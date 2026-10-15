Preocupación por Denisse González: la ex Gran Hermano fue internada de urgencia por cuarta vez en el año

Denisse González anunció mediante una historia de Instagram que volvió a ser internada de urgencia ante una baja en el nivel de plaquetas. Ya es la cuarta vez en el año que la ex Gran Hermano tiene que someterse a este tipo de asistencia médica mientras se realiza un estricto control por su estado de salud.

“Cuarta internación. Las plaquetas volvieron a bajar. Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud. Gracias por acompañarme siempre”, escribió la influencer en su posteo mientras se mostró en la cama del hospital con el contador de pulsaciones.

En septiembre fue la última internación de González. En aquella oportunidad anunció: “Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula. Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos. Y bueno, en eso estamos… En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. ¡No queda otra que seguir!”.

Denisse González fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI). De acuerdo a lo que dijo La Mañana con Moria, el trastorno produjo un descenso extremo en la cantidad de plaquetas de su sangre. Estas cumplen un papel fundamental en la coagulación y ayudan al organismo a detener los sangrados. Mientras los valores habituales se encuentran aproximadamente entre 150.000 y 450.000 plaquetas por microlitro de sangre, ella llegó a registrar apenas 1.000.

Captura de pantalla de Instagram.

“Al mínimo contacto, o mismo los pequeños vasitos sanguíneos en nuestro cuerpo que constantemente se van rompiendo, mi cuerpo no lo puede controlar. Entonces yo corrí riesgo de tener una hemorragia interna”, dijo.

De este modo, Denisse González se encuentra en reposo y bajo observación médica. Se especula que esté acompañada por su novio Bautista Mascia, quien ganó la anteúltima edición de Gran Hermano. En cada contexto de internación, el artista permaneció a su lado y la incentivó a superar los momentos más duros.

La Nación/GDA.