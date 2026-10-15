Eduardo Lust aclaró alcance de sus disculpas a periodistas de Canal 12: "No retiro lo que dije, se pasó un límite"

La polémica entre Eduardo Lust y los periodistas Leonardo Haberkorn y Juanchi Hounie sumó un nuevo capítulo. Luego de anunciar que pediría disculpas públicas a los conductores de Doble vía, el exdiputado visitó Buscadores, el programa de Canal 5 y VTV, donde aclaró el alcance de su rectificación. Si bien reconoció que pudo haberse equivocado en sugerir alguna intencionalidad a los entrevistadores, mantuvo sus cuestionamientos por las preguntas que recibió sobre sus deudas y embargos.

“Yo no retiro nada de lo que dije”, afirmó Lust, quien insistió en que comparte la opinión del presidente Yamandú Orsi acerca de que durante la entrevista se había traspasado un límite.

La controversia comenzó el domingo, cuando Lust participó en Doble vía, el nuevo ciclo periodístico de Canal 12 conducido por Haberkorn y Hounie. Durante la conversación, los periodistas lo consultaron sobre deudas y embargos que figuraban en información pública vinculada a su actividad como legislador.

Las preguntas generaron una fuerte reacción posterior del exdiputado, quien desde su espacio de streaming calificó el episodio como un “intento de humillación” y deslizó que los periodistas podían haber actuado con alguna intencionalidad política. También reveló que había recibido una llamada del presidente Orsi, quien le expresó su solidaridad.

Sus declaraciones provocaron nuevas repercusiones. Haberkorn y el exlegislador mantuvieron una conversación por WhatsApp y de acuerdo a la captura difundida por el periodista, Lust anunció que se disculparía públicamente.

Ahora, durante su participación en Buscadores, Lust hizo referencia al intercambio privado con Haberkorn y aclaró el alcance de sus disculpas. “Lo que a él lo tenía enojado, no sé si es la palabra, es que yo le hubiera adjudicado una intención”, relató. Según su versión, Haberkorn le aseguró que no había existido ninguna operación ni intención de perjudicarlo.

El exdiputado reconoció que había sospechado de una eventual maniobra detrás de las preguntas, pero aclaró que se trataba de una presunción que no podía demostrar. "Lo pensé y por eso lo dije"; aseguró.

Juanchi Hounie y Leonardo Haberkorn en el avance de "Doble Vía", de Canal 12. Foto: Captura de X @doblevia12.

Luego continuó: “Yo lo que le dije a Leonardo fue que, si le adjudiqué una intención que él dice que no tuvo, no tengo problema en disculparme”, explicó. En ese sentido, señaló que había utilizado expresiones como “operador” o que el periodista estaba haciendo un “mandado” para alguien, pero admitió que no tenía pruebas para sostener esa interpretación.

“Si eso lo ofende, como yo no lo puedo probar, es una presunción, le digo que sí, que me disculpo. No tengo problema”, manifestó. Sin embargo, dejó en claro que sus disculpas no significaban una retractación general de sus críticas. “Yo lo dije porque lo pensé. Yo digo lo que pienso y asumo las consecuencias”, sostuvo.

En diálogo con César Bianchi, comparó el caso con un intercambio que había tenido con Marcelo Balcedo. En una oportunidad, el

sindicalista argentino lo llamó para recriminarle comentarios que había hecho Lust. "Le dije que si lo lo que había dicho, dañó su honor, le pedía disculpas. Porque el honor es lo que uno cree de uno mismo. Hitler tenía honor. Stalin tenía honor. El honor es de cada uno. Y así le pedí disculpas (a Balcedo). Esto es lo mismo", comparó.

Eduardo Lust en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

“Coincido con el presidente en que se pasó un límite”

César Bianchi le preguntó si más allá de las cuestiones de honor, consideraba o no pertinentes las consultas sobre sus deudas, teniendo en cuenta que se trataba de información pública incluida en declaraciones juradas de su etapa parlamentaria.

Lust reconoció que los periodistas tienen derecho a preguntar, pero consideró que también existen límites. “Yo entiendo que hay temas que sí son impertinentes”, respondió.

Cuando le recordaron que las preguntas se basaban en información pública, insistió en que compartía la posición que, según relató, le había transmitido Orsi. “Coincido con el presidente de la República”, afirmó. Y ante la pregunta de si consideraba que los periodistas se habían excedido, respondió: “Exactamente. Sí, sí, coincido en eso”.

De todos modos, aclaró que no pretendía establecer reglas para el ejercicio del periodismo y que su posición era una valoración personal.

El exdiputado también agradeció las numerosas muestras de respaldo que aseguró haber recibido después de la entrevista, tanto de ciudadanos como de dirigentes políticos.