Escándalo entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega: Mariana Marx habló tras ser señalada como tercera en discordia

A menos de 24 horas de que Julieta Prandi confirmara su separación de Emanuel Ortega, Mariana Marx, señalada como la tercera en discordia, rompió el silencio. En una entrevista, la escritora aclaró que no tuvo una pelea con la modelo, pero reconoció que su presencia en el estudio de grabación la hizo sentir tan incómoda que decidió desistir de la propuesta de Emanuel para grabar un audiolibro y llamar a su amiga Ana Paula Dutil para que la ayudara a salir de esa situación.

“Escuchamos el timbre y nosotros no sabíamos que iba a venir. Apareció. Preguntó qué estábamos haciendo y le dijimos: ‘Leyendo el libro’. Le conté del libro y me dijo que le parecían trágicos todos los cuentos del libro. Entonces yo le digo que su vida también era trágica, riéndome, y le dije que la había visto en la televisión. Ahí fue cuando le mandé un mensaje a Ana Paula y le pedí que me pase a buscar”, recapituló Mariana.

Según su versión, como la mejor amiga de la exmujer de Emanuel, conocía desde hace muchos años al músico y fue por eso que confió en hacer un audiolibro junto a él. “Los chats que teníamos eran en el momento y unos días antes para programar la visita. Después de ahí yo no hablé más con Emanuel”, reconoció muy sorprendida por las versiones que surgieron en los medios sobre que algo habría pasado entre ellos.

Pero lo más violento para la escritora fue que Julieta Prandi buscó probar que ambos se encontraban solamente trabajando, por lo que comenzó a obligarla a leer frente a ella. “La verdad es que cuando apareció Julieta, yo no pude leer más enfrente de ella. Y le dije que no. Entonces ella me dice: ‘¡Dale, leé!’. Y ahí es cuando yo le digo: ‘No, me voy. Me siento incómoda’“, explicó.

“La verdad es que no sé por qué lo hizo. Quizá se apareció porque quería darle una sorpresa a su novio. No me fui porque ella estuviera celosa, me fui porque me cuesta leer delante de alguien cuando estás grabando“, expresó y buscó poner paños fríos en la contienda.

📢 HABLA MARIANA, LA SEÑALADA COMO "TERCERA EN DISCORDIA" ENTRE JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA: "Todo lo que se está diciendo es mentira"



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A su vez, pidió que dejen de decirse mentiras de su relación con Emanuel, ya que los más afectados serían los padres del productor musical, Palito Ortega y Evangelina Salazar. “Me parece terrible todo lo que están diciendo porque es todo una mentira. No sé quién dijo eso del ‘olor a sexo’, pero es una total mentira. Me entristece por los padres de Emanuel, que están grandes. Eso me da mucha más pena”, agregó, solidarizada con toda la familia Ortega.

La Nación/GDA.