La misa del papa León XIV ante una multitud en Córdoba: "Los pobres tienen necesidad de Dios"

El papa León XIV continua este martes con su gira por Argentina con una visita a la provincia de Córdoba, en donde desarrolla una misa durante la mañana. El sumo pontífice llegó a las 09:45 al predio de Faeda, donde tiene lugar la ceremonia, y recorrió el lugar a bordo del papa móvil saludando a los fieles allí reunidos.

De acuerdo al medio argentino La Nación se calcula que unas 800.000 personas asisten a la misa. Entre los invitados se encuentran la secretaria de la presidencia argentina y hermana de Javier Milei, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el diputado y excandidato presidencial Juan Schiaretti, entre otros.

Papa León XIV en Córdoba. Foto: Agencia EFE.

"Córdoba es tierra de santos"

El sumo pontifice afirmó que Córdoba es "tierra de santos" porque en sus "conventos, iglesias y hospitales" transitaron "hombres y mujeres que dieron su la vida por el Evangelio", y citó dos ejemplos de fieles oriundos de esa provincia: Mamá Antula y Cura Brochero.

Además, hizo alusión a su predecesor: "Como nos recordaba Francisco, mi venerado predecesor, los pobres tienen necesidad de Dios y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor cristiano. Interpelada por la misma inspiración, Mama Antula recorrió incansablemente el suelo de esta patria para mostrar a tantas personas el camino hacia el cielo. De hecho, su máxima fue la de andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer".

Figuras del arco político argentino en la misa de Córdoba. Foto: La Nación/GDA.

"Abran sus corazones"

A modo de cierre, el papa León XIV pidió a los fieles que "abran sus corazones". "Con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos!“, vociferó el papa y cerró: "En la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen! En esta celebración nos preside la imagen del Cristo pobre, que el propio Cura Brochero mandó tallar desde el lecho del dolor y en cuyo rostro han quedado plasmados artísticamente los rasgos de este pueblo. Dejémonos interpelar por su mirada y, a la sombra de su cruz, encontraremos la salvación y la vida, el camino para nuestra propia santificación".

El papa León XIV saluda a su llegada este martes a Córdoba. Foto: Sebastiao Moreira/EFE.

Con información de La Nación/GDA