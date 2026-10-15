“Me perdió para siempre”: la advertencia de Catan hacia Melanie si no lo salva de la placa en “Gran Hermano”

Como todos los miércoles, la casa de Gran Hermano Uruguay vivió una gala de nominaciones, que dejó a cuatro jugadores en placa. Se trató de una noche llena de vueltas de tuerca: se anuló la nominación espontánea de Agustina, se canceló la nominación de Acevedo por voto cantado, y eliminaron los votos de Laura y Victoria por complot.

De esta forma, quedaron en la placa de nominados Bruno, Victoria, Catan y Jessica. Uno de ellos será eliminado este domingo por decisión del público; aunque antes, este jueves, la líder de la semana, o sea Melanie, tendrá la posibilidad de bajar a uno de ellos.

La relación entre Melanie y Catan comenzó esta semana, aunque ya vive un momento de tensión. Ocurrió en la noche del miércoles, luego de conocerse la lista de nominados. En el patio se encontraban Matías, Facundo, Gustavo, Guillermo y Catan; este último no quedó nada contento por haber terminado en la placa, e hizo una advertencia a sus compañeros de "la hermandad".

En un recorte publicado por la cuenta Viendo GH Uruguay que circula en las redes sociales se ve la charla del grupo. Gustavo le dice a Catan que lo entiende, ya que él quedó nominado la semana pasada (fue salvado por Agustina, la líder de esa semana).

Catan dice que si Melanie no lo salva se termino todo con ella dentro de la casa y fuera no le da cabida 👀 #GranHermanoUY https://t.co/LkTMUUNdv0 — viendo gh uruguay (@otraluthormas) October 15, 2026

Es entonces cuando Catan se refiere a la decisión de la líder de la semana, quien también es su pareja dentro de la casa. Mientras sus compañeros intentan adelantar cuál será la decisión que tome (o sea, bajar a uno de los cuatro nominados de la placa), Catan les dice: "Sé que tiene huevos para hacerlo (no salvarlo), ahora, yo desaparezco del planeta Tierra y no le dirijo más la palabra. Estamos hablando de una persona que...". Entonces Gustavo lo interrumpe y le comenta que puede hacerlo.

"Estaría orgulloso, y si lo hace me pondría muy feliz por ella, ahora, a mí me perdió para siempre. Entonces, todo lo que se generó y cosechó, no lo podés tirar por salvar o dejar a alguien", siguió Catan.

En los últimos días comenzó la apasionada relación entre Melanie y Catan; ella es líder de la semana y puede bajarlo de la placa de nominados. Foto: Archivo.

El jugador también dijo que se alejó de Melanie para que no sea influenciada, o puedan quitarle el liderazgo. "La alejé porque entiendo que cualquier cosa que yo le diga, me van a seguir clavando a mí. No quiero más clavos. Ahora, estas minas, le van a buscar el clavito a Melanie, pero para mí es la más inteligente", finalizó Catan.

Este jueves se conocerá la decisión de la líder, que puede bajar de placa a Bruno, Victoria, Jessica o Catan, salvo que en estas horas haya adelantado su decisión, por lo que su beneficio quedaría eliminado, y los cuatro jugadores terminarían en la placa para eliminar la casa este domingo.