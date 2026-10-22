¿Quiénes quedaron nominados en "Gran Hermano Uruguay"? Un participante desafió las reglas y sus votos se anularon

La nueva gala de nominaciones de Gran Hermano Uruguay tuvo una sorpresa que alteró la placa. Matías Catán, Laura Dotto y Facundo Fernández fueron los participantes que recibieron más votos, pero, después de que Eduardo "Colo" Gianarelli anunciara sus nombres, el teléfono sonó en la casa y cambió el panorama.

La votación dejó a Matías Catán** en el primer lugar, con 13 puntos, seguido por Laura Dotto, con 11, y Facundo Fernández, con 10. Más atrás quedaron Jéssica Martínez, con 5 votos; Bruno Acevedo, con 3; y Fabricio Bianchessi, Gustavo Fernández y Tai Dudok, con un punto cada uno.

Sin embargo, cuando parecía que la placa ya estaba definida, el teléfono de la casa sonó. Atendió Matías Calimares y, siguiendo las indicaciones de la voz de Gran Hermano, le pasó el tubo a Esteban Álvarez. Entonces llegó el anuncio inesperado: este participante se sumaba a la zona de eliminación junto a Catán, Laura y Facundo.

📞🚨 ¡SONÓ EL TELÉFONO Y CAMBIÓ TODO! Mati atendió, pero por su inmunidad tuvo que pasarle la llamada a alguien... eligio a Esteban, quien quedó NOMINADO DIRECTAMENTE. 😱🔥 ¡Un llamado que nadie esperaba! #GranHermanoUY https://t.co/OiQTwnvYTe — Gran Hermano Uruguay (@GranHermano_Uy) October 22, 2026

Gran Hermano anuló la nominación espontánea de Catán

Otro de los momentos destacados de la gala fue la revelación de los votos de Matías Catán, quien había realizado la nominación espontánea de esta semana. El participante había destinado sus primeros tres puntos a Jéssica Martínez y los dos restantes a Facundo Fernández.

Matías Catán de "Gran Hermano Uruguay". Sus votos fueron anulados por hablar de más. Foto: Gran Hermano.

Sin embargo, esos votos fueron anulados por Gran Hermano. La decisión se debió a que el participante insinuó luego a sus compañeros que había realizado la nominación espontánea, algo que está prohibido por el reglamento del reality.

De esta manera, la gala dejó una placa que cambió sobre el final, una sanción que anuló los votos de la espontánea y la incorporación inesperada de Esteban entre los nominados. Los participantes deberán esperar ahora que el líder de esta semana, Matías Calimares, salve a uno de los nominados este jueves y luego quedar a merced de la decisión del público, que elegirá al sexto jugador en abandonar la casa de Gran Hermano Uruguay.