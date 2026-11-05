¿Quién quedó nominado en "Gran Hermano Uruguay"? Participante que zafó la semana pasada vuelve a estar en aprietos

Una nueva gala de nominaciones de Gran Hermano Uruguay dejó a cuatro participantes en placa. Bruno Acevedo, con 10 votos; Gustavo Fernández, con nueve; Agustina Zerbino, con siete; y Tai Dudok, con seis, quedaron expuestos a la decisión del público.

Por otra parte, Bruno Reyes, con tres votos; Jessica Martínez, también con tres; Jazmín Esquivel, con dos; y Matías Calimares, que recibió uno, lograron esquivar la nominación. Esteban Álvarez, Facundo Fernández, Guillermo Suárez, Juan Martín Santana y Melanie Porta no obtuvieron votos en contra, por lo que también siguen en la casa. Es el mismo caso de Fabricio Bianchessi, que se coronó como líder de la semana y por lo tanto también continúa en el juego.

La placa, no obstante, tendrá modificaciones. En su calidad de líder semanal, Fabricio contará este jueves con la posibilidad de salvar a uno de los cuatro nominados. Los tres restantes continuarán en riesgo y el domingo se abrirá una nueva instancia: el participante que reciba menos votos del público para abandonar la casa bajará de placa. De esa manera, quedará definido un mano a mano que se resolverá el próximo lunes.

El panel de Gran Hermano quedó dividido entre quienes creen que Fabricio se inclinará por Gustavo y aquellos que piensan que el líder salvará a Agustina. De cualquier modo habrá que esperar a la gala del jueves para conocer su resolución.

Para votar, los televidentes pueden enviar un SMS al 7020 con la palabra VOTO seguida del nombre del participante que quieren que deje la competencia. También pueden hacerlo a través de la aplicación de Pago Después.

La última eliminación se produjo el pasado lunes, cuando Laura Dotto quedó eliminada tras un ajustado duelo frente a Gustavo. El participante enfrenta ahora su segunda placa consecutiva, mientras que los otros tres nominados supieron superar placas anteriores.