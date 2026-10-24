La Trampa anunció su regreso tras ocho años: fecha y lugar de su show, y cuándo saldrán a la venta las entradas

La Trampa vuelve a los escenarios. Tras ocho años separados, el histórico grupo de rock uruguayo tocará el miércoles 12 de mayo de 2027 en el Antel Arena. El espectáculo se llamará Canciones al viento y será producido por Celeste Music, que este viernes anunció la preventa.

Las entradas se venderán por Tickantel, con una preventa exclusiva para clientes del Banco República desde este lunes 26 de octubre a las 10.00 hasta el miércoles 28 a la misma hora. Podrán acceder quienes tengan tarjetas BROU Visa de crédito o débito y Mastercard Recompensa de crédito o débito. Aún no se informaron los precios ni los sectores habilitados.

La noticia pone fin a días de especulaciones. El lunes apareció la cuenta oficial @latrampa_ok en Instagram, con el símbolo del grupo y la frase “Soplan desde el alma rachas de aire nuevo”. También hubo carteles con su logo en Montevideo. La referencia era una pista: ese verso pertenece a “Canciones al viento”, tema de Laberinto (2005) que ahora da nombre al espectáculo.

Detrás del anuncio hay una historia de reconciliación. Alejandro Spuntone y Garo Arakelian, cantante y guitarrista y compositor de La Trampa, habían quedado distanciados tras la disolución de 2018. En 2022 protagonizaron un cruce público en redes sociales. Por eso sorprendió la fotografía que compartieron en la Navidad de 2025: dejó ver que la relación empezaba a recomponerse.

El acercamiento surgió con la reedición en vinilo de Laberinto, el disco producido por Fernando Cabrera. Cuando Bizarro Records propuso relanzarlo, Arakelian pidió que el proyecto se hiciera junto a Spuntone. Así comenzaron nuevas conversaciones y la oportunidad de revisar una historia compartida que había terminado con heridas.

En agosto de este año ofrecieron a El País su primera entrevista conjunta en casi una década. Hablaron de sus diferencias y de la decisión de recuperar el vínculo. Pero fueron cautelosos ante la posibilidad de volver a tocar: aseguraron que su único plan era reeditar los seis álbumes de estudio en vinilo y reunirlos en una caja. Dos meses después, eso cambió.

También hubo señales en los escenarios. En mayo, Spuntone y Arakelian volvieron a cantar juntos “Si te vas”. El 1.º de octubre se reencontraron en el Auditorio Nacional del Sodre, durante el show por los 40 años de carrera de Jorge Nasser. Allí interpretaron con el anfitrión “Las décimas”, clásico de La Trampa que Nasser llevó al terreno de la milonga. Y este jueves, Garo apareció como invitado sorpresa en el show del dúo Spuntone & Mendaro en La Trastienda.

Alejandro Spuntone y Garo Arakelian, piezas fundamentales de La Trampa, en el bar Las Flores. Foto: Ignacio Sánchez / El País

Fundada en 1990, La Trampa construyó una identidad de guitarras intensas, letras oscuras y elementos del tango y la milonga. Su discografía incluye Toca y obliga, Calaveras, Resurrección, Caída libre, Laberinto y El mísero espiral de encanto. Canciones como “Santa Rosa”, “Las décimas”, “El oro y la maldad” y “El poeta dice la verdad” marcaron a varias generaciones.

La banda había parado su actividad en 2010 y volvió en 2017 con cinco funciones agotadas en el Teatro de Verano. Esa reunión duró poco: el 2 de abril de 2018 anunció su disolución, después de actuar en la Semana de la Cerveza de Paysandú. Su última formación incluía al bajista Carlos Ráfols y al baterista Irvin Carballo, en la cuenta de Instagram que anuncia el regreso se etiqueta a Alejandro Spuntone, Garo Arakelian e Irvin Carballo.