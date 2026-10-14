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El irónico posteo de Laura Bozzo luego de ser internada de urgencia en México: "De esta momia no se libran"

La comunicadora peruana creadora de icónicas frases en la televisión, fue internada de urgencia en Acapulco, lo que preocupó a sus seguidores; y desde el hospital, la conductora tranquilizó a sus fans.

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14/10/2026, 17:31
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Laura Bozzo
TO-26572 19-Enero-2011 Mexico, D.F. Laura Bozzo durante la presentacion de su nuevo programa en la Ciudad de Mexico Photo - Marcos Delgado - Clasos.com
Marcos Delgado - Clasos.com Humb/Clasos.com

La presentadora de televisión peruana Laura Bozzo preocupó a sus seguidores este martes debido a un problema de salud que la llevó a ser internada de emergencia en un hospital en México.

Según medios internacionales como Univisión y El Espectador, la peruana, de 75 años que estrenó este mes la obra Señorita Laura más viva que nunca, fue reportada como “delicada” desde el centro médico en Acapulco donde se encuentra.

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La información detalló que Bozzo presentó una fuerte deshidratación y una obstrucción intestinal. La artista se encuentra de gira por México con el espectáculo que mezcla teatro, confesiones e interacción con el público.

Laura Bozzo. Foto: Difusión.
Laura Bozzo. Foto: Archivo.

Medios mexicanos como TVyNovelas reportaron que habría presentado un cuadro de peritonitis debido a una aparente perforación que le implicaría ser intervenida quirúrgicamente, afirmó El Espectador.

El portal Infobae recordó que en el 2016 la conductora enfrentó una emergencia similar al sufrir una lesión intestinal durante una operación en Perú. Esta situación derivó en un choque séptico y la presentadora requirió tres cirugías más para asegurar su recuperación.

Desde su cuenta en Instagram, la comunicadora se refirió a su salud. Lo hizo a través de un posteo escrito con su habitual sentido del humor. La antigua conductora del famoso talk show Laura y creadora de frases como "Que pase el desgraciado", comienza agradeciendo a sus seguidores: "Muchas gracias por las muestras de cariño del público que tanto".

"Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco", agregó.

El mensaje lo cerró con una frase fiel a su estilo: "De esta momia no se libran", junto a un emoji riendo.

La publicación de Bozzo, acompañada por el mensaje: "Espero verlos muy pronto a todos", fue compartida y replicada por varios colegas y seguidores de todo el continente.

Con base en La Nación de Costa Rica/GDA

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