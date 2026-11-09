Levantan en Perú estatua gigante en honor al papa León XIV: mide 14 metros de altura

La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV, que alcanza los 14 metros de altura, quedó el pasado viernes lista para su inauguración tras haber sido trasladada por partes desde el taller en el que se moldeó hasta el parque frente al océano Pacífico donde fue ensamblada mediante una grúa.

La inauguración está prevista para este lunes 9 a las 17.00 hora local, según anunció el alcalde, lo que coincidirá con el atardecer sobre el océano Pacífico. La estatua quedó ubicada en el distrito de La Punta, en la provincia de Callao.

🔵⚪ Con mucha emoción y orgullo, la estatua monumental del papa León XIV ya se encuentra en nuestro primer puerto. Su traslado e instalación marcan un momento histórico para el Callao y para todos los fieles que ven en nuestro santo padre un símbolo de fe y esperanza. pic.twitter.com/TdqzfBKdGu — Municipalidad del Callao (@municallao) November 7, 2026

¿Cómo se diseñó la estatua?

La escultura, donada por la Caja Huancayo al Callao, fue elaborada en menos de dos meses por un equipo de 14 personas liderado por los artistas Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong, de la Escuela de Bellas Artes, quienes asumieron el reto más exigentes de sus carreras.

El alcalde del Callao, César Pérez, valoró el trabajo realizado por los artistas al destacar que en apenas 45 días lograron hacer una estatua que, en condiciones normales, tomaría cuatro meses elaborar.

Perú instala una estatua de 14 metros en honor al papa León XIV. Foto: John Reyes/EFE.

"La estatua tiene hasta el lunar que el papa tiene en la parte izquierda de la cara. Han logrado sacar de esa mirada maravillosa que tiene nuestro papa León XIV y esa muestra de humanidad que tiene en su rostro", señaló Pérez en declaraciones a periodistas.

El alcalde del Callao reiteró su confianza en que León XIV tenga la oportunidad de pasar por delante de su estatua y detenerse a apreciarla, durante la visita que realizará a Perú del 11 al 16 de noviembre, como parte de su primera gira a América Latina.

"Es una muestra de cariño a todos los vecinos del Callao y de Lima. Estamos orgullosos de haber podido darle a nuestro querido papa una muestra de cariño y fe hacia él", sostuvo Pérez, al recordar que Robert Prevost ejerció de administrador de la Diócesis del Callao, a la vez que ejercía como obispo de Chiclayo.

Agencia EFE