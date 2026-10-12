Llamadas 2027: La Nueva Escuela ganó la Prueba de Admisión y estas son las 23 comparsas clasificadas al desfile

La Nueva Escuela fue la gran ganadora de las Llamadas de Admisión y consiguió uno de los 23 lugares que quedaban por definir para el Desfile de Llamadas de 2027. La comparsa alcanzó 1.367 puntos y terminó primera entre las 32 agrupaciones que participaron este fin de semana de la instancia clasificatoria realizada en el Prado.

El segundo lugar fue para Samburu Morán, de Fray Bentos, con 1.335 puntos, mientras que Malanque completó el podio con 1.318. Más atrás quedaron La Mazumba, con 1.277, y La Gozadera, con 1.249.

El triunfo significó además un primer paso importante para un proyecto que recién comienza. La Nueva Escuela es la comparsa impulsada por Jona Suárez Gularte, cantante y líder de la banda de plena del mismo nombre, que creció entre tambores y ensayos de Integración, la comparsa fundada por sus padres, Florencia Gularte y Héctor Suárez.

En julio, durante una entrevista con El País, Jona había adelantado que uno de sus grandes objetivos para este año era llevar adelante la comparsa y conseguir un lugar en el Carnaval de 2027. Y no escondía sus aspiraciones: "Yo quiero competir. Si estamos en un concurso, quiero el uno".

Su intención, explicaba, era reunir buenos actores, bailarines y cantantes y construir un espacio en el que el protagonismo estuviera puesto en el conjunto. "La Nueva Escuela tiene que ser un lugar de artistas buenos para lubolos y hacer crecer la categoría", aseguraba.

Este domingo, luego de conocer el fallo, la comparsa celebró el resultado en sus redes sociales. "Con muchísimo orgullo y felicidad, queremos compartir que logramos el primer premio en la Prueba de Admisión de Llamadas 2027", escribió. Y definió la clasificación como "el primer gran paso de un camino que recién comienza".

"Gracias a cada integrante, a quienes nos acompañan y a todos los que confían en nosotros. ¡Vamos por mucho más! Esto recién empieza y tenemos mucho por demostrar", agregó el mensaje.

Las pruebas se celebraron el sábado 10 y el domingo 11 de octubre por la avenida Delmira Agustini, entre Buschental y León Ribeiro, con 16 comparsas en cada jornada.

Entre las 23 que consiguieron la clasificación hay nueve agrupaciones del interior: Samburu Morán, Lonjas de San Marcos, La Generación Lubola, La Josefina, La Negra, Eco de Tambores, Kimbundu, Rosario 250 y Hechiceros. Se sumarán a Candonga Africana y Afrocan, que ya tenían asegurado su lugar por su actuación en las Llamadas de 2026.

Las 23 comparsas que clasificaron a las Llamadas 2027

El fallo completo de las Llamadas de Admisión quedó de la siguiente manera:



La Nueva Escuela: 1.367 puntos

Samburu Morán (Fray Bentos, Río Negro): 1.335

Malanque: 1.318

La Mazumba: 1.277

La Gozadera: 1.249

Lonjas de San Marcos (Las Piedras, Canelones): 1.226

La Generación Lubola (Maldonado): 1.215

La Josefina (San José): 1.206

La Negra (Maldonado): 1.191

Eco de Tambores (Carmelo, Colonia): 1.182

Kimbundu (Durazno): 1.175

La Dionisio Díaz: 1.159

Ubuntu: 1.158

Hay Q' Darle: 1.158

Lonjas de Inve: 1.157

Fortaleza Candombera: 1.149

Rosario 250 (Rosario, Colonia): 1.141

CLB Lonjas de Belgrano: 1.137

Lonjas de Vera: 1.129

Makondo: 1.122

Hechiceros (Young, Río Negro): 1.117

El Sonar: 1.098

La Nueva Z Candombe: 1.073

Apenas por debajo quedaron La Que Toca y Son del Norte, ambas con 1.071 puntos. Las dos podrán participar del próximo desfile en calidad de invitadas, aunque deberán confirmar su presencia. En los casos de empate, el orden se resolvió por el resultado obtenido en el rubro de cuerda de tambores.

Un homenaje a Rafael Martínez Crosa

La edición de este año llevó el nombre de Rafael Martínez Crosa, bailarín, coreógrafo, docente y referente de la cultura afrouruguaya que murió el 4 de octubre. Martínez Crosa, que fue bailarín del Ballet Nacional del Sodre y director de la comparsa La Explanada de San José, integraba desde 2023 los jurados de las Llamadas de Admisión y del Desfile de Llamadas. También había sido designado para evaluar esta edición.

Antes de anunciar los resultados, el presidente del jurado, Alfredo Leiros, destacó la carga emocional que atravesó las dos jornadas y definió la instancia como "un desfile muy sentido por el fallecimiento de Rafael Martínez".

El jurado evaluó la cuerda de tambores; el cuerpo de baile, desplazamiento y personajes típicos; y la visión global de cada propuesta. No hubo sanciones por faltas reglamentarias.

El bailarín Rafael Martínez Crosa. Foto: Mora Contenidos.

Qué comparsas ya estaban clasificadas

Las 23 agrupaciones que obtuvieron este fin de semana su cupo se suman a las que ya habían asegurado su presencia gracias a su ubicación en el Desfile de Llamadas de 2026.

Son Cuareim 1080, ganadora de aquella edición; Valores; Yambo Kenia; Cenceribó; Lonjas de Ciudad Vieja; La Unicandó; Más que Lonja; Nimba; La Sara del Cordón; Integración; La Tangó; Candonga Africana; La Jacinta; Lonjas de Cuareim; Batea de Tacuarí; La Fuerza; La Rodó; Kalumkembé; Barrica; Elegguá; Afrocan; La Facala y La Sombra.

El Desfile de Llamadas 2027 se realizará el viernes 5 y sábado 6 de febrero por Isla de Flores, en Montevideo.