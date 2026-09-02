De la Cámara de Diputados a YouTube: la nueva vida de Eduardo Lust y su vaticinio del final de Cabildo Abierto

Eduardo Lust, líder del Partido Constitucional Ambientalista y exdiputado por Cabildo Abierto, perdió en las elecciones de 2024 su banca en la cámara baja y desde entonces tomó otro rol en la política: ahora hace videos en YouTube que a veces alcanzan miles de reproducciones, en los que da su visión sobre distintos temas nacionales. Además inició conversatorios que se llevan a cabo en distintos puntos del país. A esta altura, considera que incide "en algo" en la opinión pública.

Este miércoles pasó por el streaming En Clave País y explicó cómo es su nuevo rol y cómo se imagina en el futuro en la política partidaria. Señaló que durante 2025, el primer año fuera del Parlamento, se dedicó a "poner la casa en orden" tras haber resignado —según sus versión— "temas domésticos y familiares". Finalmente, a sugerencia de otra persona, empezó con los videos que primero tenían una frecuencia de una vez por semana y luego aumentaron a dos veces por semana porque "la gente se empezó a enganchar".

También recibió invitaciones para participar de otros espacios, como en el programa radial de Orlando Petinatti. "A esta altura en algo incido en la opinión pública", aseveró.

Señaló que hace "todo honorario", pese a que en redes preguntan "quién financia a Eduardo Lust". "Soy yo con mi teléfono, mi camioneta y mi tiempo libre, y ando por todos lados", comentó.

Lust abandonó Cabildo Abierto siendo diputado pero en su momento no entregó la banca por el "argumento jurídico" de que el cargo no corresponde al partido sino al legislador. Para las elecciones de 2024 formó un partido nuevo pero no alcanzó los votos mínimos necesarios para tener un diputado. No descarta volver a presentarse en 2029 y tampoco rechaza una posible inclusión dentro de la Coalición Republicana si esta finalmente comparece unida con un lema único y cada uno de los partidos integrantes con sublemas.

El futuro político de Eduardo Lust de cara a las elecciones de 2029

Recordó que él militó para el triunfo de Álvaro Delgado en el balotaje frente a Yamandú Orsi pero luego "nunca" lo llamaron. Para los próximos comicios "los que tienen la palabra son los partidos eventualmente coalicionistas". "Si el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente", que son hoy quienes integran la coalición en el Parlamento, "resuelven formar un partido que se llame Coalición, yo tengo posibilidad de ingresar como otro partido más, que se borren los lemas y se transformen en sublemas".

Para Lust, sería "muy egoísta" que los partidos tradicionales no aceptaran formar una coalición entre sí, y en su visión tendría una sola explicación: la dificultad para repartir cargos en un eventual gobierno.

Eduardo Lust en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

"Hoy el menú tiene dos platos: un gobierno socialista o un gobierno liberal como sería el de los partidos de coalición, y por el interés de algunos dirigentes, que esa es la única explicación, el proyecto no avanza", señaló. A su entender, algunos dirigentes entienden que compartir lema con otros partidos implicaría repartir cargos en un futuro gobierno: "Los partidos políticos tienen que pensar en el interés general, y si hay que sacrificar el interés particular, hay que sacrificarlo, y si eso implica que correligionarios tuyos queden sin trabajo, que se busquen un trabajo por la de ellos sin que se lo provea el Estado".

De hecho, esta es una continuidad que nota con el Parlamento. Entiende que en el Palacio Legislativo "hay ambición" porque "la misión número uno" de los diputados y senadores es "conservar la banca", y recién después aparece la función pública. Matizó que es natural que los parlamentarios busquen renovar su período, algo que él también intentó: "Yo no soy mejor que ellos".

Eduardo Lust en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

Los motivos del distanciamiento con Guido Manini Ríos y Cabildo Abierto

Tiempo después de dejar Cabildo Abierto, partido que en las elecciones de 2024 redujo su bancada parlamentaria a solo dos diputados, Lust considera que "va a extinguirse" aunque "ellos podrían decir lo mismo" sobre el Partido Constitucional Ambientalista "o peor porque nunca nació", en el sentido de que no obtuvo un cargo legislativo.

Dijo que dejó Cabildo Abierto cuando sintió que ya "no podía acompañar" lo que interpretaba como "un proyecto del general Guido Manini Ríos".

"El punto de quiebre fue que yo intenté hacer una agrupación nacional para competir en la interna de Cabildo Abierto, y Cabildo Abierto hizo movimientos internos para competirme a mí. Sentí que era con nombre y apellido. Y había proyectos de Cabildo Abierto que yo era incapaz de defender, por ejemplo el proyecto de deuda justa, que era el quiebre del estado de derecho, independientemente de que tenían razón en el tema, no se puede hacer reformas hacia atrás, es un principio básico", describió.

Con respecto a la actualidad, Lust opinó sobre el acuerdo que alcanzó Cabildo Abierto con el gobierno para dar sus dos votos y así conformar con el Frente Amplio una mayoría en la Cámara de Diputados que apruebe la Rendición de Cuentas. Dijo que el "vicio" del acuerdo es que "Cabildo está enojado con la coalición" y la está castigando con acercamientos hacia el gobierno.

"Lo veo hasta en el lenguaje corporal de los dirigentes de Cabildo por promesas incumplidas del gobierno anterior. Están resentidos y tomándose revancha cuando lo que el gobierno anterior no le cumplió a Cabildo Abierto fue responsabilidad de Cabildo Abierto", manifestó.

Una vez que salió de esa fuerza política, afirmó, tuvo invitaciones de integrantes del Partido Nacional y del Partido Colorado para sumarse a sus filas. También participó de una "conversación informal" con gente del Movimiento de Participación Popular (MPP) que le manifestó que él podía representar "la columna blanca del Frente Amplio".

Lust es crítico del accionar de algunos legisladores y exintengrantes del gobierno anterior que lideró Luis Lacalle Pou. "Ahora escucho muchísimos legisladores de los partidos tradicionales proponiendo medidas que las hubieran aplicado en el período anterior", indicó.

En esta línea, marcó que "uno tiene que hacer lo correcto aunque no le convenga" y que ese "es el sentido de la política". Además agregó: "Yo soy la muestra de una persona que actuó de acuerdo a sus principios, el costo fue dejar la cámara".

Lust expresó que en los conversatorios se reúne con "gente buena" que "se cansó de los Wanda Nara de la política" que hablan de "temas menores que no interesan" y que tienen "frivolidad".