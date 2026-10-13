Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega a 27 días de casarse: "Decidí dar un paso al costado"

La modelo Julieta Prandi anunció a través de sus redes sociales que se separó de Emanuel Ortega a un mes de su casamiento en el Registro Civil de San Isidro. La conductora reveló que le puso fin a su relación de seis años, pero no dio los motivos que llevaron a la ruptura. “Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”, manifestó a través de un mensaje publicado en Instagram.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver con la verdad”, expresó Prandi, de 45 años.

Así anunció Prandi su separación de Emanuel Ortega. Foto: captura @jprandi

La actriz no detalló los motivos de la separación y, en cambio, aclaró: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”.

“Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero que sepan respetar. Gracias”, cerró. Por otro lado, Ortega, de momento, no habló públicamente sobre la separación.

Ambos habían contraído matrimonio el pasado 15 de septiembre por medio de una ceremonia íntima en el Registro Civil de San Isidro, pensada para compartir únicamente con sus familiares y sus amigos más cercanos. La pareja llevaba seis años de relación y cuatro de convivencia.

La decisión de mantener el casamiento en reserva fue deliberada. “No le avisamos a nadie a propósito. Están los que tenían que estar; quisimos hacer algo muy tranquilo. Fue a conciencia”, señaló Ortega, a lo que Prandi agregó: “Avisamos con muy poco tiempo y ahora vamos a disfrutar de un almuerzo en familia. Somos poquitos y queríamos hacerlo muy íntimo”.

A pesar de la emoción por el casamiento, ambos le bajaron el tono a la formalidad y declararon en esa ocasión: “Más un símbolo; no nos cambiaba nada porque ya elegimos estar y vivir juntos hace tiempo. Era más un sueño mío porque soy más romántica”.

Prandi y Ortega se habían conocido durante la pandemia, a través de las redes sociales. Según relataron, comenzaron a hablar por Instagram y las conversaciones se mantuvieron durante meses, hasta que pudieron reunirse físicamente, lo que no podían hacer por las restricciones de la cuarentena.

“En 2020 apareció Emanuel. Cuando terminé la temporada teatral en Villa Carlos Paz, me fui de vacaciones a Cuba, y ya de vuelta vi un mensaje en Instagram; me decía cosas hermosas de esas fotos. Vi el mensaje de casualidad porque estaba en el buzón de no deseados porque no nos seguíamos. Enseguida chequeé si era el verdadero Emanuel Ortega. Empezamos a hablar al toque”, contó Prandi en A la Barbarossa, por Telefe.

Además, siguió: “No nos conocíamos en persona ni teníamos gente en común, aunque los dos recordamos situaciones en las cuales nos habíamos cruzado. Por ejemplo, yo sé que él había ido a Poné a Francella a actuar para el final de un programa. Esa vez, lo vi y me puse nerviosa. Pero no lo vi nunca más, o eso recuerdo yo porque Emanuel dice que nos vimos en un almuerzo de Mirtha. No sé cuándo fue”.

La Nación GDA