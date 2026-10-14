Eduardo Lust dio marcha atrás luego del cruce con Haberkorn y pedirá disculpas: la charla con el periodista

El domingo, el exdiputado Eduardo Lust fue invitado al programa Doble vía que conducen Leonardo Haberkorn y Juanchi Hounie por la pantalla de Canal 12. El ciclo periodístico que se emite los domingos y en cada edición se realiza una entrevista en profundidad a una personalidad (la primera semana fue al periodista Gabriel Pereyra), se convirtió en tendencia en las redes sociales, y desde entonces no ha parado de sumar capítulos.

Primero fue Haberkorn quien publicó en su blog un descargo por las críticas que ha recibido por la entrevista que se realizó (está disponible en Youtube) a Lust, y donde se abordan distintas temáticas, entre las que había preguntas sobre sus deudas y embargos.

Luego fue Lust quien realizó su descargo en el canal de streaming del Espacio Constitucional Ambientalista, donde criticó a Haberkorn y Hounie, y definió lo sucedido como un "intento de humillación". También dijo que el presidente Yamandú Orsi lo llamó para respaldarlo.

También se pronunció Ignacio Álvarez, quien fulminó a Lust, a quien dijo que le caía bien. "Después de la entrevista se quedó largo rato hablando de buena manera con los periodistas. Pero hoy se despachó con comentarios desubicados e insultantes hacia ellos, seguramente manijeado por la barra, como la mayoría de ustedes, que aplauden cuando los periodistas aprietan a los del otro bando, pero putean cuando lo hacen con los del suyo".

Ahora fue Haberkorn quien sumó un nuevo capítulo a la historia. El periodista publicó en sus redes sociales que había hablado con Lust, quien prometió disculparse por sus dichos en el programa de streaming.

Acabo de tener una larga conversación por WhatsApp con el exdiputado @LustEduardo. Me anunció su intención de disculparse en público con @JuanchiHounie y conmigo por sus dichos de ayer. Este fragmento es parte del diálogo mantenido, que reproduzco con su autorización expresa. https://t.co/r72tPZi8nP — Leonardo Haberkorn (@leohaberkorn) October 14, 2026

“Acabo de tener una larga conversación por WhatsApp con el exdiputado Eduardo Lust. Me anunció su intención de disculparse en público con Juanchi Hounie y conmigo por sus dichos de ayer. Este fragmento es parte del diálogo mantenido, que reproduzco con su autorización expresa”, escribió Haberkorn en su cuenta de X, junto a la captura de una charla.

Eduardo Lust en el streaming del Espacio Constitucional Ambientalista. Foto: Archivo. Foto: Espacio Constitucional Ambientalista.

La charla entre Leonardo Haberkorn y Eduardo Lust

En un mensaje registrado como enviado a las 12.47 de este miércoles, Leonardo escribe: “Lo que pasa es que hay demasiadas cosas. Usted sabe que las preguntas correspondían. Hace apenas unas semanas el senador Brenta lo trató de estafador en Twitter. ‘Cómo no preguntarle? Usted se fue demasiado de mambo ayer”.

A lo que Lust, responde a las 12.48: “Sí. Es así. Por eso hoy en Buscadores y mañana en el Canal 10 lo voy a decir”.

En otro mensaje, enviado a la misma hora, Lust escribe: Tenés muchos años de trayectoria y yo no quiero quedar como lo que no soy”.

Y en un tercero, a las 12.50, Lust envía: “Voy a disculparme en forma pública y hacer mención a esos temas. Es lo que dice mi conciencia al pasar de las horas”.

Conversación de WhatsApp entre Leonardo Haberkorn y Eduardo Lust. Foto: X @leohaberkorn

El cuarto mensaje de Lust dice: “Luego el tiempo dirá.