Sorpresa en el rating: cuál fue el programa de TV más visto del día y en qué lugar quedó "Gran Hermano Uruguay"

Desde su estreno, el reality Gran Hermano Uruguay se convirtió en lo más visto de la televisión uruguaya y en tendencia en las redes sociales. Mientras que recortes y análisis del programa se vuelven tendencia en las redes, los reportes de la empresa Ibope posicionan al programa que conduce Eduardo "Colo" Gianarelli en la cima de los 10 programas más vistos del día.

El 20 de setiembre, en su primera gala, el reality marcó 25,2 puntos de rating hogares, convirtiéndose en lo más visto por los uruguayos. Se trató de un incremento sustancial respecto al inicio (como a la final) de Gran Hermano: Generación Dorada que obtuvo un promedio de 14,21 puntos de rating medido por hogares. Llegó a picos de 16,1 con la entrada de la uruguaya Yipio a la casa.

Desde el estreno de Gran Hermano Uruguay, y de domingo a viernes (los sábados no hay gala), el programa se ubicó como lo más visto del día, salvo en contadas ocasiones, como este martes 13 de octubre.

De acuerdo al reporte de la empresa Ibope, lo más visto este martes fue el noticiero Subrayado, que obtuvo 13,9 puntos de rating hogares. El reality se ubicó en el segundo lugar, con 13,3 puntos de rating hogares.En tercer lugar quedó Telenoche de Canal 4, con 11,7 puntos de rating hogares.

El informativo "Subrayado!" se ubicó en la cima del rating del martes 13 de octubre. Foto: Archivo. Foto: Captura de Canal 10

Se trata de la tercera vez que el reality no se ubica en la cima de lo más visto del día. Ocurrió el 7 de octubre, cuando Subrayado y Subrayado tarde consiguieron 14,7 y 14,4 respectivamente, frente a los 13,4 puntos de rating que obtuvo el reality, y quedó en tercera posición. También fue superado el pasado 9 de octubre, cuando Espiando la casa y El debate de Gran Hermano quedaron en cuarto y quinto lugar, con 9,9 y 9,5 puntos de rating hogares. El podio quedó compuesto por Subrayado, seguido de Subrayado tarde y Telenoche.

Con 25,2 puntos de rating, el inicio de Gran Hermano Uruguay llega a ubicarse como uno de los programas más vistos del año. Hasta el momento, el programa más visto del año continúa siendo el encuentro de Uruguay vs. Cabo Verde, 21 de junio, por el Mundial 2026 que promedió 33,76 puntos de rating hogares (con picos de 36,05), sumando más de 1.060.000 personas entre Canal 5 y el streaming de Antel TV.