qué"

Uno de los momentos más duros de su editorial llegó cuando cuestionó directamente las intenciones de los entrevistadores. Si bien reconoció que los periodistas tenían derecho a formular las preguntas que consideraran pertinentes, se preguntó reiteradamente cuál había sido el propósito de abordar asuntos de su vida personal.

"¿Cuál es la razón para que el periodismo se meta en la vida privada de una persona que no tiene ningún cargo de gobierno? ¿Cuál es la razón de humillar a la persona? Porque ellos quisieron humillarme. No me humillaron, pero quisieron humillarme", afirmó.

Lust aseguró que algunas de las cuestiones planteadas ya habían sido abordadas públicamente por él en otras oportunidades. Incluso recordó que Haberkorn le había preguntado sobre su situación profesional en una entrevista realizada en 2019.

El exlegislador reconoció que durante el programa evitó profundizar en determinadas respuestas, aunque aseguró que tenía sus motivos. "En el vivo le contesté lo que pude, lo que quise. Otras cosas no dije y algunas cosas no expliqué porque, si explico, mis enemigos se van a enterar de mi estrategia", señaló en referencia a sus adversarios principalmente en redes sociales.

Eduardo Lust en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

También contó que durante una pausa en Doble vía, conversó con Haberkorn sobre algunos de esos asuntos y que el periodista recibió una llamada telefónica con información que, según su versión, permitió comprender mejor sus explicaciones.

Lust también cuestionó que se mencionaran en la entrevista cuestiones vinculadas con la educación de sus hijos y con su esposa fallecida, Alicia. "¿Por qué me preguntaron ese tema tan personal? ¿Por qué hablaron de mis hijos y por qué hablaron de mi esposa muerta?", se preguntó.

En otro tramo, deslizó la posibilidad de que el enfoque de la entrevista respondiera a la búsqueda de repercusión y audiencia, aunque aclaró que desconocía las verdaderas motivaciones de los conductores.

"¿Lo hicieron por sí? ¿Lo hicieron por alguien? ¿Lo hicieron por algo? ¿Hicieron un mandado?", planteó, sin aportar elementos que respaldaran esas sospechas.

La inesperada llamada de Yamandú Orsi: "Se pasaron los límites"

Hacia el final de su editorial, Lust reservó la revelación que consideró más significativa de las horas posteriores a la entrevista.

Contó que el lunes, aproximadamente a las 16:00, recibió una llamada de un número que no tenía registrado. Cuando atendió, descubrió que del otro lado estaba el presidente Yamandú Orsi.

"¿Cómo estás, Eduardo?", le habría dicho Orsi. "Bien, presidente", respondió Lust, quien aseguró que el mandatario le explicó que se comunicaba con él en su condición de vecino de Canelones. "Te llamo como vecino tuyo que soy", le dijo, según el relato del exdiputado, que vive en Ciudad de la Costa y el mandatario en Salinas.

Lust reconoció que quedó sorprendido por el contacto. "La verdad que me sorprende la llamada", le manifestó. Fue entonces cuando, siempre según su versión, Orsi expresó su opinión sobre la entrevista televisiva.

"Te quiero llamar para decirte que se pasaron los límites... De la gente no hay que hablar", fueron las palabras que Lust atribuyó al mandatario.

La conversación también habría incluido una reflexión sobre las diferencias políticas entre ambos y la necesidad de mantener el respeto personal.

Lust aseguró que inicialmente dudó si debía revelar públicamente la conversación, pero finalmente decidió hacerlo porque consideró que el gesto merecía ser conocido. "¿Por qué no lo voy a contar? Si para mí es un honor que me llame el presidente de la República. Habla muy bien del presidente. Habla estupendamente bien del presidente", manifestó.

El respaldo de Sebastián Da Silva y la reacción de la producción del programa

Lust también contó que recibió numerosas llamadas y mensajes de dirigentes políticos, familiares, amigos y seguidores después de la emisión del programa.

Entre los contactos mencionó especialmente al senador nacionalista Sebastián Da Silva, a quien agradeció públicamente por haberse comunicado con él.

Asimismo, reveló que el productor de Doble Vía, Bernardo Wolloch, lo contactó el lunes para conocer su opinión sobre la entrevista y saber cómo se encontraba. Según contó, Wolloch le transmitió que los periodistas habían quedado satisfechos con el resultado del programa. "Para mí el programa estuvo buenísimo. Me encantó y los periodistas quedaron muy contentos", fue el mensaje que Lust atribuyó al productor.

El exdiputado aseguró que respondió sin manifestar directamente su malestar: "En el programa de ayer cada parte hizo lo que tenía que hacer".

Sin embargo, reconoció que le llamó la atención que la producción se interesara por su estado de ánimo, algo que, según sostuvo, nunca le había sucedido después de otras entrevistas televisivas.

La respuesta de Haberkorn: "Los datos fueron tomados de fuentes públicas"

La controversia también motivó este lunes una respuesta de Leonardo Haberkorn, quien publicó un extenso texto en su blog para defender las preguntas realizadas durante el programa. Juanchi Hounie compartió el mensaje y respaldó sus argumentos.

Haberkorn rechazó que los asuntos tratados pertenecieran exclusivamente a la intimidad del exdiputado y recordó que varios de los datos utilizados provenían de registros públicos.

Entre otros elementos, mencionó una declaración jurada de Lust de 2024 en la que figuraba una deuda de 500.000 pesos con la Intendencia de Montevideo, así como embargos vinculados con la Dirección General Impositiva, la Caja Notarial y la Scuola Italiana.

"¿Qué hay de privado en todo eso?", se preguntó el periodista.

También defendió el interés público de conocer cómo administran sus obligaciones económicas quienes participan de la actividad política.

"Resulta asombroso que alguien pueda sostener que no reviste importancia saber cómo se manejan los políticos con el dinero, si honran sus deudas, si pagan sus impuestos y si, por ello, están o no embargados", escribió.

Haberkorn agregó que los asuntos planteados ya habían aparecido anteriormente en medios de comunicación y habían sido utilizados por adversarios políticos de Lust, por lo que consideró necesario darle la oportunidad de ofrecer sus explicaciones.

"Los datos que usamos en el programa fueron todos tomados de fuentes de información pública", remarcó.

Hounie, por su parte, subrayó que Lust sigue siendo un actor político, que fue diputado y aspira a volver a ocupar una banca.