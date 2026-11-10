Argentina instaló zonas vip en la santa misa de León XIV en Buenos Aires: famosos tuvieron espacios exclusivos

El periodista Jorge Rial expresó su indignación por la presencia de zonas y carpas VIP en la santa misa que el papa León XIV celebró este lunes en el Monumento de los Españoles, en Ciudad de Buenos Aires. A través de una publicación en redes sociales, el periodista cuestionó los gastos destinados a esos espacios exclusivos, apuntó contra los famosos que participaron del evento y denunció el contraste entre los invitados y los miles de fieles que no pudieron acercarse al pontífice.

"Por estas horas la Conferencia Episcopal está evaluando sacar un duro comunicado contra la frivolización de la misa de hoy con las carpas VIP. Un gasto de más de 8 mil palos de manera directa con el empresario Diego Finkelstein", escribió Rial en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, el periodista cuestionó las actitudes de algunos de los invitados y apuntó contra quienes compartieron imágenes de su experiencia en las redes sociales. "Mientras los famosos se robaban los sándwiches, miles de personas no pudieron llegar cerca del Papa. Hay mucho enojo. Con razón. Y los famosos mostrando el lujo en sus redes sociales", agregó.

Rial también vinculó sus críticas con el mensaje que León XIV transmitió durante la celebración religiosa. "Mientras León hablaba de los fariseos, en las carpas se vivía una fiesta. No solo es una vergüenza. Es un escándalo", concluyó.

Captura de pantalla.

Quiénes estuvieron en la zona VIP de la misa de León XIV

Uno de los episodios que alimentó la polémica fue una historia que Yanina Latorre compartió en sus redes sociales durante su participación en el evento. La conductora publicó una imagen en la que se veía una medialuna de jamón y queso y la mitad de un sándwich, una escena que Rial retomó para cuestionar a los invitados del sector VIP.

Feinmann habló de los invitados VIP en la misa del Papa, de la que él mismo fue parte. Cuando se compañero habló del revuelo que se armó, NO OPINÓ. pic.twitter.com/1jkIBxlyrp — Real Time (@RealTimeRating) November 10, 2026

El periodista reposteó la publicación y apuntó contra la panelista con una acusación que rápidamente llamó la atención: "Se robaban los sándwiches". Luego, volvió a criticar a los famosos por exhibir los privilegios de los que disfrutaron durante la misa, mientras una multitud de fieles intentaba acercarse al Papa.

Jorge Rial. Foto: Captura

Por su parte, Latorre relató cómo había sido su experiencia en la celebración. Según contó, llegó al lugar con su chofer y explicó que había un protocolo de vestimenta que indicaba que los asistentes debían concurrir vestidos de negro.

"Mi chofer nos dejó en la entrada. Había que ir de negro. Era todo protocolo, las únicas personas que fueron de color fueron Zulemita Menem y la madre. Estaban de rosa y celeste. Estaban todos", relató.

La conductora también mencionó a Analía Franchín y comentó que había llevado comida para compartir durante la espera. "Con Analía Franchín, que está más loca que nadie, todo es un problema. Trajo sándwiches, turrones... Estuve de 9.00 a 11.30 al rayo del sol haciendo nada", contó.