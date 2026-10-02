La Nueva Escuela anunció que será el artista apertura del show de María Becerra: "Volvemos antes de lo esperado"

La banda de música tropical La Nueva Escuela anunció hoy a través de historias de Instagram que fueron elegidos para abrir el show que María Becerra dará hoy en el Antel Arena.

"Buen día, volvemos antes de lo esperado, nos vemos en el show de María Becerra", escribió el grupo que, en agosto de este año, tuvo la oportunidad de dar un espectáculo propio en el mismo recinto.

La Nueva Escuela se ha convertido en el proyecto más popular de la plena actual, con una presencia constante en el Top 50 de lo más escuchado en Uruguay en Spotify gracias a canciones como "Maquillaje" y "Los mayores", colaboraciones como "Si te pillara" o versiones como "Te vi venir" y "Se me olvida / Empelotica", uno de sus mayores éxitos.

En diálogo con El País, Jona Suárez Gularte, lider de la agrupación, habló de la importancia del género: “La plena hay que cuidarla igual que al candombe. Pero podemos jugar con eso para hacer un sonido nuevo”.

Por su parte, María Becerra llega a Uruguay para presentar Quimera, su último trabajo de estudio. El show tiene la novedad de ser en formato 360°. En una entrevista con El País, explicó que en esto hace que estén pasando muchas cosas de manera constante sobre el escenario, "baile, banda, personajes... es un universo entero".

Sobre el vínculo con el país, declaró que fue un lugar en el que la hicieron sentri muy querida desde el principio. "Entonces volver ahora con Quimera, con este show que es probablemente el más ambicioso que hicimos hasta hoy, es muy fuerte", sostuvo.

Aún hay entradas disponibles en Tickantel para Quimera.