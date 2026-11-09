El saludo de Victoria Villaruel, distanciada de Milei, al papa León XIV tras su primer discurso

La vicepresidenta argentina Victoria Villaruel participó este domingo del recibimiento al papa León XIV en el Palacio Libertad. La jerarca está distanciada desde hace meses del gobierno de Javier Milei y tiene una relación tensa con el mandatario.

Villaruel, que es católica practicante, ocupó un lugar en la primera fila y fue la única que logró saludar al sumo pontífice cuando él se retiraba del auditorio. Luego de que terminara su primer discurso en Argentina el papa descendió detrás de Milei, quien se marchó sin detenerse: solo frenó un instante para observar a León XIV, que se había quedado al pie de los escalones.

El papa León XIV junto al presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: captura Oficina del Presidente.

En ese momento, la vicepresidenta argentina le estrechó la mano a León XIV y alcanzó a decirle algunas palabras durante unos 20 segundos. La imagen fue captada por la transmisión televisiva, que en los actos del papa es controlada directamente por el Vaticano.

"No estamos en un país donde somos todos hermanos"

Minutos después, en diálogo con la prensa, la titular del Senado argentino consideró que el discurso del pontífice –en el que se refirió, entre varios asuntos, a la discapacidad, las universidades y la necesidad de diálogo– no constituyó una "crítica" al gobierno de Milei, sino que fue una disertación "acorde a la difícil realidad política y económica de Argentina" y "a un momento en el que hace falta la unidad nacional, en donde hace falta que la clase política se hable entre sí".

"El papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde somos todos hermanos", evaluó Villaruel.

El papa León XIV saluda previo a partir hacia Argentina. Foto: Natalia Rovira/El País.

Respecto del aborto, sostuvo que el papa "tiene que hablar porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro gobierno con todos aquellos que nos han votado".

León había mencionado la "responsabilidad" de "acoger la vida desde sus primeros instantes".

Sobre su propia participación y tras el saludo que cruzó con León XIV, Villarruel dijo sentirse “muy feliz” y recordó sus “conversaciones largas” con el papa Francisco.

Por La Nación/GDA