Furor por el regreso de La Trampa: se agotó el Antel Arena en nueve horas y se anunció una segunda fecha

El regreso de La Trampa generó furor en sus fanáticos. Luego de nueve años separados, el grupo anunció que tocará el miércoles 12 de mayo de 2027 en el Antel Arena, pero la respuesta del público superó todas las expectativas.

La preventa exclusiva para clientes del BROU comenzó este lunes a las 10.00 por Tickantel y las entradas para la primera función se agotaron en tiempo récord. Es la primera vez que un artista uruguayo agota tan rápidamente el estadio cerrado, y lo consiguió incluso antes de que comenzara la venta general. Ante la enorme demanda, se anunció una segunda fecha para el jueves 13 de mayo.

El espectáculo se llama Canciones al viento. La preventa exclusiva para clientes del BROU continúa hasta el miércoles 28 de octubre a las 10.00, cuando quedará habilitada la venta general. Las entradas cuestan entre 1.600 y 3.850 pesos; el campo será de pie y el ingreso a ese sector costará 2.300 pesos.

Alejandro Spuntone y Garo Arakelian, cantante y guitarrista y compositor de La Trampa, habían quedado distanciados tras la disolución de 2018. En 2022, incluso protagonizaron un cruce público en redes sociales. Por eso sorprendió la fotografía que compartieron en la Navidad de 2025: dejó ver que la relación empezaba a recomponerse.

El acercamiento surgió con la reedición en vinilo de Laberinto, el disco producido por Fernando Cabrera. Cuando Bizarro Records propuso relanzarlo, Arakelian pidió que el proyecto se hiciera junto a Spuntone. Así comenzaron nuevas conversaciones y la oportunidad de revisar una historia compartida que había terminado con heridas.

En agosto de este año ofrecieron a El País su primera entrevista conjunta en casi una década. Hablaron de sus diferencias y de la decisión de recuperar el vínculo. Pero fueron cautelosos ante la posibilidad de volver a tocar: aseguraron que su único plan era reeditar los seis álbumes de estudio en vinilo y reunirlos en una caja. Dos meses después, eso cambió.

También hubo señales en los escenarios. En mayo, Spuntone y Arakelian volvieron a cantar juntos “Si te vas”. El 1.º de octubre se reencontraron en el Auditorio Nacional del Sodre, durante el show por los 40 años de carrera de Jorge Nasser. Allí interpretaron con el anfitrión “Las décimas”, clásico de La Trampa que Nasser llevó al terreno de la milonga. Y el jueves, Garo apareció como invitado sorpresa en el show del dúo Spuntone & Mendaro en La Trastienda.