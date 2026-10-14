"Lo que sea antes de hacer un mea culpa": la hija de Eduardo Lust criticó la actitud de Hounie y Haberkorn

El collar que se ha formado en torno a la entrevista al exdiputado Eduardo Lust en el programa Doble vía, suma una nueva cuenta.

El ciclo de entrevistas que conducen Juanchi Hounie y Leonardo Haberkorn los domingos por Canal 12 se ha mantenido en la conversación en las redes sociales, con reproches, recriminaciones, pedidos de disculpas y capturas de conversaciones privadas. Ahora suma un nuevo integrante, Julieta, la hija de Lust.

Haberkorn publicó un descargo donde se refirió a las críticas que había recibido en las horas siguientes, a través de las redes sociales por las preguntas realizadas al exdiputado de Cabildo Abierto, sobre sus deudas y embargos. También el entrevistado habló, pero criticando las preguntas de los periodistas. En un programa de streaming del Partido Constitucional Ambientalista, Luist dijo que en el programa de La Tele, habían querido humillarlo, y que recibió una llamada del presidente Orsi respaldándolo.

Eduardo Lust en Espacio Constitucional Ambientalista. Foto: Captura. Foto: Espacio Constitucional Ambientalista.

Este miércoles, Haberkorn publicó una conversación entre él y Lust, donde el exdiputado anunciaba que pediría disculpas públicas por sus dichos en streaming. El posteo en X de Haberkorn estaba acompañado por el mensaje: "Acabo de tener una larga conversación por WhatsApp con el exdiputado Eduardo Lust. Me anunció su intención de disculparse en público con

Juanchi Hounie y conmigo por sus dichos de ayer. Este fragmento es parte del diálogo mantenido, que reproduzco con su autorización expresa", y una captura de la charla.

La publicación de Haberkorn fue compartida y comentada por Hounie, quien comentó: "El abogado Lust entiende que las preguntas sí correspondían. Aclara que se va a disculpar públicamente. Y que va hacer mención de los temas que se le preguntaron, nuevamente. Autorizó que se reprodujera esta conversación".

Leonardo Haberkorn. Foto: Archivo. Foto: Francisco Flores

La conversación sumó un nuevo integrante, y una nueva polémica. Eso se debe a que Julieta Lust, ingeniera agrónoma e hija de Eduardo Lust, respondió a la publicación de Hounie con un contundente mensaje.

El mundo del revés: La gente se enoja con los periodistas por la forma en que entrevistaron a un invitado, pero el que termina pidiendo disculpas es el entrevistado. Y lo exhiben como un trofeo. 😂 Lo que sea antes de hacer un mea culpa. — Julieta Lust (@julietalust) October 14, 2026

En un posteo en X, escribió: "El mundo del revés: La gente se enoja con los periodistas por la forma en que entrevistaron a un invitado, pero el que termina pidiendo disculpas es el entrevistado. Y lo exhiben como un trofeo. Lo que sea antes de hacer un mea culpa".