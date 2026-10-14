Tres estrellas de Nickelodeon que marcaron a una generación llegan hoy a Uruguay: "Ver a los fans es sanador"

Hace dos décadas, Devon Werkheiser, Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee eran Ned, Moze y Cookie, los compañeros de colegio que protagonizaban Manual de Supervivencia Escolar de Ned. A lo largo de tres temporadas, la serie de Nickelodeon siguió las aventuras de estos preadolescentes que intentaban sortear los desafíos de la vida escolar y se convirtió en un fenómeno de audiencia en varias partes del mundo.

Hoy se reúnen para celebrar el pasado y enfrentar un desafío bastante más difícil: pensar un manual que ayude, esta vez, a sobrevivir los problemas de la vida adulta. Bajo esa consigna presentan el nuevo espectáculo Manual de supervivencia adulta de Ned, Moze y Cookie este miércoles en el Teatro Stella de Montevideo, en el marco de una gira por Latinoamérica que los reúne con el público que creció viéndolos en televisión.

Antes de desembarcar en Uruguay, el trío enciende su cámara para una videollamada con El País. Aunque con 20 años más, enseguida brota el mismo carisma y calidez que caracterizaba a sus entrañables personajes Ned, Moze y Cookie. Entre risas y reflexiones sobre el paso del tiempo, los actores hablan sobre el impacto duradero de la serie original, las verdaderas complicaciones de esta etapa de su vida y la emoción de reunirse con su público cara a cara.

"En la época en que hacíamos la serie las redes no existían como hoy. Sabíamos que el doblaje al español era muy exitoso y que los fans estaban ahí, pero verlos en persona dentro de un teatro, celebrando cómo crecimos juntos, es una experiencia completamente distinta y profundamente sanadora", comienza diciendo Devon Werkheiser (Ned) sobre la experiencia de la primera gira por Latinoamérica.

Daniel Curtis Lee (Cookie) también destaca el recibimiento que tuvieron en sus presentaciones por Perú y Chile. "Es algo reconfortante. Sentir tanto amor y ver cómo la gente se presenta a cada lugar demuestra que lo que hicimos de chicos realmente resonó en sus vidas", dice.

Lindsey Shaw (Moze) lo vive como un intercambio de afecto. "Sentimos que nos están devolviendo todo el cariño que pusimos en el programa. Es una experiencia completa para nosotros; nos llena el alma", señala.

Daniel Curtis Lee, Devon Werkheiser y Lindsey Shaw de "Manual de supervivencia escolar de Ned" en la actualidad.

De los problemas de matemáticas a pagar las cuentas

La transición de aquellas aulas ficticias de la adolescencia a las responsabilidades cotidianas de la adultez es el eje central tanto del podcast que lanzaron juntos como del espectáculo presencial que presentan en la capital uruguaya.

Al ser consultados sobre qué aspecto de la vida adulta les resulta más difícil de manejar hoy en día, las respuestas fluyen entre risas. "Para mí, la primera hora del día", confiesa Lindsey. "Despertarme y mentalizarme para encarar la rutina me cuesta muchísimo. Una vez que ya estás en marcha podés con todo, pero esa primera hora siempre me resulta pesada".

Devon, en tanto, apunta a la autogestión y a la falta de guías externas: "De chico tenés horarios y estructuras impuestas por la escuela o por tus padres; hay fuerzas que te obligan a hacer las cosas. De adulto te levantás cada mañana y tenés que elegir tu propia estructura, automotivarte para resolver todo".

Para Daniel, la carga financiera fue su gran choque con la realidad: "Pagar las cuentas, sin dudas. De niños nunca teníamos que preocuparnos por un presupuesto".

Esa búsqueda fue la que los llevó a idear un espacio donde debatir estas vivencias sin filtro junto a sus seguidores. "Cada fan que nos cruzábamos nos preguntaba dónde estaba la guía para la adultez, porque todos estamos intentando resolverla sobre la marcha. El podcast y estas presentaciones en vivo son nuestra forma de procesar esta etapa juntos en tiempo real", señala Devon.

Detrás de la serie

Durante la charla, los actores repasan algunos recuerdos del rodaje y responden a los mitos más comentados por la audiencia. Sobre la recurrente consulta de los fans sobre si el mítico personaje de Cabeza de Coco usaba peluca o cabello real, Devon responde entre risas: "Era tan real como quisieras que fuera", mientras Lindsey acota con picardía: "Yo nunca lo vi sin ella".

Tampoco faltó el recuerdo de los icónicos lentes con cámara incorporada y almacenamiento de datos que usaba Cookie. "El encargado de utilería no me los dejó llevar. Tendría que haberlos agarrado y salir corriendo. Lo divertido es que en ese momento nos adelantamos a la tecnología de los lentes inteligentes actuales; prácticamente nos robaron la idea", bromea Daniel.

No obstante, lo que revolucionó a los fans en los últimos años fue que Devon y Lindsey confesaran en su podcast que mantuvieron un romance adolescente mientras grababan la serie."Para los fans fue muy lindo enterarse. Nuestra relación era algo muy puro e inocente en aquel momento, y ver la reacción del público al saber que el vínculo de Ned y Moze tuvo su correlato real fue hermoso".

Por otra parte, los actores aceptan hablar sobre una de las aristas más complejas de la industria, como la problemática que dejó expuesta el reciente documental Quiet on Set sobre el abuso sexual infantil en otras series de Nickelodeon de aquella época.

"Fue muy doloroso de ver porque conocemos esos sets, conocemos a los chicos y conocemos las historias", expresa Daniel, "nosotros tuvimos la fortuna de estar en un equipo que nos cuidó y nos respaldó como una familia, pero queda claro que la industria debe seguir cambiando para proteger a los niños".

"Entrar a la actuación de niño implica meterte en un entorno profesional de adultos. Tuvimos la suerte de contar con un creador como Scott Fellows y un equipo que nos contuvo, pero no siempre es así", concluye Devon.

La cita histórica en Montevideo

Con la promesa de una velada interactiva, cargada de sorpresas, nostalgia y dinámicas con el público, el trío desembarca en Montevideo para brindar una experiencia inmersiva única. El espectáculo Manual de supervivencia adulta de Ned, Moze y Cookie se presenta este miércoles a las 19:00 horas en el Teatro Stella d'Italia (Mercedes 1805). Las entradas se encuentran a la venta a través de Redtickets.