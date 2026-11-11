León XIV terminó cantando "Alma misionera" en masivo evento con más de un millón de jóvenes en Buenos Aires

El papa León XIV afirmó este martes que ni la enfermedad ni la edad apagarán su fervor, exhortó a los argentinos a ser santos y advirtió a los jóvenes contra la obsesión por la apariencia, el dinero o la popularidad en las redes sociales.

Primero, en Córdoba, dijo en un encuentro con religiosos: "Queridos amigos, recuerden, lo que evangeliza es la manera de vivir nuestra vocación". El papa estadounidense se había negado a reprogramar el viaje de 12 días a Uruguay, Argentina y Perú pese a que le habían extirpado la parte inferior del pulmón derecho para extraer un tumor canceroso. "Ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar el celo, nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios", manifestó en su tercer día de visita en Argentina.

También les pidió que "sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío", y evocó el célebre llamado que su predecesor, el papa Francisco, pronunció en 2013 durante la jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro.

En sus tres días en Argentina, el pontífice ha desafiado con sus discursos las políticas del presidente Javier Milei, al instar a aplicar una economía más inclusiva, apoyar a los sindicatos y detener los recortes de fondos que perjudican la asistencia a los pobres y a las personas con discapacidad.

A su regreso de Córdoba la tarde del martes, León XIV participó de una vigilia con jóvenes que congregó a 1,3 millones de personas en el barrio de Palermo en Buenos Aires.

El papa León XIV ante cientos de miles de jóvenes argentinos en Buenos Aires. Foto: ENRIQUE GARCIA MEDINA/EFE

Un mensaje frontal contra la obsesión por las redes sociales y el dinero

En su discurso, exhortó a la juventud a resistir a los ídolos contemporáneos, entre los que mencionó "el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer".

"A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales", dijo al público que aplaudía y lloraba de emoción. También cuestionó a quienes "hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias".

Miles habían comenzado a congregarse horas antes en una tarde nublada y húmeda, y aguardaron tomando mate en reposeras o sobre el césped, entre banderas argentinas y del Vaticano. Cuando el papa se aproximaba al predio, muchos se abrazaban en llanto.

La emotiva y multitudinaria vigilia con jóvenes en Palermo terminó con el canto de "Alma misionera", a cuya entonación se sumó León XIV mientras miraba los fuegos artificiales, justo antes de su salida del escenario. La imagen se viralizó en redes sociales.

Desde hace décadas, “Alma misionera” se convirtió en un verdadero símbolo para los fieles de distintas partes del mundo, que encuentran en su letra un mensaje de fe, entrega y compromiso con los demás.

También conocida como “Canción del misionero”, la composición transmite un mensaje de entrega y solidaridad. Su letra expresa la disposición de una persona a dejar de lado sus propias comodidades para acompañar a quienes necesitan esperanza, alegría y contención.

Su melodía sencilla y su mensaje cercano hicieron que rápidamente se incorporara a celebraciones religiosas de distintos países. En la Argentina, por ejemplo, es habitual escucharla durante misas, confirmaciones, peregrinaciones y encuentros de jóvenes.

El papa León XIV ante cientos de miles de jóvenes argentinos en Buenos Aires. Foto: EFE

El lunes, en el mismo escenario, el papa realizó su primera misa a cielo abierto en el país que convocó a 2,5 millones de personas, la más multitudinaria hasta ahora de su pontificado.

Todos los eventos de León XIV en Argentina han reunido a públicos masivos, en un país en el que estudios muestran una caída sostenida en el número de fieles en las últimas décadas.

Con información de AFP y La Nación/GDA