El gesto del papa León XIV antes de irse a dormir y la canción de Gardel que le cantaron los obispos

En la noche del lunes, como última actividad de su segundo día en Argentina y en la antesala de su viaje a Córdoba, el papa León XIV mantuvo una reunión en la curia porteña con obispos de Buenos Aires, con quienes compartió una cena especial, con un menú local y una serie de canciones. Al sumo pontífice se lo vio sonriente y, por momentos, conmocionado por el encuentro.

León XIV estuvo sentado en una mesa pequeña adornada por flores y acompañado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el presidente del Episcopado, el monseñor Marcelo Daniel Colombo, uno en cada lado, y otros referentes. En frente suyo se colocaron los obispos, en dos filas largas, según pudo saber La Nación.

La velada, en tanto, tuvo elementos particulares de la cultura argentina: durante la cena, la comida incluyó empanadas, ojo de bife y un flan con dulce de leche. Además, en un tramo del encuentro, los obispos comenzaron a entonar canciones que dedicaron al papa. Entre ellas, sonaron “Volver”, de Carlos Gardel, y “Zamba de mi esperanza”, del grupo salteño Los Chalchaleros.

La cena con obispos fue la última actividad de este lunes de León XIV, en el marco de su segundo día en la Argentina. Su día comenzó a las 9:15, cuando visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y tuvo un emotivo encuentro con los residentes. “Su fundador quiso que se reconociera a este lugar como la ciudad de la caridad”, expresó.

Luego, dos horas después, se trasladó hacia Palermo, al Monumento de los Españoles, para dar una misa a la multitud que lo fue a ver. Allí, a su vez, también hubo música argentina: Soledad Pastorutti dio un show.

A las 16:10, el papa encabezó un encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales. En ese discurso, el sumo pontífice habló del “drama” del desempleo, reivindicó la justicia social con citas de Francisco y alertó sobre los peligros de la inteligencia artificial (IA).

Después de ello, tuvo un encuentro con líderes de las comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín y una celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana.

En todo momento, al papa León XIV lo acompañó una multitud de fieles que esperaba recibir una bendición. Incluso, al volver a la Nunciatura, el Pontífice salió a las calles para saludar a quienes se acercaron y desearles “buenas noches”.

El divertido gesto de León XIV a los fieles que se acercaron por la noche a saludarlo a la Nunciatura

El papa León XIV saludó este lunes por la noche a los fieles que se acercaron a la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires para celebrar su visita e hizo un gesto que hizo reír a muchos, incluido uno de los custodios que lo acompañaban: con las manos simuló que se iba a dormir para despedirse y pedir, de modo amable, que se retiren.

Tras terminar una intensa jornada que incluyó una multitudinaria misa, distintas visitas institucionales y reuniones con dirigentes políticos y religiosos, León XIV saludó a los fieles desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, donde se hospeda durante su visita a la Argentina.

Ante la insistencia de las personas que reclamaban su presencia, el líder religioso fue a la vereda a saludarlos. Más tarde, repitió la seña que había hecho previamente desde el balcón y juntó las manos junto a su rostro para indicar que era hora de descansar.

La Nación/GDA