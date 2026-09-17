El legado de Ruben Rada continúa dando frutos: “Quién va a cantar” confirmó que publicará dos sesiones inéditas

Más proyectos de Ruben Rada continuarán luego del fallecimiento del artista el pasado 26 de agosto. Quién va a cantar, iniciativa que el músico había comenzado para registrar encuentros y sesiones en vivo con distintos artistas, anunció que todavía quedan dos entregas por publicar.

“Amigos de Quién va a cantar: Antes de irse, Ruben nos dejó grabados dos encuentros más. Falta poco para volver a emocionarnos juntos”, anunciaron este miércoles desde la cuenta de Instagram del proyecto.

Se trata de dos sesiones que Rada había grabado antes de morir: una junto al cantante español Dyango y otra con Agarrate Catalina. Ambas forman parte del material que el músico alcanzó a registrar para Quién va a cantar y que ahora verá la luz de manera póstuma.

El proyecto ya había mostrado uno de esos encuentros. En agosto se publicó la sesión que Rada grabó junto a La Vela Puerca, en la que ambos artistas se unieron para reinterpretar una de las canciones de la banda.

La continuidad de Quién va a cantar se suma a otros proyectos que Rada había dejado encaminados antes de su fallecimiento. Entre ellos está el regreso de Totem, grupo fundamental de la música uruguaya del que fue integrante, con dos conciertos previstos para octubre.

Los shows habían sido anunciados originalmente antes de la muerte del músico y, semanas atrás, se confirmó que se realizarán de todas formas. Desde el entorno de Rada aclararon entonces que el objetivo era celebrar el legado de Totem y mantener en pie los conciertos que ya estaban previstos.

A eso se agrega otro trabajo que Rada había preparado junto a Los Auténticos Decadentes: un disco en colaboración con la banda argentina que también forma parte del material que quedó registrado antes de su muerte. En diálogo con El País, Jorge Serrano, integrante de la banda argentina, confirmó que el disco se llegó a terminar, pero que no sabe cuándo se publicará. "No queremos que de ninguna manera se vea como un oportunismo. Sería horrible”.