Carnaval 2027: el fixture de la Prueba de Admisión y los 24 conjuntos ya clasificados para el Concurso Oficial

El Carnaval 2027 empieza a tomar forma y ya quedó definido uno de los momentos más esperados de la previa. Daecpu dio a conocer el fixture completo de la Prueba de Admisión, que tendrá a 34 conjuntos buscando un lugar en el próximo Concurso Oficial y que se desarrollará durante siete noches consecutivas en el Teatro de Verano.

La actividad comenzará el martes 10 de noviembre a las 20.30 y se extenderá hasta el lunes 16. Entre los aspirantes habrá 21 murgas, cuatro humoristas, cuatro parodistas, tres revistas y dos sociedades de negros y lubolos.

Uno de los grandes atractivos estará reservado para el cierre: Agarrate Catalina actuará el lunes 16 de noviembre, en el último turno de la séptima etapa. La murga de los hermanos Cardozo volverá a buscar un lugar en el Concurso Oficial luego de cuatro años de ausencia: su última participación fue en 2022, cuando obtuvo el segundo premio.

Pero no será el único nombre fuerte que deberá pasar por la prueba. También estarán Araca la Cana, La Reina de la Teja, Asaltantes con Patente, La Mojigata, La Margarita, Mi Vieja Mula, Gente Grande y Don Bochinche y Cía., entre otros títulos conocidos del Carnaval.

Fixture completo de la Prueba de Admisión del Carnaval 2027

Etapa 1 - Martes 10 de noviembre

20.30 — La Malandra (Murga)

21.05 — Desirée (Humoristas)

21.45 — Inframurga (Murga)

22.20 — El Clan (Parodistas)

23.05 — La Justa (Murga)

Etapa 2 - Miércoles 11 de noviembre

20.30 — Manda la Vuelta (Murga)

21.05 — Fantoches (Humoristas)

21.45 — Sorda de un Oído (Murga)

22.20 — La Pandilla (Parodistas)

23.05 — Araca la Cana (Murga)

Etapa 3 - Jueves 12 de noviembre

20.30 — La Nueva Escuela (Sociedad de negros y lubolos)

21.10 — Social Club (Humoristas)

21.50 — La Sandía de la Torta (Murga)

22.25 — Ítacos (Parodistas)

23.10 — La Reina de la Teja (Murga)

Etapa 4 - Viernes 13 de noviembre

20.30 — M.Q.L. (Sociedad de negros y lubolos)

21.10 — Los Chobys (Humoristas)

21.50 — Ay Alberto (Murga)

22.25 — Los Más Apasionados (Parodistas)

23.10 — La Mojigata (Murga)

La Mojigata en el Teatro de Verano durante el Carnaval 2012. Foto: Archivo El País

Etapa 5 - Sábado 14 de noviembre

20.30 — Back Stage (Revista)

21.10 — La Farola de Treinta y Tres (Murga)

21.45 — La Clave (Murga)

22.20 — Jardín del Pueblo (Murga)

22.55 — La Margarita (Murga)

Etapa 6 - Domingo 15 de noviembre

20.30 — House (Revista)

21.10 — Picame La Cebolla (Murga)

21.45 — Gente Grande (Murga)

22.20 — Mi Vieja Mula (Murga)

22.55 — Asaltantes con Patente (Murga)

Etapa 7 - Lunes 16 de noviembre

20.30 — Carambola (Revista)

21.10 — A la Bartola (Murga)

21.45 — Don Bochinche y Cía. (Murga)

22.20 — Agarrate Catalina (Murga)

Qué conjuntos ya están clasificados al Carnaval 2027

Los 24 conjuntos que llegaron a la Liguilla del Carnaval 2026 lograron la clasificación directa al Concurso Oficial 2027, por lo que no deberán presentarse en noviembre.

En murgas, tienen su lugar asegurado Cayó la Cabra, Doña Bastarda, Falta y Resto, La Gran Muñeca, La Nueva Milonga, La Trasnochada, Los Diablos Verdes, Patos Cabreros, Queso Magro y Un Título Viejo.

En parodistas están clasificados Caballeros, Los Muchachos, Momosapiens y Zíngaros; en humoristas, Cyranos, Los Rolin y Sociedad Anónima; y en revistas, La Compañía, Madame Gótica y Tabú.

Completan la lista, entre las sociedades de negros y lubolos, Integración, La Sara del Cordón, Valores y Yambo Kenia.

La próxima edición tendrá, además, un cambio respecto al último Carnaval. Daecpu resolvió que el Concurso Oficial 2027 tendrá un máximo de 39 conjuntos: 19 murgas, cinco humoristas, cinco parodistas, cinco revistas y cinco sociedades de negros y lubolos.

Tomando como base los 24 clasificados directamente desde la Liguilla, esa distribución deja en principio 15 lugares por definir en la Prueba de Admisión: nueve para murgas, dos para humoristas, dos para revistas, uno para parodistas y uno para sociedades de negros y lubolos.

Así, las siete noches de noviembre terminarán de dibujar el mapa del próximo Carnaval. Después llegará el tramo principal de la fiesta: el jueves 21 de enero será el Desfile Inaugural por 18 de Julio y el lunes 25 comenzará el Concurso Oficial 2027 en el Teatro de Verano.